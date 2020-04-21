جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال تسلط الضوء على 25 كلية إدارة أعمال ترفع من مستوى ريادة الأعمال فيها

تامبا، فلوريدا، 21 نيسان / أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الدولية AACSB International (أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال)، وهي أكبر شبكة تعليم لإدارة الأعمال – عن 25 كلية إدارة أعمال كمنارات لمسابقة الأعضاء “الابتكارات التي تلهم” (Innovations That Inspire). وإذ هي مبادرة سنوية، تكرم المسابقة بالمؤسسات حول العالم التي تقوم بدور الأبطال في التغيير في مشهد تعليم إدارة الأعمال. وتركز مسابقة هذا العام على “محفزي الابتكار” – وهي واحدة من خمس فرص تم تحديدها في “الرؤيا الجماعية لتعليم إدارة الأعمال” (Collective Vision for Business Education). من خلال البرامج التي تضم كلاً من التعاون متعدد المجالات ومشاركة المجتمع، تعد الابتكارات المميزة أمثلة ملهمة لجهود تعليم الأعمال لرفع مستوى التفكير الريادي وخلق الأعمال الجديدة.

تم تضمين المبادرات المؤثرة التالية ضمن الابتكارات البارزة لهذا العام:

برنامج جامعة شمال ولاية آيوا Succession Iowa يعمل كمطابق بين أصحاب الأعمال الريفيين في ولاية أيوا الذين يتطلعون إلى الخروج من أعمالهم والمشترين المؤهلين الذين يمكنهم إدارة هذه الأعمال بنجاح في المستقبل .

يعمل كمطابق بين أصحاب الأعمال الريفيين في ولاية أيوا الذين يتطلعون إلى الخروج من أعمالهم والمشترين المؤهلين الذين يمكنهم إدارة هذه الأعمال بنجاح في المستقبل يعمل برنامج Biodesign .

يعمل استوديو Swinburne Social Startup Studio .

وقال توماس آر روبنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـأيه أيه سي أس بي “إن الطلب على الابتكار الذي يشرك الخبراء في مختلف التخصصات ويعالج احتياجات كل من المجتمعات المحلية والعالمية لم يكن أكثر وضوحًا مما كان عليه في هذه الأوقات غير المسبوقة. نتشرف بتسليط الضوء على 25 كلية إدارة أعمال لدورها القيم في رفع مستوى ريادة الأعمال من خلال البحث والتدريس وإشراك المجتمع. وتمكن جهودهم من إنشاء مؤسسات وقيادة فعالة في جميع أنحاء العالم.”

وقد سلطت مسابقة الابتكارات التي تلهم الآن، وهي في عامها الخامس، الضوء على أكثر من 120 من جهود كليات إدارة الأعمال التي تجسد نهجًا تطلعيا في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية أو التواصل والقيادة. وحتى الآن، شارك أعضاء تحالف تعليم الأعمال Business Education Alliance فيأيه أيه سي أس بيبما يقرب من 1000 ابتكار، مما أدى إلى إنشاء مستودع قوي في نظام DataDirect فيأيه أيه سي أس بيلإعلام وإلهام الأعضاء الزملاء والصناعة.

للحصول على نظرة عامة على جميع الابتكارات المميزة، يرجى زيارة: aacsb.edu/innovations-that- inspire

نبذة عن جمعية تطوير كليات الأعمال الدولية

جمعية تطوير كليات الأعمال الدولية AACSB International، التي تأسست العام 1916 هي أكبر تحالف لتعليم إدارة الأعمال، تربط المعلمين والمتعلمين والأعمال لإنشاء الجيل القادم من القادة العظماء. من خلال تواجدها في أكثر من 100 دولة وإقليم، تعززأيه أيه سي أس بيالمشاركة وتسريع الابتكار وتعزز التأثير في تعليم إدارة الأعمال. تعرف على كيفية قيامأيه أيه سي أس بيبتحويل تعليم إدارة الأعمال من أجل مجتمع أفضل على: aacsb.edu.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/492010/AACSB_ International_Logo.jpg