‫‫جائزة “عطر الكلام” تغير المسار المهني للطبيب البحريني محمد مجاهد

Posted on 2 hours ago by tngadmin

الرياض, 20 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ —  غيرت مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية التي تعرض في برنامج “عطر الكلام” مجال عمل الطبيب البحريني محمد سمير محمد مجاهد، بعد فوزه بالمركز الثالث في فئة التلاوة بمبلغ مليون ريال سعودي، مؤكدا أنه ربما ينقل اهتمامه لأمور أخرى تغلب عليها سمات الأعمال الخيرية والإنسانية.

Dr. Mohammed Mujahid.

وأشار القارئ محمد مجاهد، إلى أن “مسابقة عطر الكلام” تعد أقوى المسابقات من حيث المنافسة ومستوى المشاركين، قائلا: في بداية الأمر كنت على أمل أن أصل إلى المنافسات النهائية من المسابقة، وقد عملت جاهدًا في الفترة الماضية وتدربت على القراءات وتجويد والمقامات الصوتية، ووصولي للمرحلة النهائية بحد ذاته شي عظيم، شاكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على التنظيم الرائع للمسابقة، وتكريمه للفائزين.

شهدت محطات مشاركة القارئ مجاهد في المسابقة، مراحل تنافسية حاسمة حبست الأنفاس في عدد من مراحل المسابقة، إلا أن تطبيقه المتقن لأحكام التجويد وبقية معايير المسابقة، أدى إلى حصول على العدد الكافي من أصوات لجنة التحكيم والوصول إلى نهائي المسابقة والفوز بالمركز الثالث.

وتمثل مسابقة “عطر الكلام” إحدى أهم المسابقات التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في شهر رمضان، بما تقدمه من محتوى يناسب روحانية شهر رمضان الكريم، وتسليط للأضواء على دور لجنة التحكيم في تطوير أداء المتسابقين ورفدهم بأبرز الملاحظات المساعدة على إتقان قراءة القرآن ورفع الأذان.

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