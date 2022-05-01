جامعة الأمير محمد بن فهد تحتل مرتبة عالية في ترتيب تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الخبر، المملكة العربية السعودية, 12 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — في إشارة رئيسية إلى المكانة المتنامية لجامعة الأمير محمد بن فهد (PMU)، ارتفعت الجامعة بشكل كبير في أحدث التصنيفات السنوية لمؤسسات التعليم العالي الصادرة عن منشور محترم.

وفقًا لتصنيف تايمز لأثر التعليم العالي، الذي نشرته مجلة تايمز للتعليم العالي ( Times Higher Education ) في المملكة المتحدة، لا تزال PMU تحتل مرتبة في أعلى 101–200 من الجامعات في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وهو إنجاز كبير، حيث ارتفع عدد الجامعات التي تم تقييمها بشكل كبير في عام 2022 إلى 1,406 من 1115 جامعة في العام السابق.

في هذه التصنيفات الأخيرة، تحتل PMU الآن المرتبة الثانية في المملكة العربية السعودية من بين 22 جامعة. في عام 2021، احتلت PMU المرتبة الثالثة من بين 11 جامعة في المملكة العربية السعودية، مما يشير مرة أخرى إلى مكاسب مثيرة للإعجاب على أساس سنوي. استمرارًا لموضوع التقدم الملحوظ هذا، احتلت جامعة الأمير سلطان المرتبة الثالثة من بين 162 جامعة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث ارتفعت من المرتبة الخامسة من عدد الجامعات في من بين 129 مؤسسة تم تقييمها في عام 2021.

ومن بين أنظمة التصنيف الجامعي الفريدة، يعد تصنيف تايمز لأثر التعليم العالي هو تقييم الأداء العالمي الوحيد الذي يقارن الجامعات بنجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة. أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من 17 هدفًا مترابطًا للبلدان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية.

يهدف النهج القائم على الحقائق والبيانات والتحليلات لتصنيفات التأثير إلى توفير طريقة هادفة لمقارنة الجامعات عبر أربعة مجالات واسعة: البحث والإشراف والتوعية والتدريس. منذ تأسيسها في عام 2006، سعت PMU جاهدة لتحقيق في جميع هذه المجالات. إن الصعود المستمر للجامعة في التصنيفات المؤسسية هو شهادة على تفاني وعزم جميع أولئك الذين ساهموا في PMU كمؤسسة على مر السنين – من أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب والإداريين والموظفين.

وقال الدكتور عيسى الأنصاري، رئيس جامعة الأمير سلطان: “بالتحدث نيابة عن أعضاء مجتمع PMU بأكمله، نتشرف بتلقي الإشادة في تصنيف تايمز للتعليم العالي لعام 2022 “. “إن جهودنا لبناء وحدة إدارة محافظ الأعمال لتصبح رائدة معترف بها عالميًا في تحقيق أهداف الاستدامة تنجح بشكل رائع، وأعرب عن امتناني لجميع المشاركين في هذا المسعى المشترك والمهم .”

Ankit S Bhosale

(+ 966 13 ) 849 9346

abhosale@pmu.edu.sa

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=3Y43CTT1gY8

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/ media/1814895/Prince_Mohammad_ Bin_Fahd_University_ Infographic.jpg