‫جي أيه سولار لتوريد جميع وحدات عالية الكفاءة لأكبر مشروع الكهروضوئية في مصر

مشروع كوم أمبو أبيدوس الكهروضوئي في مصر تم تطويره وامتلاكه وتشغيله من قبل AMEA Power وبتمويل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والبنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال (FMO). وسيوفر المشروع عند اكتماله كهرباء نظيفة لما يقرب من مليون مواطن مصري .

تم اختيار وحدة DeepBlue 3.0 Pro للمشروع باستخدام تقنية Gapless Flexible Interconnection (GFI) الخاصة بشركة JA Solar. مع كفاءة تحويل وحدة تبلغ 21.7٪ ، ودمج مزايا كفاءة التحويل العالية ، والقدرة الممتازة لتوليد الطاقة ، والموثوقية العالية ، يوازن DeepBlue 3.0 Pro بشكل مثالي بين الجودة والكفاءة والتكلفة ، مما يوفر للعملاء التكلفة المثلى للطاقة (LCOE) وضمان إنتاج ثابت عالي الطاقة على مدار دورة حياة المحطة الكهروضوئية .

في الوقت الحالي ، لا تزال الطاقة الأحفورية التقليدية تهيمن على نظام الطاقة في مصر ، حيث تمثل ما يصل إلى 90 ٪ من الإجمالي. في أعقاب الاتجاه العالمي نحو الحياد الكربوني ، عززت مصر بنشاط في السنوات الأخيرة تطوير وتطبيق الطاقة المتجددة وتعيين

هدف زيادة إمدادات الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035. في نوفمبر 2022 ، استضافت مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). كشركة مصنعة في صناعة الطاقة المتجددة ، شاركت JA Solar بنشاط في المؤتمر والأنشطة ذات الصلة ، وتمارس باستمرار نموذج التنمية المستدامة “الأخضر إلى الأخضر ، والأخضر للنمو ، والأخضر إلى العظيم “.

علق يانغ أيكنغ ، عضو مجلس الإدارة والرئيس الدوري لشركة JA Solar ، أنه لشرف كبير لشركة JA Solar أن تشارك في بناء مشروع كوم أمبو أبيدوس لجعل الطاقة الكهروضوئية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها من قبل السكان المحليين. تتمتع إفريقيا بقدرة منخفضة على الحصول على الكهرباء ، ولكنها غنية بأشعة الشمس وتتمتع بموقع فريد لتطوير الطاقة الشمسية. لمزيد من الناس للوصول إلى الكهرباء الخضراء الفعالة والموثوقة ، تعمل JA Solar بنشاط على تعزيز تطوير سوق الكهروضوئية الأفريقية. منذ تأسيسها ، حددت JA Solar مهمة الشركة المتمثلة في “تطوير الطاقة الشمسية لإفادة الجنس البشري بأكمله”. لقد التزمت وستحاول باستمرار تعزيز تطوير التكنولوجيا الكهروضوئية وتطبيق الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم.