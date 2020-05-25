جي أيه سولار تستعرض مجموعة جديدة من وحداتها الكهروضوئية الجديدة خلال معرض واقع افتراضي على الإنترنت

بكين، 25 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستعقد شركة جي أيه سولار (“الشركة”)، وهي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الضوئية العالية الأداء، عرضا على الإنترنت http://vrt.omaten.com/tour/ 59562482d046f253 يوم 25 أيار/مايو في الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت بكين) لاستعراض منتجاتها الكهروضوئية العالية الفعالية الجديدة.

وسيكون المعرض مناسبة للتعويض عن خيبة أمل العملاء الناجمة عن تأجيل معرض الطاقةسنس بي في الذي كان مقررا عقده في البداية في شهر أيار/مايو بسبب جائحة كوفيد-19.

سيكون الحدث متوفرا في وضعية الواقع الافتراضي، مما يسمح للزوار بمشاهدة جناح المعرض ومنتجاته من منظور 360 درجة.

وستعرض الشركة المزودة للمنتجات الكهروضوئية المدرجة في مدينة شنجن مجموعتها من الوحدات الكهروضوئية بما في ذلك وحدات DeepBlue 3.0 العالية الإنتاجية للطاقة بقدرة أكثر من 450 واطالتي تم إطلاقها حديثًا مع خرج طاقة يصل إلى أكثر من 525 واط.

خلال الحدث، سيكون موظفوجي أيه سولارجاهزين لتقديم المنتجات وتلقي أسئلة من الزوار. سيتم عرض تفاصيل ومواصفات وحدات الشركة في وضعيات صور وفيديوهات حسب الطلب.

وعلق جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار قائلاً: “لدى جي أيه سولار طموح عالمي للنمو وهي شهدت تواجدها في الأسواق الدولية ينمو بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تحاول الشركة دائمًا تقديم منتجات وخدمات متفوقة للعملاء العالميين. يمكن أن يساعد المعرض عبر الإنترنت العملاء من مناطق ومناطق توقيت مختلفة في معرفة المزيد عن منتجات جي أيه سولار وتحسين تجربة عملائها. وسنستمر في استكشاف طرق مختلفة لتقديم خدمات أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.”