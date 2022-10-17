‫جائزة الريادة الشاملة بقيمة مليون دولار لتحدي الاستدامة تشجع المساهمة بالحلول المبتكرة في إنتاج الغذاء المستدام

تقليل الاعتماد على الأعلاف النباتية المستوردة، بما يتماشى مع أهداف الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية تعزيزا لـ “رؤية 2030″وبراعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تحفيز الابتكار لطرح حلول تقنية مستدامة وصديقة للبيئة لتمكين الإنتاج المحلي من الحصول على مصادر متجددة ومستدامة لمدخلات الأعلاف النباتية لتغذية الدواجن محليا حسب المواقع المثالية بالمملكة العربية السعودية والحفاظ على المصادر الطبيعية للمياه والتربة.

تبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليون دولار أمريكي، وسيحصل كل من المرشحين الخمسة المتأهلين على 20 ألف دولار.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 17 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها “التنمية” أو “الشركة”، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الشركة الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن إطلاق نسخة ٢٠٢٢ من جائزة الريادة الشاملة “تحدي الاستدامة” هذا الأسبوع.

وتسعى جائزة الريادة الشاملة “تحدي الاستدامة” لإيجاد حلول تقنية مبتكرة لتمكين الانتقال من الاعتماد على استيراد الأعلاف للدواجن والمتمثلة في الذرة الصفراء وفول الصويا إلى تحفيز الابتكار لطرح حلول تقنية مستدامة وصديقة للبيئة لتمكين الإنتاج المحلي من الحصول على مصادر متجددة ومستدامة للأعلاف النباتية محليا. حيث تستهلك “التنمية” حالياً أكثر من 300 ألف طن متري من الأعلاف المستوردة سنوياً.

ولتقليل الاعتماد على الأعلاف النباتية المستوردة، بما يتماشى مع أهداف الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، وتعزيزا لـ “رؤية 2030″وبرعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، يهدف هذا التحدي لتحقيق حلول تتيح لشركة التنمية الغذائية إنتاج الأعلاف محليا، بتكلفة تنافسية، وعلى نطاق تجاري، بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

وأشار ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية، إلى أن “جائزة الريادة الشاملة “تحدي الاستدامة” “تعتبر خطوة مهمة أخرى نحو هدفنا الاستراتيجي المتمثل في أن نصبح شركة تحقق الحياد الكربوني منطلقين من التزامنا بمواءمة عملياتنا التجارية مع برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويسعدنا أن نقدم فرصة لخبراء الصناعة والمبتكرين لعرض حلولهم المبتكرة والجديدة للحفاظ على البيئة. “

كما صرح عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب أحمد بن شرف عسيلان، قائلا: “نتطلع إلى المبادرات الجديدة الرائدة، خاصة بعد النجاح الهائل للنسخة الأولى من جوائز تحدي الريادة الشاملة في عام 2020، والتي تكللت بالنجاح برعاية كريمة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لتكريم الفائزين في بداية 2022 م وتسليم الجائزة الكبرى التي حصلت عليها شركة “بوليمرون” البالغة مليون دولار أمريكي لتحدي عام ٢٠٢٠، الذي شارك فيه حوالي 93 جهة من 41 دولة، تنافست على ابتكار حلول لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الغذاء وتوليد قيمة تجارية اقتصادية من مخلفات الدواجن. وتتطلع شركة التنمية الغذائية بأن تصبح شركة رائدة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية، تماشياً مع برنامج التحول الوطني الذي يعتبر من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030″

للراغبين في المشاركة في تحدي جوائز الريادة الشاملة، وعرض أفكارهم المبتكرة للإنتاج والاستخدام المستدام لأعلاف الدواجن، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي: https://www. omnipreneurshipawards.com/

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