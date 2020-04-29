جهاز جديد للتحويل المُتحكم به في شبكات الطاقة، لقواطع الدوائر عالية الجهد – يوفر نتائج عملية تضمن فعالية إدارة حالة الأصول والصيانة التنبؤية

لونغوي، كيبيك، 29 أبريل/نيسان 2020 / CNWTelbec/ – سينكروتك لايت يمثل نقطة تحوّل في تاريخ أجهزة التحويل المُتحكم بها القادرة على مساعدة مشغلي أنظمة النقل في تبسيط إجراءات صيانة مجموعات قواطع الدوائر عالية الجهد من جهات التصنيع المُتعددة.

تتعرض قواطع الدوائر عالية الجهد في المفاعلات الموازية ومجموعات المكثفات في شبكات الطاقة المعاصرة لإجهاد متزايد باستمرار. وهنا يبرز الدور الرئيسي لسينكروتك لايت (SynchroTeq Lite) في ضمان تنفيذ عمليات التحويل المثالية، مما يحافظ على موثوقية الشبكة وأمنها.

وبفضل اتصال سينكروتك لايت الوثيق بظروف قواطع الدوائر، فإنه يتيح مراقبة السلوكيات والانجرافات وتراكم الإجهادات، مثل التآكل الكهربائي أو الميكانيكي والطاقة المُبددة (I2t) وغيرها، بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة؛ ثُم توفّر اللقطات التي تُسجَّل كل 3000 مللي ثانية عبر قنوات مُتعددة بيانات مراقبة ثريّة تُساعد مُشغلي أنظمة نقل الطاقة على سرعة تنفيذ مهام الصيانة الوقائية العاجلة.

يتصل سينكروتك لايت بناقل المحطة عبر حل IEC61850-MMS لأغراض التحكم والتشغيل والمراقبة والصيانة – كما يتصل أيضًا بخوادم بروتوكول البنية الموحدة لاتصالات المنصة المفتوحة (OPC-UA).

وتعالج مراكز الصيانة البيانات إما باستخدام برمجيات الشركة أو حزمة حلول سي بي إنجيل (CB Angel) للتحليلات من فيزيماكس (VIZIMAX) لأغراض الصيانة التنبؤية وإدارة حالة الأصول وتصنيف قواطع الدوائر وإعداد التقارير بشأنها.

وفي هذا الإطار، صرّح السيد/ جين-جاي لاكومب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيزيماكس قائلاً: “يلبي سينكروتك لايت تطلعات العملاء لامتلاك وحدات صغيرة الحجم ومتكاملة الخدمات قادرة على توفير جميع بيانات المراقبة الجاهزة للاعتماد عليها واستخدامها مُباشرة.” وقد عكفت فيزيماكس وشركاؤها المحليون على تذليل التحديات المثيرة التي تواجهها شركة ريد إليكتريكا دي إسبانيا، بصفتها مشغل نظام التوزيع الحالي في إسبانيا. وأضاف لاكومب قائلاً: “استطعنا توفير أرقى وأحدث قيمة بأجهزة تناسب جميع أنواع قواطع الدوائر، دون التفريط في الجودة أو المساس بميزاتها”.

ففي ريد إليكتريكا دي إسبانيا، استكمل سينكروتك لايت إمكانيات سينكروتك بلاس (SynchroTeq Plus) المتعددة، لتعزيز استراتيجيات التبديل الرائدة في المجال لمحولات الطاقة والأحمال الفعّالة وخطوط النقل.

وفي هذا الصدد، قال السيد/ خافيير فيجويرا بوزويلو – قسم التصميم في ريد إليكتريكا دي إسبانيا (المسؤول عن الإنشاء والهندسة)، قائلاً: “بعد استخدامنا لحل سينكروتك بلاس لمحولات الطاقة والكابلات البحرية، نؤكد على انبهارنا بما توفره فيزيماكس من تقنية فضلاً عن سرعة استجابتها لنا”. وأضاف فيجويرا بوزويلو قائلاً: “وفي ضوء المعطيات المتوفرة من ريد إليكتريكا دي إسبانيا، أعقبت فيزيماكس حزمة الحلول هذه سريعًا بسينكروتك لايت المُنتظَر مع واجهة IEC61850-MMS متكاملة. وهو ما يتناغم تمامًا مع رؤية ريد إليكتريكا دي إسبانيا للمحطة الفرعية الرقمية، ويساهم كذلك في التغلب على العقبات التي شهدناها سابقًا لإتمام مبادرتنا لمراقبة جميع أجهزتنا وتنفيذ الصيانة التنبؤية اللازمة لها”.

نُبذة حول فيزيماكس – www.vizimax.com

شركة كندية متخصصة في تصنيع حلول الأتمتة لشبكات الطاقة عالية ومتوسطة الجهد، وتوفر فيزيماكس باقة متميزة من وحدات التحكم في قواطع الدوائر وحلول التحليلات لخدمة مشغلي شبكات الطاقة ومحطات التوليد والصناعات الثقيلة.

نُبذة حول ريد إليكتريكا دي إسبانيا – https://www.ree.es/en

تمتلك ريد إليكتريكا دي إسبانيا وتدير كامل نظام نقل الطاقة الإسباني (400 ك فولط و220 ك فولط و66 ك فولط في الجُذُر). وتمتلك ريد إليكتريكا دي إسبانيا أيضًا أصولاً لنقل الطاقة في كل من بيرو وشيلي والبرازيل.

لمزيد من المعلومات: الاتصال: نيكولاس لاكومب – nmlacombe@vizimax.com؛ جهة الاتصال الفني: خافيير فيجويرا بوزويلو – jfiguera@ree.es؛ جهة الاتصال الإعلامي: gabinetedeprensa@ree.es