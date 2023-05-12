‫تيشمان شباير ورافلز فاميلي أوفيس يعلنان عن تعاون عالي المستوى لإطلاق صندوق عقاري بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

سنغافورة – 12 مايو 2023 – أقامت تيشمان شباير – المطور العالمي الرائد، والمالك، والمشغل، ومدير الاستثمار بشركة بريمير للعقارات، ورافلز فاميلي أوفيس (اختصارًا “ر.ف.أ”)، وهو مكتب تجاري رائد للعوائل المتعددة (اختصارًا “م.ع.م”) في آسيا، شراكة جديدة لإطلاق صندوق الفرص الأول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع لتيشمان شباير/ رافلز فاميلي أوفيس (“الصندوق”).

يستهدف الصندوق إضافة قيمة وخلق استثمارات انتهازية عبر المحاور العقارية الرئيسية مثل التحول إلى العقارات الأكثر صديقة للبيئة، وقطاع المعيشة، والخدمات اللوجستية، والمواقف الخاصة، بما في ذلك استراتيجيات الائتمان والفرص الناتجة عن التعثر. هذا التعاون المتآزر بين مطور عقاري عالمي رائد ومكتب تجاري آسيوي رائد للعوائل المتعددة من شأنه منح مستثمري الثروات الخاصة إتاحة لا مثيل لها للاستثمارات العقارية من الدرجة المؤسسية حسب احتياجات كل منهم.

قال روب شباير، الرئيس التنفيذي لشركة تيشمان شباير: “يمثل هذا علامة فارقة على صعيد توسع تيشمان شباير في مدن آسيا والمحيط الهادئ الكبرى، وبداية شراكة مهمة مع رافلز فاميلي أوفيس ومستثمرينه”، وأضاف: “معًا، ستنشئ تيشمان شباير ور.ف.أ محفظة استثمارية مقنعة تدعم نمو قطاعات الاقتصاد الجديدة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ .”

قال تشي مان كوان –الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمؤسس المشارك لرافلز فاميلي أوفيس: “نحن متحمسون للشراكة مع تيمشان شباير التي تُعد واحدة من المطورين الدوليين الأكثر شهرةً وتقديرًا. وحيث أنه يتم تناقل الثروات بين الأجيال، وكذلك تنشأ ثروات جديدة، تواصل مكاتب العوائل اكتساب الزخم بوصفها أدوات إدارة الثروات المفضلة نظرًا للتحكم المعزز والمرونة التي تمنحهما المكاتب. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الميزات الفريدة لمكاتب العوائل، كما يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لإدارة الأصول المعقدة لأصحاب الثروات الكبرى بآسيا والمحيط الهادئ. يعد ذلك جزءًا من التزامنا المستمر بدعم طلبهم المتزايد على التنويع الجغرافي وتنويع فئات الأصول.”

وأضاف جو كوان، الشريك الإداري لعقارات رافلز فاميلي أوفيس: “نتطلع إلى خوض هذه الرحلة مع تيشمان شباير لإنشاء الصندوق العقاري الافتتاحي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذه الشراكة هي الأولى من نوعها، وتأتي في وقت مثالي للتأكيد على قناعتنا بالظروف الاقتصادية العلمانية المواتية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ على المدى الطويل. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار الرائد، والحوكمة، وإمكانيات إدارة الأصول يقدمون مجموعة فريدة من الفرص الاستثمارية العقارية إلى المستثمرين من أصحاب الثروات الكبرى. ستوفر القدرة على الاستثمار خلال دورات الركود عرضًا قويًا للعائد لعملائنا، وقد يتم أيضًا إثبات أنه مكسب استثنائي للصندوق.”

عن تيشمان شباير

تيشمان شباير هو مالك، ومطور، ومشغل، ومدير استثماري رائد للعقارات من الدرجة الأولى في 33 سوق رئيسية عبر الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية. تمتد محفظتنا الاستثمارية لتشمل مجتمعات سكنية بأسعار السوق وفي المتناول، وعقارات إدارية ممتازة، ومساحات تجارية، ومنشآت صناعية، ومساحات متعددة الاستخدامات. نقوم بإنشاء أحدث مراكز لعلوم الحياة من خلال المشروع المشترك بيركثرو بروبيرتيز، فضلًا عن رعاية الابتكار من خلال استثماراتنا العقارية التكنولوجية الاستراتيجية. من خلال الرؤية العالمية، والخبرة العملية، والمنهج الشخصي، نجد أنه لا نظير لقدرتنا على تعزيز الابتكار والتكيف بسرعة مع الاتجاهات العالمية والمحلية، وتوقع احتياجات عملائنا المتطورة بشكل استباقي. من خلال تركيزنا على الصحة والرفاه، وإنشاء الأماكن التي تعد منارة للغير، والمبادرات التي تركز على العملاء مثل منصة خدمات المستأجر الخاصة بنا –زو (ZO)- وعلامتنا التجارية لأماكن العمل المرنة ومساحات العمل المشتركة –استوديو (Studio)- فنحن لا نهتم فقط بالمباني المادية التي ننشئها، بل بالأشخاص الذين يسكنوها على أساس يومي. وقد استحوذت تيشمان شباير منذ نشأتها عام 1978على 531 عقار بالإضافة إلى تطويرها وتشغيلها بإجمالي يصل إلى 221 مليون قدم مربع، وقيمة إجمالية تصل تقريبًا إلى 130 مليار دولار أمريكي. تشمل محفظتنا الاستثمارية الحالية أصول شهيرة مثل مركز روكفلر في نيويورك، وذا سبرينغز في شنغهاي، وتاونوس تورم في فرانكفورت، وحي ذا ميشن روك الذي يجري تنفيذه الآن في سان فرانسيسكو. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.tishmanspeyer.com

عن رافلز فاميلي أوفيس

رافلز فاميلي أوفيس (ر.ف.أ) هو مكتب للعوائل المتعددة حائز على العديد من الجوائز حيث يقدم مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات لأصحاب الثروات الكبرى. تمتلك الشركة منصة متكاملة تجمع بين الاستقلال والخبرة الاستشارية عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، وشبكة شراكات عالمية ممتدة تم إنشائها للتعاون السلس مع المؤسسات المالية الرائدة في العالم، كما تتمتع الشركة بمكانة فريدة لتقديم حلول شاملة ودائمة ومصممة خصيصًا لنمو الثروة والحفاظ عليها. يقع المقر الرئيسي لشركة ر.ف.أ في هونغ كونغ ولها مكاتب فرعية في العديد من المراكز المالية الآسيوية بما في ذلك سنغافورة، وشنغهاي، وبكين، وتايبيه. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://www.rafflesgroup.co

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