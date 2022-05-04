‫ جمعت Finbots.AI مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي من Accel “في جولة السلسلة “أ

سنغافورة, 4 مايو 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Finbots.AI ، وهي شركة للذكاء الاصطناعي تقدم الابتكارات للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم أنها جمعت 3 ملايين دولار أمريكي في جولة السلسلة “أ” من Accel. هذا الاستثمار من الصندوق السابع لِـ Accel للتمويل، وهو أول استثمار خارجي لشركة Finbots.AI. سيتم استخدام الأموال لتسريع تعزيز المنتج والتسويق والمبيعات ودعم العملاء إلى جانب توظيف كبار المواهب وتوسيع الفريق عبر مكاتبها. تقود الهند جميع عمليات التطوير والدعم العالمية لـ Finbots.AI، التي مقرها الرئيسي في سنغافورة ومكتبها الرئيسي الإقليمي في دبي.

قال سانجاي أوبال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Finbots.AI ، تعليقا على عملية جمع الأموال الناجحة من السلسلة “أ”: “هذا التمويل الجديد يفتح المرحلة التالية من نمو Finbots.AI . تحتاج المؤسسات المالية اليوم إلى حلول رائدة لحل التحديات المعقدة التي تفرضها المنصات القديمة. يمكن أن يساعدهم الاستفادة من الحلول التي تدعم الذكاء الاصطناعي على التحول بشكل كبير. يسعدنا أن تكون Accel شريكا في هذه الرحلة، مما يعزز الإمكانات والثقة في حلنا. سيكون سجل Accel المثير للإعجاب مع الشركات في مرحلة النمو بمثابة دعم رئيسي لشركة Finbots.AI . لدينا إمكانات نمو هائلة وأنا متحمس لرحلتنا لتحويل الخدمات المالية “.

حددت شركة Finbots.AI منذ إنشائها سنة 2017، فرصة لاستخدام الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في التغلب على تحديات الصناعة. ZScore هو نظام بطاقة أداء ائتماني واسع النطاق يقوده الذكاء الاصطناعي لمؤسسات الإقراض ويمتد على دورة حياة الائتمان بأكملها. تطور ZScore ، المجهزة بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وقدرات قوية لتطوير بطاقة الأداء، بطاقات أداء ائتمانية عالية الدقة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة التي تستخدم البيانات التقليدية والبديلة لإنشاء نماذج مخاطر عالية الأداء في الوقت الفعلي والتحقق من عملها ونشرها تلقائيا.

أضاف ماهيندران بالاشاندران، الشريك في Accel : “يجلب فريق Finbots.AI عقودا من الخبرة الجماعية في الخدمات المالية والتكنولوجيا، ونحن نرى إمكانات كبيرة ووعودا في حلهم – ZScore – حيث يسعى جاهدا لمعالجة وتجاوز قيود أنظمة الائتمان القديمة. يسعدنا أن نكون في Accel جزءا من نمو Finbot.AI حيث يتقدمون لتعزيز الخدمات المالية من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع بأكمله – بدءا من البنوك الكبيرة إلى المقرضين الصغار. نحن نرى الإمكانات الهائلة في هذه المنطقة وفي التكنولوجيا المالية بالأخص “.