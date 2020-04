جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال تسلط الضوء على 25 كلية إدارة أعمال ترفع من مستوى ريادة الأعمال فيها

تامبا، فلوريدا، 21 نيسان / أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الدولية AACSB International (أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال)، وهي أكبر شبكة تعليم لإدارة الأعمال – عن 25 كلية إدارة أعمال كمنارات لمسابقة الأعضاء “الابتكارات التي تلهم” ( Innovations That Inspire ). وإذ هي مبادرة سنوية، تكرم المسابقة بالمؤسسات حول العالم التي تقوم بدور الأبطال في التغيير في مشهد تعليم إدارة الأعمال. وتركز مسابقة هذا العام على “محفزي الابتكار” – وهي واحدة من خمس فرص تم تحديدها في “الرؤيا الجماعية لتعليم إدارة الأعمال” ( Collective Vision for Business Education ). من خلال البرامج التي تضم كلاً من التعاون متعدد المجالات ومشاركة المجتمع، تعد الابتكارات المميزة أمثلة ملهمة لجهود تعليم الأعمال لرفع مستوى التفكير الريادي وخلق الأعمال الجديدة.

