جاك موتور تلبي متطلبات السوق حيث يركز المستهلكون على القيمة طويلة الأمد

شعار العلامة التجارية “ابدأ بالتغيير!” (GO AND CHANGE!) يعبر عن سعي الشركة الدائم وراء التحسين. ستستمر جاك موتور مستقبلًا في الاستثمار في التكنولوجيا التي تضيف قيمة، وستستمر في تحسين مؤشر قيمة الاحتفاظ بسياراتهم، سعيًا وراء تصنيع سيارات توفر منفعة طويلة الأمد للمستهلكين بجميع أنحاء العالم.

Search News Search for:

Advertisement