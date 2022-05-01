جي أند تي إكسبرس تنشىء شبكة لها في البرازيل لمواصلة توسعها في أميركا اللاتينية

ساو باولو، 24 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة جي أند تي إكسبرس (“جي أند تي”)، وهي شركة خدمات لوجستية دولية سريعة، اليوم أنها أطلقت شبكتها رسميًا في البرازيل. هذه خطوة رئيسية أخرى في توسع جي أند تي في سوق أميركا اللاتينية، بعد إطلاق الشركة لشبكتها في المكسيك. ومع دخول الشركة إلى البرازيل، نجحت جي أند تي إكسبرس في ترسيخ وجودها في اثنين من أكبر الاقتصادات أميركا اللاتينية ووسعت شبكة التوصيل العالمية إلى 12 دولة في آسيا وأميركا اللاتينية.

البرازيل هي خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. وهي أيضًا أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وهي أكبر سوق للتجارة الإلكترونية وأكثرها تطورًا في المنطقة. ووفقًا لجمعية التجارة الإلكترونية البرازيلية، في العام 2021، نمت مبيعات التجارة الإلكترونية في البرازيل بنسبة 74٪ مقارنة بالعام 2019. يوفر سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو فرصًا كبيرة لصناعة الخدمات اللوجستية السريعة. أنشأت جي أند تي إكسبرس شبكة التوزيع الخاصة بها في جميع أنحاء البرازيل، والتي تغطي جميع الولايات الـ 26 ومقاطعة فدرالية واحدة.

وقال تشارلز هو، نائب رئيس مجموعة جي أند تي إكسبرس، “كونها جزءًا من جيل جديد من شركات الخدمات اللوجستية السريعة مع زيادة التركيز على التدويل، تلتزم جي أند تي إكسبرس بتزويد المستخدمين بخدمات أكثر كفاءة وملاءمة من خلال شبكة عملياتنا العالمية المتنامية. تولي شركة جي أند تي إكسبرس أهمية كبيرة للتوسع في سوق أميركا اللاتينية، ويعتبر إطلاق عمليات الشركة في البرازيل خطوة أساسية في تواجد الشركة في المنطقة. ويبرهن نجاح الشبكات التي تم إطلاقها في المكسيك والبرازيل في غضون فترة زمنية قصيرة على فوائد نموذج الرعاية الإقليمية للشركة في توسعنا العالمي. إنها أيضًا خطوة مهمة للشركة لمواصلة تنمية الأسواق الناشئة وتوسيع تواجدها العالمي الاستراتيجي.”

وقال آندي وانغ، رئيس جي أند تي إكسبرس، “مقارنة بالدول والمناطق التي لديها أعمال تجارية إلكترونية ولوجستية راسخة، يتطور السوق البرازيلي بسرعة بفضل وجود إمكانات كبيرة لمزيد من النمو. نعتقد أن جي أند تي إكسبرس في وضع جيد للاستفادة من تصميمها وقدراتها في بناء العمليات المحلية لإنشاء شبكة خدمات محسنة في البرازيل وتزويد العملاء المحليين بتجربة لوجستية تتسم بالكفاءة والراحة والجودة. توفي الأثناء، لقد تشاركنا مع شركة جي أند تي إنترناشيونال لتقديم خدمات الوقفة الواحدة عبر الحدود لتجار التجارة الإلكترونية في البر، والتي تشمل في المقام الأول التخليص الجمركي، والتخزين في الخارج والتسليم في الميل الأخير.”

وتنتشر شبكة خدمات جيه آند تي إكسبريس في إحدى عشرة دولة، وهي الصين وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند والفلبين وكمبوديا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمكسيك والبرازيل؛ وهو ما يمكّنها من تقديم خدماتها لأكثر من ملياري شخص في تلك الدول.

عن شركة جيه آند تي إكسبريس

جي أند تي إكسبرس هو مزود عالمي للخدمات اللوجستية، وتحتفظ بشركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة جي أند تي إكسبرس في العام 2015، وتمتد أعمالها إلى 12 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل. وإذ تلتزم بمهمتها “الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة”، تلتزم جي أند تي إكسبرس بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية تحتية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1823740/J_T_Express_ Brazil_launched_operation_ officially.jpg