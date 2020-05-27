جميرا النسيم أول فندق في العالم يتلقى ملصق الامتثال

وضمان الحماية من “بيرو فيريتاس”

· يلبي المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم أدق معايير الصحة والسلامة والنظافة التي حددتها “بيرو فيريتاس” الرائدة عالمياً في الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات

· يهدف ملصق الامتثال وضمان الحماية إلى تعزيز ثقة الزوار ومنحهم الطمأنينة اللازمة أثناء اقامتهم في المنتجع

· تخضع كافة فنادق مجموعة جميرا لعمليات تدقيق صارمة للحصول على شهادة وملصق الامتثال

دبي، الامارات العربية المتحدة، 27 مايو، 2020: يدعو “جميرا النسيم” في دبي زواره للتمتع بتجربة إقامة متميزة في ظل أعلى معايير الصحة والنظافة، وذلك بعد حصول المنتجع من فئة الخمس نجوم على ملصق الامتثال وضمان الحماية (SafeGuard Label) من “بيرو فيريتاس”، ليكون بذلك أول فندق يحظى بهذه الشهادة المرموقة على مستوى العالم.

وكانت “بيرو فيريتاس”، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات الفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، قد وضعت مجموعة من قوائم التدقيق المفصلة بالتعاون مع أبرز خبراء الصحة والسلامة والنظافة العالميين لضمان تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف العمليات وانسجامها مع أرقى معايير السلامة والقوانين المحلية والدولية، إضافة إلى أفضل الممارسات المطبقة.

وتُمنح شهادة الامتثال والملصق بعد تلبية كافة المعايير المطلوبة وفي أعقاب عمليات التدقيق التي سيتم تنفيذها ميدانياً وعن بعد لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بكفاءة. وتعمل بيرو فيريتاس على تعزيز الثقة والطمأنينة لدى ضيوف الفنادق والعملاء بشكل عام من خلال موقعها الإلكتروني المتاح للجمهور والذي يعرض المؤسسات الحائزة على هذا الاعتماد (https://restartwith. bureauveritas.com/.).

وكانت مجموعة جميرا قد طبقت سلسلة من الإجراءات الاحترازية في كافة فنادقها حول العالم، تم تصميمها خصيصاً للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين. وتشمل هذه الإجراءات ارتداء الكمامات، والقياس اليومي الإلزامي لدرجات الحرارة ، والتدريب المكثف على أسس النظافة والتعقيم لكافة الموظفين، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء الفندق بما في ذلك الشواطئ والمسابح والصالات الرياضية (عند فتحها) ، ورفع مستويات التهوية والهواء النقي في المناطق العامة، واستخدام آليات التعقيم بالضباب بمعدل ثلاث مرات يومياً تبعاً لعدد الزوار، إضافة إلى تطبيق قوانين محددة فيما يخص المصاعد للحفاظ على سلامة الضيوف عند استخدامها.

أما غرف الضيوف، فيجري تنظيفها بالكامل وتهويتها يوميًا وتوفير وسائل التعقيم والنظافة الصحية اللازمة مثل الكمامات ومواد تعقيم اليدين والمناديل المعقمة، في حين تخضع الوسائد واللحف للتعقيم الحراري ويجري تغيير أغطيتها عند مغادرة الضيوف. وتترك الغرف شاغرة لمدة ثلاثة أيام بعد كل إقامة كإجراء أمان إضافي، وفي حال تعذر ذلك نظراً لمعدلات الإشغال المرتفعة، تخضع الغرف لعملية تعقيم كاملة.

سوف تخضع كافة المطاعم الاستثنائية التي يوفرها الفندق لإجراءات احترازية إضافية أيضاً، بما في ذلك التعقيم الكامل للمطعم قبل كل وجبة، وإيقاف البوفيهات مؤقتاً، والحفاظ على مسافة آمنة بين الطاولات وتوفير مواد التعقيم الأساسية على كل طاولة ليستخدمها الضيوف.

وفي هذا السياق، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: “تأتي سلامة ضيوفنا وموظفينا على رأس قائمة أولوياتنا الراسخة. تعود علاقتنا مع بيرو فيريتاس لسنوات طويلة حيث بدأنا العمل مع الشركة عام 2018 وذلك للإشراف على شهادة ‘تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة'(HACCP) الخاصة بسلامة الأغذية، وتنفيذ عمليات تدقيق الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة في فنادقنا حول العالم. ونظراً لأن الوضع الراهن يستدعي تعزيز إجراءات الصحة والسلامة على مستوى المجموعة، تأتي شهادة وملصق الامتثال (SafeGuard Label) لتلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقة الضيوف وإثبات التزامنا بتشغيل فنادقنا وفقًا لأعلى المعايير العالمية. ونفخر بأن جميرا النسيم يعد أول فندق يحصل على ملصق الامتثال وضمان الحماية على مستوى العالم، وسنعمل بشكل وثيق مع بيرو فيريتاس خلال الأسابيع المقبلة لاعتماد كافة الفنادق في محفظتنا”.

من جهته، قال مارسيل هوشار، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا لدى بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس“: لمدة تزيد على 200 عام، واصلت بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس مهمتها التي تهدف إلى بناء عالم من الثقة والاطمئنان. ولهذا بادرنا للاستجابة لأزمة التعقيم الراهنة بإطلاق ملصق ضمان الحماية (Safeguard) المصمم خصيصاً للتأكيد على تحقيق معايير السلامة المناسبة وبروتوكولات التدريب والتنظيف لتمكين الشركات عموماً وقطاع الضيافة خصوصاً من استئناف العمليات بثقة. ومن خلال هذا الملصق، تتسنى لنا القدرة على تلبية التوقعات الجديدة لمجتمعنا على صعيد الصحة والسلامة”.

وأضاف هوشار: “نفخر بالتعاون مع مجموعة جميرا في إطار جهودها الوقائية الرامية إلى تعزيز ثقة ضيوفها والتأكيد على جاهزية قطاع الضيافة لاستقبالهم وسط بيئة صحية وآمنة “.

وللاطلاع على التفاصيل الكاملة حول جميع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مجموعة جميرا، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.jumeirah.com.

# StaySafeWithJumeirah

حول “ مجموعة جميرا “

www.jumeirah.com

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