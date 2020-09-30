تْشب تعيّن كونستانتين تريتياكوف في منصب المدير الإقليمي لقسم الحوادث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – أعلنت شركة تْشب اليوم عن تعيين كونستانتين تريتياكوف مديرًا إقليميًا لقسم الحوادث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال منصبه، سيكون كونستانتين مسؤولاً عن تنمية وإدارة محفظة تْشب الخاصة بقسم الحوادث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تطوير عروض التأمين في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وتونس بالإضافة الى تقديم دعم مكثف لتنمية اكتتابها المباشر في مصر وباكستان.

سيكون مقره في مكاتب شركة تْشب في مركز دبي المالي العالمي وسيقدم تقاريره إلى موجغان خوشابي، المدير العام الإقليمي لشركة تْشب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشانكار كريشنان، الرئيس الإقليمي لقسم الخسائر في شركة تْشب في منطقة أوراسيا وأفريقيا . دور فعال على الفور.

كونستانتين، الذي شغل سابقًا منصب مدير قسم الحوادث قى شركة تْشب في روسيا ورابطة الدول المستقلة، لديه 18 عامًا من الخبرة في المجال وشغل مجموعة متنوعة من الأدوار في روسيا بما في ذلك مدير الاكتتاب في يوغوريا للتأمين الحكومي والمدير العام في RIMS للوساطة التامينية .

وقال موججان خوشابي، العضو المنتدب الإقليمي لشركة تْشب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :

“يسعدني أن يقود كونستانتين الفريق الإقليمي للتأمين ضد الحوادث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعتبر إحدى نقاط القوة العديدة في تْشب هي قدرتنا على التطوير والترويج من الداخل والاعتراف بالمواهب عبر الشركة ، ويعد تعيين كونستانتين دليلًا على ذلك. إنني أتوق للعمل معه وتطوير أعمالنا الخاصة فى قسم الحوادث والإصابات معًا”.

شركة تْشب

شركة تْشب للتأمين التعاوني هي واحدة من كبرى شركات التأمين في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث. ومن خلال عملياتها في 54 دولة وإقليما، توفر تشب التأمين على الممتلكات التجارية والشخصية والتأمين ضد الحوادث والحوادث الشخصية والتأمين الصحي التكميلي وإعادة التأمين والتأمين على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء. وكشركة اكتتاب، نحن نقيم ونتحمل مسؤولية وندير المخاطر باستخدام البصيرة والانضباط. ونعامل وندفع مطالباتنا بشكل عادل وفوري. كما يتم تعريف الشركة من خلال عروض منتجاتها وخدماتها الشاملة، وقدرات توزيعها الواسعة وقوتها المالية الاستثنائية وعملياتها المحلية على مستوى العالم. الشركة الأم تْشب ليميتيد مدرجة في بورصة نيويورك ( NYSE: CB) وهي جزء من مؤشر أس أند بي 500. تحتفظ تشب بمكاتب تنفيذية في زيوريخ ونيويورك ولندن ومواقع أخرى، وتوظف ما يقرب من 33,000 شخص حول العالم. لمعلومات اضافية قم بزيارة: www.chubb.com.

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