‫ جسر التكنولوجيا والتعليم: اليونسكو وهواوي يقدمون خدمات اليونسكو للشباب الجامعي في 20 بلدًا

شنتشن، الصين, 13 مايو 2022/PRNewswire/ — قامت اليونسكو وهواوي حتى الآن بتشغيل عشرة مراكز دورات اليونسكو في الحرم الجامعي ، مع التركيز على التكنولوجيا والتعليم والوصول إلى الطلاب من 39 مدرسة في 21 دولة.

يعد مجمع اليونسكو برنامجًا مستمرًا يمنح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا الفرصة لتبادل وجهات النظر مع خبراء من اليونسكو والمجتمع المدني. ترتبط الموضوعات التي تمت مناقشتها في كل جلسة مدتها 90 دقيقة إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بمواضيع اليونسكو الرئيسية مثل التعليم والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين والمواطنة.

دخلت هواوي في شراكة مع اليونسكو بشأن البرنامج منذ يونيو 2021. غطت الجلسات مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك العلاقة بين التكنولوجيا والتعليم، والتقنيات الجديدة لليوم والغد، وكيف يمكن استخدام التكنولوجيا للخير. كانت الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الحالية التي ارتفعت على جدول الأعمال العالمي عندما أغلق الوباء أبواب المدارس في عام 2020 موضع ترحيب خاص من قبل الطلاب، بما في ذلك التغييرات التي أدخلت على المدارس التي لديها أو تفتقر إلى التكنولوجيا، وضرورة المدارس الرياضية عندما يمكن العثور على كل شيء على الإنترنت.

قال الدكتور فالتنسير مينديس، كبير أخصائيي البرامج في اليونسكو في أحد الحرم الجامعي: “نعتقد أن تحديات أهداف التنمية المستدامة وجائحة كوفيد هي مكونات مذهلة للابتكار”.

ومن القضايا الأخرى التي تركز عليها دورات الحرم الجامعي قيمة المهارات الرقمية والسلوكيات الجديدة لمنع التنمر عبر الإنترنت، وهو تهديد آخذ في الارتفاع بالنسبة للعديد من المراهقين في عالم رقمي متزايد حيث تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي وعندما يكون الشباب خارج الفصل الدراسي.

ويمكن أن يؤدي تبادل خبراتهم وآرائهم مع المتكلمين الخبراء إلى زيادة الوعي بين الشباب، ليس فقط بشأن كيفية تأثير التكنولوجيات الجديدة اليوم وغدًا، بل أيضًا بشأن الدور الذي يمكن أن يؤديه مراهقو اليوم في تشكيل المستقبل.

ويشمل المتحدثون الآخرون، بالإضافة إلى خبراء اليونسكو، أشخاصًا ملهمين من شبكات المنظمة، مثل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والشركات الناشئة، ويشملون مجموعة واسعة من الأدوار، بما في ذلك العلماء والباحثين ومديري مشاريع التنمية المحلية.

وانسجامًا مع أهداف اليونسكو، تشارك هواوي واليونسكو أيضًا في مشروع “مدارس مفتوحة للجميع مدعومة بالتكنولوجيا “، الذي انطلقت مرحلة تنفيذه في عام 2021 في غانا ومصر وإثيوبيا. يدعم المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات بناء أنظمة تعليمية مرنة يمكنها تحمل الاضطرابات العالمية مثل COVID-19 . بالإضافة إلى ربط المدارس، يوفر المشروع تدريبًا للمعلمين والطلاب على استخدام الأدوات الرقمية، وإنشاء منصات عبر الإنترنت لربط التعلم المدرسي والمنزلي، وتطوير المناهج الرقمية التي يمكن الوصول إليها عن بُعد.

يتوافق مشروع “المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا” مع مجال Tech 4 Education لمبادرة الإدماج الرقمي لهواوي TECH 4 ALL ، والتي تهدف إلى دفع المساواة في التعليم والجودة مع التكنولوجيا في إطار الهدف الرئيسي لـ TECH 4 ALL : عدم ترك أي شخص متخلفًا في العالم الرقمي.

شاهد السلسلة على الموقع الرسمي لشركة Huawei TECH 4 ALL :

https://www.huawei.com/en/ tech4all/stories/bridging- technology-education-campus- unesco

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1815498/image_1.jpg