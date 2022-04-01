‫جمعية AACSB تكرّم 24 كلية إدارة أعمال لمساهمتها في تعزيز قيم التنوّع والإدماج

– تُبرز النسخة السنوية السابعة من برنامج الجمعية للتعريف بإنجازات أعضائها من كليات إدارة الأعمال في تعزيز التنوع والإدماج

تامبا، فلوريدا، 5 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم جمعية AACSB الدولية (الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال AACSB” “)، وهي أكبر تحالف لكليات إدارة الأعمال على مستوى العالم، عن تكريم 24 كلية من كليات إدارة الأعمال من خلال برنامجها Innovations That Inspire (ابتكارات ملهمة) للتعريف بإنجازات أعضائها من هذه الكليات.

ويهدف هذا البرنامج السنوي إلى تكريم المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم التي لها إنجازات بارزة في إنشاء بيئات تعليمية متميّزة في مجال إدارة الأعمال. وفي نسخته لعام 2022، يبرز البرنامج الجهود المتميزة التي تبذلها المؤسسات المكرّمة في تعزيز قيم التنوّع والإنصاف والإدماج والانتماء DEIB) )؛ ويُعدّ تبني هذه القيم من الركائز الرئيسية لمعايير اعتماد AACSB لكليات إدارة الأعمال لعام 2020؛ وهو ما ركّز عليه بيان الموقف الصادر عن الجمعية مؤخرًا. ويوضح هذا البيان مدى حرص جمعية AACSB على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع طلاب إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم في الحصول على تعليم عالي الجودة، وتدعو الجمعية من خلال هذا البيان كليات إدارة الأعمال إلى تضمين قيم التنوّع والإنصاف والإدماج والانتماء في إستراتيجياتها وثقافاتها.

وتسهم ابتكارات المؤسسات المكرّمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأوساط الأكاديمية، والشركات وأماكن العمل، والمجتمعات بصفة عامة، واستثمار الفرص المتاحة فيها، ومن الأمثلة على ذلك:

مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات : وقد أسّس هذا المرصد اتحاد أنشأته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة؛ ويبذل المرصد جهودًا حثيثة تسهم في تحقيق الهدف الوطني المصري المتمثل في أن تصل نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات في القطاعين العام والخاص في مصر إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.

مؤشر الإدماج الرقمي الأسترالي : والذي أطلقه مركز التأثير الاجتماعي التابع لكلية إدارة الأعمال والقانون وريادة الأعمال في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا؛ ويهدف مشروع هذا المؤشر -الذي يستغرق تنفيذه عدّة سنوات- إلى توثيق الإدماج الرقمي في أستراليا جغرافيًا وديموغرافيًا؛ وهو مؤشر شامل وفريد من نوعه.

دورة إدماج الموظفين في أماكن العمل التي تقدّمها كلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية فلوريدا: حيث تهدف هذه الدورة التحويلية إلى تأهيل الطلاب للتعامل مع الأفراد ذوي القدرات المختلفة واستيعابهم وإدماجهم في أماكن العمل.

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت كارين بيك دودلي، رئيسة جمعية AACSB ورئيستها التنفيذية: “إنّ إحراز تقدّم في إيجاد بيئات أكثر احتواءً وإدماجًا يستلزم اتخاذ إجراءات فعّالة في هذا الصدد، ويعمل برنامج Innovations That Inspire (ابتكارات ملهمة) لعام 2022 على إبراز إنجازات المؤسسات الرائدة التي تبذل جهودًا مهمّة لتحقيق هذه الغاية. ومن خلال تعزيز أوجه التعاون بين كليات إدارة الأعمال والشركات والمجتمعات، سنتمكّن من إنشاء مجتمع عالمي قوي وإعداد قيادات يمكنهم إحداث أثر إيجابي”.

والآن، في عامه السابع، يبرز برنامج Innovations That Inspire (ابتكارات ملهمة) جهود ما يقرب من 200 كلية من كليات إدارة أعمال في ابتكار نُهُج ذات رؤية مستقبلية في التعليم، والبحث، والمشاركة أو التوعية المجتمعية، وريادة الأعمال، والقيادة. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس اعتماد خريجي برامج إدارة الأعمال ( GMAC ) هو الجهة الداعمة لنسخة عام 2022 من هذا البرنامج.

يمكن الاطّلاع على قائمة المؤسّسات المكرّمة وابتكاراتها على: aacsb.edu/innovations-that- inspire .

عن جمعية AACSB الدولية

تأسّست جمعية AACSB الدولية ( AACSB ) في عام 1916، وهي أكبر تحالف لكليات إدارة الأعمال على مستوى العالم، وتعمل الجمعية على الربط بين المعلمين والمتعلمين والشركات لإعداد الجيل القادم من كبار القادة. ومن خلال حضورها في أكثر من 100 دولة وإقليم، تعمل جمعية AACSB على تعزيز مشاركة الجهات المعنية، وتسريع وتيرة ابتكاراتها، وزيادة تأثيرها في مجال تعليم إدارة الأعمال. للتعرّف على جهود جمعية AACSB في تطوير الخدمات التعليمية في هذا المجال للارتقاء بالمجتمعات، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: aacsb.edu .

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للتواصل: جمعية AACSB الدولية، بريد إلكتروني: MediaRelations@aacsb.edu