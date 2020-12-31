جي ايه سي موتورز تتصدر المشهد بحصدها لجائزتين من مراكز إعلامية مرموقة في الشرق الأوسط، وتعزز مكانتها وسمعتها وتنطلق بقوة نحو مستقبل باهر

قوانغتشو ، الصين, 30 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — حصلت جي ايه سي موتور مؤخرًا على جوائز متتالية من اثنتين من الكيانات الإعلامية البارزة في الشرق الأوسط – حيث منحت المؤسسة الإعلامية المهنية الرائدة في مجال السيارات “تيربو العرب” ومؤسسة “أسلوب الحياة العصري – القيادي”، جائزتي “أفضل سيارة دفع رباعية متعددة الأغراض موصى بها” و”أفضل طراز للعام” على التوالي. ومع ما حازته العلامة التجارية من مكانة مؤخرًا، شهدت جي ايه سي موتور ارتفاعًا ملحوظًا في أرقام مبيعاتها وتعزيزًا لسمعتها في سوق الشرق الأوسط.

تأكيد من الهيئات المهنية المتخصصة في صناعة السيارات والهيئات الإعلامية الرائدة في أنماط الحياة العصرية في الشرق الأوسط

بعد أن استثمرت بشكل استراتيجي في سوق الشرق الأوسط على مر السنين، نجحت جي ايه سي موتور في بناء سمعة قوية لعلامتها التجارية من خلال منتجات عالية الجودة وتكنولوجيا مُحسنة. ونتيجة لذلك، حصلت جي ايه سي موتور على أوسمة من وسائل الإعلام الموثوقة في الشرق الأوسط، ومن بينها أكثر هيئات السيارات احترافًا وتأثيرًا- تيربو العرب.

وبوصفه مصدر موثوق للمعلومات للعملاء، يوفر موقع تيربو العرب ثروة من المعلومات والتقارير التحليلية المهنية. وقد أجروا مؤخرًا بحثًا شاملاً حول طرازات سيارات الدفع الرباعي الشهيرة (SUV) في سوق الشرق الأوسط ، ومنحوا جائزة “السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الموصى بها” إلى طراز سي يو في ستار من جي ايه سي موتور، جي اس 5 (GS5). استندت الجائزة إلى الأداء القوي الشامل والنتائج الباهرة المستمدة من البحث.

بخلاف نجاحها الباهر في عالم السيارات المحترف، حققت جي ايه سي موتور أيضًا نجاحات في دوائر الموضة. بفضل تصميمها الفريد وتجربة القيادة الفائقة، تم الإشادة أيضًا من وسائل الإعلام الشرق أوسطية – التي تركز على أنماط حياة العصرية للرجال، قدم الكيان الإعلامي الرائدة والبارز “القيادي” جائزة “أفضل طراز للعام” لسيارة GS5 لعام 2020، انطلاقًا من الاندماج الرائع والناجح بين الشكل والوظيفة والمظهر والتكنولوجيا. حيث رأي “القيادي” أن هذه السيارة تحمل النكهة المميزة للرجل ذو الحياة المهنية الناجحة.

مما لا شك فيه أن المحرك الذي يدعم نمو “جي ايه سي موتور” في الشرق الأوسط، كان ردود الفعل الإيجابية من وسائل الإعلام ومالكي السيارات. شهد هذا العام طرحًا مستمرًا لنماذج “جي ايه سي موتور” الرائجة، مما وفر للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات عالية الجودة. سجلت أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أرقامًا متنامية بسرعة الصاروخ، متجاهلة بالكامل الوضع الوبائي القاتم. للمضي قدمًا، سوف تواصل “جي ايه سي موتور” التوسع استراتيجيًا في الأسواق العالمية، مما يوفر تجربة السيارات الممتعة للعملاء في جميع أنحاء العالم۔