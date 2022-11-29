‫جينغل باي(Jingle Pay) تتشارك مع ماستركارد لتعزيز الشمول المالي

· مستخدمي جينغل باي(Jingle Pay) سيستفيدون من شبكة ماستركارد التي تضم 90 مليون تاجر حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلن تطبيق جينغل باي(Jingle Pay) للخدمات المالية في دولة الإمارات، عن شراكة استراتيجية مع ماستركارد لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة من شأنها تعزيز الشمول المالي . وستمكن هذه الشراكة مستخدمي جينغل باي(Jingle Pay) من الوصول إلى موارد شبكة ماستركارد الهائلة ونطاقها الواسع، والتي تضم أكثر من 90 مليون تاجر في جميع أنحاء العالم. كما سيتيح هذا التعاون لـ جينغل باي(Jingle Pay) إطلاق بطاقات بلاستيكية وأخرى رقمية لتسهيل المعاملات اليومية للأشخاص سواء كان لديهم حساب مصرفي أم لا.

و صرح جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “نحن سعداء بتعاوننا مع جينغل باي(Jingle Pay) لاستثمار قوة الابتكار والتكنولوجيا في جهودنا لربط مليار شخص بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025. إذ تقوم شركات التكنولوجيا المالية، مثل جينغل باي(Jingle Pay) ، بدور مهم في دعم رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة، وستضمن هذه الشراكة تمتع المزيد من الأشخاص باستخدام المدفوعات الرقمية على نحو آمن ومريح، في وقت نبذل فيه قصارى جهدنا لتحقيق الشمول المالي للجميع.”

وأفادت «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» في دولة الإمارات أن حوالي 1.7 مليون شخص لا يمتلكون حسابات مصرفية في الدولة [1] ، في حين أن هذا التعاون بين جينغل باي(Jingle Pay) وماستركارد سيرسخ التزامهما بقيادة الشمول المالي من خلال قوة المدفوعات الرقمية. وتقدم جينغل باي(Jingle Pay) خدماتها لمجتمعات الوافدين، بهدف تمكينهم من الخدمات المالية عبر تطبيق مالي رائد وغني بالميزات. ومن خلال خاصية التحويلات المالية الرائدة عالمياً، يتيح التطبيق للمستخدمين إرسال الأموال على نحو فوري إلى ما يزيد عن 160 دولة، وبأكثر من 99 عملة عالمية، وذلك وفق أفضل أسعار الصرف. وستفتح هذه الشراكة بين الطرفين آفاق جديدة للمستخدمين لإنفاق الأموال عبر شبكة عالمية واسعة، مما يخلق تجربة مميزة عابرة للحدود.

من جانبه، أشار أمير فردقاسمي ، المؤسس والرئيس التنفيذي، لـ جينغل باي(Jingle Pay) : “تسعى جينغل باي(Jingle Pay) إلى تغيير طريقة وصول المستخدمين إلى الخدمات المالية لتكون أكثر سرعة وسهولة، ونحن ملتزمون بتوسيع الخدمات المالية الرقمية وإيصالها إلى أولئك الذين يفتقرون إليها في العالم لتعزيز الأمن والمساواة. وهذه الشراكة التي أبرمناها مع ماستركارد ستسهم في الارتقاء بالشمول المالي، من خلال استثمار قدراتنا المميزة في مجال التحويلات المالية، مما يوفر للمستخدمين طرقاً أكثر موثوقية ويسر لإنفاق أموالهم عبر تطبيق الهاتف المحمول من جينغل باي(Jingle Pay).”

سيتمكن مستخدمو تطبيق جينغل باي (Jingle Pay) من الوصول إلى حسابات الإنفاق المجانية، والبطاقات الرقمية أو البلاستيكية المدفوعة مسبقاً، وذلك من خلال تجربة سهلة وسلسة عبر التطبيق، الذي يعمل على تبسيط المعاملات المالية اليومية للشباب الباحثين عن بدائل مبتكرة وسهلة المنال لإنفاق الأموال.

ووفقاً لـ «مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة»، فإن أكثر من 66% من المستخدمين في دولة الإمارات استخدموا طريقة دفع رقمية واحدة على الأقل في العام الماضي [2] . ويلقى التطبيق المالي الرائد قبولاً لدى الشباب البالغين من الوافدين الذين يحولون أموالهم بانتظام إلى بلدانهم الأصلية. ومن خلال هذه الشراكة، تكون جينغل باي(Jingle Pay) قد نجحت في توسيع خدماتها لتتجاوز التحويلات المالية عبر الحدود، مما يسمح لمستخدميها بإنفاق الأموال في جميع أنحاء العالم. وتنسجم أهداف جينغل باي في تعزيز(Jingle Pay) الشمول المالي مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع غير نقدي، وتوسيع الوصول إلى طرق الدفع الرقمية الآمنة.

نبذة عن جينغل باي

جينغل باي(Jingle Pay) هو تطبيق مالي رائد مقره دولة الإمارات العربية المتحدة، يتيح لمستخدميه الحصول على حساب رقمي سريع، دون رسوم أو أي التزام، لتخزين الأموال وإنفاقها وإرسالها بشكل موثوق إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وبأكثر من 99 عملة، وذلك وفق أفضل أسعار الصرف العالمية. وتمتد عمليات جينغل باي(Jingle Pay) عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما لديها مكاتب في الامارات، بحرين، مصر، وباكستان. ا لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.jinglepay.com ، ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي @JinglePay .

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

الاتصال

البروفيسور كريستيان فاريولي

media@jinglepay.com

8 7777 454 971+

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مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

دبى، الامارات العربية المتحدة

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