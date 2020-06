جيف دويل من شركة أبسترا يصدر أول كتاب مبسط عن بناء شبكات العلاقات على أساس النية

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتخصصة فيإقامة العلاقات على أساس النيةوبروتوكولات توجيهبروتوكول الإنترنتوسياسةبي جي بيالمعقدة و SDN / NFV وتركيبة مراكز البيانات، صممدويلأو ساعد في تصميم شبكات مزودي خدمةبروتوكول الإنترنتو IPv6 على نطاق واسع في 26 دولة في ست قارات. عمل دويل كمؤلف رئيسي للشبكات المعرفة بالبرمجيات، وكتب عدة كتب مثلالتطوير المهني لسي سي آي إي، المجلدان الأول والثاني؛OSPF وIS-IS: Choosing an IGP للشبكات الكبيرة، والشبكات المعرفة بالبرمجيات: Anatomy of OpenFlow.

