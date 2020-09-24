جريت وول موتورز تستعد لطرح موديلات جديدة في معرض بكين الدولي للسيارات 2020

بكين، 24 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جريت وول موتورز (601633.SS/02333.HK)، الشركة المصنعة لسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الشهيرة العالمية، ستعرض طرازات من ثلاث علامات تجارية رائدة للسيارات في معرض بكين الدولي للسيارات (Auto China 2020). يقام هذا الحدث تحت عنوان “الذكاء يقود إلى المستقبل” في الفترة بين 26 سبتمبر و 5 أكتوبر في مركز الصين الدولي للمعارض (مكان جديد) في تيانتشو، بكين. سوف يقام جناح جريت وول موتورز على مساحة 1700 مترًا مربعًا في قاعة المعارض E3 جنبًا إلى جنب مع أودي وتويوتا.

يبشر هذا المعرض بعصر جديد لشركة جريت وول موتورز كشركة عالمية لتكنولوجيا السفر. تشير مفاهيم المركبات الجديدة والابتكارات التكنولوجية إلى تحول من قيمة المنتج إلى قيمة المستهلك، حيث يتم تعريف المنتجات وتسويقها من منظور العميل.

بالإضافة إلى المعرض، ستستضيف جريت وول موتورز بثًا مباشرًا عالميًا في 26 سبتمبر. سيكون البث المباشر متاحًا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لشركة جريت وول موتورز (فيسبوك: @GreatWallMotorsGlobal و تويتر :@GWMGlobal)، بالإضافة إلى الموقع الرسمي (https://www.gwm- global.com/).

صرح توني صن، نائب المدير العام في شركة جريت وول موتورز الدولية: “يعد معرض بكين الدولي للسيارات 2020 حدثًا مهمًا في الصناعة لتعزيز تعافي اقتصاد المنطقة في أعقاب جائحة كوفيد-19. وخلال هذا المعرض، نأمل أن نظهر كيف نستمع ونتكيف في هذه الفترة الفريدة من خلال اتخاذ خطوات أكبر لفهم احتياجات العملاء والعمل بجد للتغلب على التحديات. لقد قامت جريت وول موتورز بدمج أحدث التقنيات الرقمية والإنتاجية في طرح المنتجات الأساسية لتزويد العملاء بمزيد من الخيارات للسفر الذكي والآمن”.

ستعرض شركة جريت وول موتورز طرازات من جريت وول موتورز بيك أب (GWM Pickup) و هافال (HAVAL) و EV التي تقود الاتجاه العالمي الجديد لسيارات الدفع الرباعي، 10 سيارات بما في ذلك الجيل الثالث من H6 SUV و 2021 F7 و F7x و H9 SUV بالحجم الكامل. وفي الوقت نفسه، ستكشف سيارات النصف نقل من سلسلة GWM P عن اسمها العالمي.

تمثل مشاركة جريت وول موتورز في معرض بكين الدولي للسيارات 2020 خطوة مهمة أخرى في استراتيجية عولمة العلامة التجارية، والتي شهدت قيام الشركة بإنشاء نظام بحث وتطوير وإنتاج يغطي سبع دول وعشرة مواقع. حتى هذه اللحظة، تتضمن الأسواق الخارجية لشركة جريت وول موتورز كل من روسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا وأمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

نبذة عن شركة جريت وول موتورز

شركة جريت وول موتورز هي شركة تصنيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الشهيرة عالميًا. وقد أدرجت الشركة في بورصة هونغ كونغ في عام 2003 وبورصة شنغهاي في عام 2011. ومع أربع علامات تجارية، بما في ذلك هافال (HAVAL) و وي (WEY) و أور (ORA) و جريت وول موتورز بيك أب (GWM Pickup)، تنتج شركة صناعة السيارات كلاً من مركبات الطاقة التقليدية والجديدة وتركز على فئات سيارة رياضية متعددة الأغراض والنصف نقل. يمكن لشركة جريت وول موتورز دعم مكوناتها الأساسية بشكل مستقل، بما في ذلك المحركات وناقلات الحركة. في عام 2019، باعت شركة جريت وول موتورز 1,058,648 مركبة جديدة، بزيادة قدرها 1.43٪ على أساس سنوي، متجاوزة المليون للعام الرابع على التوالي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب https://www.gwm-global. com/

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1279945/WechatIMG67.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1279948/WechatIMG66.jpg