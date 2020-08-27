جي أيه سولار تقدم وحداتها الشمسية لمشروع الطاقة الشمسية-الرياحية الهجينة في كوريا الجنوبية

بكين، 27 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار أنها قدمت وحدات للطاقة لمشروع كوريا الجنوبية الجبلي الأكبر للطاقة الهجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم تركيب هذه الوحدات التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 93 ميغاواط على أرض مزرعة رياح قائمة تبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ميغاواط. وبإضافة مرفق الطاقة الشمسية، أصبح مشروع الطاقة الهجينة الشمسية-الرياحية الأكبر من نوعه في كوريا الجنوبية، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية للطاقة 133 ميغاواط.

من المتوقع أن يولد المشروع الهجين للطاقة الشمسية والرياح ما مجموعه 120 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما سيلبي احتياجات حوالي 30 ألف أسرة ويحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 30 مليار وون (حوالي 25 مليون دولار أميركي). من المتوقع أن تقلل محطة الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ قوتها 93 ميغاواط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 56,000 طن سنويًا، أي ما يعادل زراعة ما يصل إلى 310,000 آلاف شجرة صنوبر.

يستخدم هذا المشروع الأرض الاحتياطية لمزرعة الرياح لتركيب محطة توليد الطاقة الكهروضوئية لتلبية الطلب المتزايد في سوق كوريا الجنوبية على الطاقة النظيفة مع زيادة استخدام الأرض بشكل فعال. مع هذا التطبيق الجديد لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تم تحسين موثوقية إمدادات الطاقة وخفض التكاليف.

يعد هذا المشروع الأخير جزءًا من التزامجي أيه سولارالمستمر باستكشاف التطبيقات المبتكرة للطاقة المتجددة بنشاط مع التركيز على تطوير التكنولوجيا الكهروضوئية. وتم تزويد الوحدات لمشاريع تجمع بين المنتجات الكهروضوئية والتقنيات المتطورة، بما في ذلك شحنةهوانغ للطاقة المائيةبقدرة 490 ميغاواط لمشروع نقل الجهد الفائقفي مقاطعة تشينغهاي، ومشروع تخزين الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة الشمسية بقدرة 32 ميغاواط في هوكايدو، وأول مشروع للوحدات ثنائية الجانب مع أجهزة التعقبفي ماليزيا. من خلال هذه التطبيقات المبتكرة للمنتجات الكهروضوئية المتقدمة، تقود الشركة باستمرار الاستخدام الفعال للطاقة الشمسية وتطويرها.

منذ دخول شركة جي أيه سولار سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كوريا الجنوبية في العام 2011، بنت الشركة سمعة ممتازة وقاعدة عملاء مخلصين لها في سوق الطاقة الكهروضوئية سريع النمو بمنتجاتها وخدماتها عالية الجودة. حصلت منتجات جي أيه سولار عالية الكفاءة على شهادة المعايير الصناعية الكورية للمنتجات، وتم الاعتراف بها من قبل وسائل الإعلام والعملاء المحليين. في العام 2018، أنشأت جي أيه سولار رسميًا فرعًا لها في كوريا الجنوبية لتقديم دعم وخدمات أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب للعملاء المحليين. في العام 2019، حصل فرع الشركة الكوري على “جائزة أفضل أداء في السوق” من صناعة إيسي للطاقة الشمسية بكوريا الجنوبية.