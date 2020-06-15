جيف دويل من شركة أبسترا يصدر أول كتاب مبسط عن بناء شبكات العلاقات على أساس النية

الكتاب الجديد يوفر خارطة طريق للشركات التي تطور إطارا هيكليا من العلاقات على أساس النوايا، ما يمكن الشركات من تحويل جميع جوانب الشبكة

منلو بارك، كاليفورنيا، 15 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — نشر جيف دويل، عضو هيئة الموظفين التقنيين في شركة أبسترا ( Apstra )، الشركة الرائدة في إقامة الشبكات القائمة على النية وشركة البرمجيات المتعددة الجنسية التي تعمل على أتمتة شبكة مركز البيانات، اليوم، كتابه الأول المبسط لإقامة العلاقات على أساس النية Intent-Based Networking for Dummies . يوفر الكتاب خارطة طريق لتحويل للشركات التي تطور إطارا هيكليا من العلاقات على أساس النوايا intent-based networking (IBN) ، ما يمكن الشركات من تحويل هيكلية الشبكة والعمليات ضمن إقامة الشبكات على أساس النية.

وقال جيف دويل، عضو هيئة الموظفين التقنيين في شركة أبسترا ومؤلف الكتاب المبسط عن إقامة الشبكات على أساس النية، “في السنوات الأخيرة، أصبحت عبارة الشبكات القائمة على النية عبارة رنانة ساخنة تهدف العديد من المؤسسات إلى تنفيذها، ولكن القليل منها يفهمها حقًا. وبهذا الكتاب، نسعى جاهدين لتسليط الضوء على ما تعنيهعبارة إقامة شبكات العلاقاتحقًا، وما يمثل مخططًا قويًا للتنفيذ، وأين تتناسب التكنولوجيا مع جهود التحول الرقمي“.

تعد الشبكات القائمة على النية، التي يصفها دويل في كتابه، عنصرًا أساسيًا في نجاح التحول الرقمي. ومع ذلك، تفتقر العديد من المنظمات إلى الموارد لفهم كيفية تنفيذ بنيتها والاستفادة من فوائدها لدعم مساعي التحول الرقمي. من حالات استخدام محددة إلى استراتيجيات النشر، يقدم الكتاب رؤيا لا مثيل لها في تحويل الشبكات وتشغيلها من خلال دعم التغييرات السريعة على نطاق واسع، مما يجعل الشبكة أكثر استقلالية طوال دورة حياتها، ويوفر رؤى محدثة في الشبكة.

وقال منصور كرم، رئيس ومؤسس شركة أبسترا: “إن المؤسسات التي لا تعدل ممارساتها التشغيلية من المرجح أن تفشل بفارق ثلاثة أضعاف في تحول أعمالها الرقمية. فيأبسترا، نقدم لعملائنا الدعم اللازم لتعديل الممارسات التشغيلية وتنفيذ الشبكات القائمة على النية لإنشاء شبكة رشيقة تعزز التغيير. ونأمل أن يزود هذا الكتاب المؤسسات من جميع الأنواع بالمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ الخطوات الأولى نحو هذا التحول “.

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتخصصة فيإقامة العلاقات على أساس النيةوبروتوكولات توجيهبروتوكول الإنترنتوسياسةبي جي بيالمعقدة و SDN / NFV وتركيبة مراكز البيانات، صممدويلأو ساعد في تصميم شبكات مزودي خدمةبروتوكول الإنترنتو IPv6 على نطاق واسع في 26 دولة في ست قارات. عمل دويل كمؤلف رئيسي للشبكات المعرفة بالبرمجيات، وكتب عدة كتب مثلالتطوير المهني لسي سي آي إي، المجلدان الأول والثاني؛OSPF وIS-IS: Choosing an IGP للشبكات الكبيرة، والشبكات المعرفة بالبرمجيات: Anatomy of OpenFlow.

يأخذدويلالقراء إلى عمقالشبكات على أساس النيةوتشمل المواضيع المحددة التالية:

• الخصائص الأساسية للشبكات القائمة على النية

• التخطيط لهيكلية الشبكات الناجحة القائمة على النية

• استخراج رؤى قابلة للتنفيذ مع التحليلات المستندة إلى النية

• أهمية الأتمتة والتحقق المستمرين في العمليات

• كيفية نشر الهياكل المعقدة بسرعة وضمان نجاحها بعد مرحلة التنفيذ

أبسترا هي شركة الشبكات الرائدة القائمة على النية، وتساعد العملاء على تقليل الوقت لتقديم خدمات البنية التحتية بشكل موثوق أثناء معالجة التحديات التشغيلية بمجرد نشر البنية التحتية. تسهل خدماتالشبكات القائمة على أساس النيةمنأبستراشبكة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ورشيقة، مما يوفر موارد قيمة للتركيز على مبادرات الأعمال. تم بناءأبسترامن قبل المهندسين المعماريين والمشغلين للمهندسين المعماريين والمشغلين.

يرجى تنزيل نسخة الكتاب المبسط “بناء العلاقات على أساس النية”، https://go.apstra.com/en/ intent-based-networking-for- dummies . تعرف على المزيد حولأبستراوكيفية الاستفادة من الشبكات القائمة على النية، يرجى زيارة apstra.com

نبذة عن شركة أبسترا إنك

أبسترا هي شركة برمجيات متعددة الجنسيات تقدم حلاً موحدًا لأتمتة بنية وعمليات شبكة مركز البيانات. يمكّن منتجأبستراالرائد، AOS، المؤسسات من أتمتة جميع جوانب تصميم شبكاتها وإنشائها ونشرها وتشغيلها، مما يتيح لها إجراء تغييرات على شبكاتها بسرعة وموثوقية، فضلا عن الاستخدام الفعال لرأس المال البشري وتخليص نفسها من اعتمادها الكامل على الشركات البائعة للأجهزة. وشهدت المؤسسات التي تستخدم AOS انخفاضًا بنسبة 80 بالمئة في OpEx، وتحسنًا بنسبة 99 بالمئة في الرشاقة، وأكثر من 70 بالمئة من التحسين في الموثوقية. تستخدم AOS تحليلاتأبستراالمتقدمة والقائمة على النية للتحقق بشكل مستمر من الشبكة، وبالتالي القضاء على التعقيد ونقاط الضعف والانقطاعات التي تؤدي إلى شبكة آمنة ومرنة.

تأسست شركة أبسترا في العام 2014 من قبل قادة صناعة الشبكات الراسخين ديفيد تشيريتون ومنصور كرم وساشا راتكوفيتش، ويقع مقرها الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.