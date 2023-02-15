جمارك أبوظبي تتيح التفتيش الجمركي الرقمي مع أكسيلا

تطبيق إدارة جمارك أبوظبي الأول من نوعه لمراقبة الجمارك والحدود يخفض أوقات التفتيش بنسبة 97%

سان رامون، كاليفورنيا، 15 فبراير 2023 / PRNewswire / — أكسيلا ®، المزود الموثوق به للحلول السحابية في قلب العمليات الحكومية، أصدر نظرة جديدة حول كيفية قيام جمارك أبوظبي – الإدارة العامة للجمارك – نظام التفتيش الرقمي الأول من نوعه في أبوظبي i بتحسين العمليات الجمركية. يعمل نظام إدارة التفتيش، الذي تم إطلاقه في يناير 2021 وبدعم من منصة أكسيلا سيفيك، على تقليل أوقات فحص البضائع بنسبة 97 بالمائة، وتحسين المعالجة الداخلية، وزيادة قدرة الموظفين، ووضع معيار لعمليات الجمارك الرقمية في جميع أنحاء العالم.

تشرف جمارك أبوظبي – الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي على 15 معبرًا حدوديًا في المطارات والموانئ والحدود البرية، والتي تعالج معًا أكثر من 20 مليون طن من البضائع التي تمر عبر أبوظبي سنويًا. قبل استخدام منصة أكسيلا السريعة، تعاملت الإدارة مع جميع عمليات التفتيش بالورق والقلم، مما أدى إلى إنشاء صوامع للبيانات. أدت أوقات التفتيش الطويلة إلى تفاقم مشكلات الازدحام في سلسلة التوريد العالمية المتأثرة بوباء كوفيد-19 ونقص العمالة وقيود النقل.

وقال متحدث باسم جمارك أبوظبي – الإدارة العامة للجمارك – أبو ظبي: “إن تحسين إجراءات التفتيش اليومية وتسريع عمليات التفتيش هي أولوية ثابتة لموظفينا وزوارنا والشركات التي تنقل البضائع”. “من خلال الشراكة مع أكسيلا على نظام إدارة التفتيش لدينا، فإننا نعيد الحياة إلى عملية جمركية أكثر حداثة وأمانًا وموثوقية.”

جمارك أبوظبي، الإدارة العامة لنظام إدارة التفتيش الجمركي هو تكوين مصمم خصيصًا لمنصة أكسيلا سيفيك. يقوم نظام إدارة التفتيش بأتمتة عمليات التفتيش، ويعزز الأمن، وينظم إجراءات التجارة، ويحافظ على التحكم في الإيرادات. يتم تخزين جميع البيانات في السحابة، ويمكن للموظفين سحب المعلومات اللازمة في أي وقت أثناء الفحص من أجهزتهم المحمولة.

وقال خالد جعوني، المدير الإداري للعمليات الدولية في أكسيلا: “لقد وضعت جمارك أبوظبي وأكسيلا معيارًا جديدًا لكيفية قيام الحلول القائمة على السحابة بتبسيط الحكومة وتقديم تجربة أفضل ومعالجة تحديات سلسلة التوريد الملحة التي نواجهها جميعًا”. “من خلال تخصيص منصة سيفيك من أكسيلا لتشغيل تطبيق جديد لعمليات التفتيش الجمركية ومراقبة الحدود، تجري جمارك أبوظبي عمليات تفتيش بشكل أسرع مع تحرير الموظفين الرئيسيين لتلبية الاحتياجات الأخرى.”

تستخدم جمارك أبوظبي – الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي نظام إدارة التفتيش لتطبيق إجراءات التشغيل القياسية ( SOPs ) على عمليات التفتيش الخاصة بها، مما يقلل من أوقات المعالجة من 90 دقيقة إلى 10 دقائق كحد أقصى وثلاث دقائق في المتوسط. يساعد الوقت الموفر لكل دورة تفتيش على نقل البضائع عبر أبوظبي بشكل أسرع، ويخفف من ازدحام سلسلة التوريد، ويحرر الموظفين للتعامل مع العمليات الهامة الأخرى، ويرفع من مستوى تحديث الجمارك على مستوى العالم.

وقال ديباك شيرودكار، مدير عمليات المركز والبوابة في DHL ، الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والمستفيد من الخدمة المبسطة: “يعد الازدحام والتأخير أحد أهم المخاوف بالنسبة لأعمالنا وعملائنا”. وتساعدنا أتمتة عمليات التفتيش في أبوظبي بنسبة 100% على نقل الحزم بسرعة أكبر عبر الشرق الأوسط، مما يوفر الوقت والمال للعملاء، مع تخفيف مشاكل سلسلة التوريد والسماح لنا بالبقاء أكثر قدرة على التكيف في سير العمل الرقمي بالكامل “.

ويعد نظام إدارة التفتيش دليلًا على عمل أبوظبي وأسيلا في رقمنة العمليات الجمركية والحدودية، مما يفتح فرصاً مستقبلية لتحسين رقمنة الجمارك على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة والأسواق العالمية الأخرى. تمكّن قابلية توسيع المنصة المدنية الوكالات من إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لتلبية احتياجاتها الخاصة.

فازت جمارك أبوظبي بجائزة Trendsetter Award في مؤتمر أكسيلا السنوي للعملاء والحدث التدريبي، Accelarate . تحتفل جوائز Trendsetter بالوكالات الحكومية المبتكرة والأفراد الذين يسخرون التقنيات الجديدة والاستراتيجيات الرقمية وأساليب التحديث الأخرى لتحقيق التميز في مجتمعاتهم. لمعرفة المزيد حول أكسيلا – الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحكومية ومقرها كاليفورنيا والتي تدعم 80% من أكبر المدن الأمريكية – يرجى زيارة https://www.accela.com/solutions/ .

حول أكسيلا

أكسيلا هي المزود الموثوق به للحلول السحابية في قلب العمليات الحكومية. وتعمل الشركة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتسريع التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحيوية، وبناء مجتمعات أقوى. يستفيد أكثر من 300 مليون مقيم في جميع أنحاء العالم من حلول البرمجيات الحكومية من أكسيلا. وتقدم الشركة حلولًا مرنة ومبنية لهذا الغرض وقوة منصة توفر للمستخدمين تجربة تشبه تجربة المستهلك، وتشارك البيانات عبر الإدارات، وتضمن الأمن على مستوى عالمي.

ومع أكسيلا، تشهد الوكالات الحكومية تحولًا رقميًا سريعًا وفعالًا. يلتقي برنامج أكسيلا الحكومي بالوكالات أينما كانوا في رحلة التحديث، مع مساعدتهم أيضًا على الاستعداد لأي شيء يأتي بعد ذلك. الشركة هي الفائز بجائزة شريك مايكروسوفت الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات متتالية لحلولها SaaS المبتكرة. في عام 2022، تم تكريم أكسيلا كحائز على جائزة أفضل شركة في مجال الأعمال لـ SaaS ، وتم اختياره من قبل شركة فاست لجائزة الأفكار المتغيرة عالميًا. يقع المقر الرئيسي لشركة أكسيلا في سان رامون، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.accela.com .

للتواصل الإعلامي: هولي لانغباين، holly@riffcitystrategies.com

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