عقب النجاح الباهر للفيديو الموسيقي “Goodbye Princess”

EmpowerHerDance# ينطلق إلى العالمية مع أفضل مؤثرين على التك توك في أستراليا، ونيوزيلندا، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة

هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة – Media OutReach – 23 ديسمبر 2022 – تيا لي (لي يو فين) مغنية البوب الشعبي الصيني العالمية وممثلة السينما والتليفزيون، وأيقونة الموضة تختار مؤسسة Teen’s Key الخيرية للشابات في هونج كونج كأول منظمة مستفيدة في إطار الحملة العالمية EmpowerHer#.

يأتي هذا في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته تيا من خلال الفيديو الموسيقي “Goodbye Princess”الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة في غضون 10 ساعات بعد أول عرض له في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، حصد “Goodbye Princess” على دعم منقطع النظير من خلال ما يزيد عن 58 مليون مشاهدة على اليوتيوب في غضون 12 يومًا، وهو رقم يتجاوز بكثير جميع الأرقام القياسية العالمية لموسيقي البوب الشعبي الصيني العالمية. وتؤكد الاستجابة الساحقة هذه على الصدى غير المحدود الذي أحدثته كل من الأغنية ومبادرة “Female Empower Female” التي تم إطلاقها بهاشتاج #EmpowerHer، مما يشير إلى أن تيا مدافعة لا تكل عن تمكين المرأة. تيا مدافعة لا تكل عن تمكين المرأة

وفي هذا السياق علقت تيا لي بقولها، “أنا ممتنة جدًا لكل الحب والدعم لـ “Goodbye Princess.” لقد صنعت هذا المسلسل كتذكير بأن الوقت قد حان لنا جميعًا – وخاصة النساء – للتمسك بقوتنا والوقوف في وجه التحديات التي تقف عقبة في طريقنا. إن هذا الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا لتحقيق عالم شامل يتيح التمكين للجميع بشكل حقيقي، وهذا هو السبب في أنه من المهم جدًا أن نقوم جميعًا بدورنا لدعم المؤسسات الخيرية والمنظمات مثل Teen’s Key في هونج كونج، التي تقوم بعمل رائع في مساعدة الفتيات والنساء المحتاجات.”

حملة EmpowerHer # الرنانة وماذا بعد

تعد حملة EmpowerHer# واحدة من أكبر المبادرات في العالم لدعم تمكين المرأة. ومقابل تحقيق رقم قياسي من مشاهدات الفيديو الموسيقي “Goodbye Princess“، سيتم تقديم تبرع إلى مستفيدين محددين من الحملة، بحد أقصى 3.8 مليون دولار هونج كونج. تم اختيار هذا الرقم لأهميته لليوم العالمي للمرأة القادم، والذي يصادف الثامن من مارس 2023.

ستكون منظمة Teen’s Key Hong Kong أول منظمة مستفيدة بعد أن تعهدت تيا شخصيًا بدعم تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. يحظى الفيديو الموسيقي بعدد غير مسبوق من المشاهدات، مما يعزز صعوده السريع – وما زالت الآراء تتدفق. ومن بين المستفيدين الآخرين Daughters Of Tomorrow في سنغافورة وBeats by Girlz وWomen in Music في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى آخرين سيتم تحديدهم في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته صرحت راشيل تشاو، مديرة تطوير الموارد في Teen’s Key Hong Kong “نحن فخورون وممتنون لكوننا أول جهة مستفيدة من حملة #EmpowerHer، والتي تمثل كل ما نؤمن به ونناضل من أجله هنا في Teen’s Key – ألا وهو تمكين الشابات من متابعة أحلامهن. ستساعدنا هذه الأموال كثيرًا في دعم عملنا وتمكيننا من مساعدة المزيد من الشابات والفتيات. وفي السياق ذاته.” وواصلت حديثها قائلة “والأهم من ذلك، أننا نأمل في أن تنتشر رسالة الحملة في جميع أنحاء العالم وأن تلهم الجميع للإيمان بأنفسهن.”

تلهم قوة الرقص العالمي EmpowerHerDance # الوعي من خلال الرقص مع أشهر المؤثرين على التك توك في أستراليا، ونيوزيلندا، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة.

اجتمعت الراقصات العالميات والمؤثرات البارزات حول العالم حول حركة EmpowerHer# من خلال تحدي الرقص #EmpowerHerDance، المستوحى من أغنية “Goodbye Princess” ، والذي أحدث ثورة في التك توك.

تجدر الإشارة إلى أن منشئة المحتوى الأكثر شهرة في أستراليا على التك توك العام الماضي، هانا بلاني كانت أول من قامت بتغطية تصميم الرقصات المميزة للأغنية مع موجة اليد المميزة “وداعًا”، لتليها يهوذا ميتو تيكورا في نيوزيلندا، وجيه لو في هونغ كونغ، ولين محمد من الشرق الأوسط وهم جميعًا من أشهر المؤثرات على التك توك والأكثر شهرة في مناطقهن. وأيضًا انضمت إيفي ميج من المملكة المتحدة أيضًا إلى التحدي. حقق الفيديو القصير (Reel) الخاص ب جيه لو لتحدي EmpowerHerDance# أكثر من 230,000 مشاهدة في غضون 24 ساعة، بينما تلقى فيديو التحدي الخاص بلين محمد على تك توك EmpowerHerDance# أكثر من 270,000 مشاهدة في غضون 24 ساعة من إصداره. ومع مشاهدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم لمقاطع الفيديو الخاصة بالرقص حتى الآن، يستمر نشر أغلفة جديدة على المنصات كل يوم تحت هاشتاج EmpowerHerDance# كخطوة أكثر تقدمًا لهذه القضية. (من اليمين) هانا بالاي في أستراليا، جيه لو في هونغ كونغ، ولين محمد من الشرق الأوسط

حملة “Goodbye Princess” المبتكرة للإصدار التمهيدي تحقق رقماً قياسياً جديداً لأغنية البوب – بلغ أكثر من 100 مليون مشاهدة على مستوى العالم في غضون شهر.

وفي الشهر الماضي، تضمنت الحملة الدعائية لـ “Goodbye Princess” مسلسل رسوم متحركة من 6 أجزاء يروي قصة رحلة تيا في صناعة الموسيقى والترفيه، بالإضافة إلى إعادة ابتكارها لنفسها لاحقًا.

حققت الحملة الدعائية المبتكرة التي تجمع بين الرسوم المتحركة والموسيقى وتصوير الأزياء بالفيديو رقماً قياسياً غير مسبوق لأغنية البوب بلغ أكثر من 100 مليون مشاهدة في غضون شهر. وعلاوة على ذلك فإن الحملة الدعائية في طريقها لتصبح أكثر حملات التفاعل نجاحًا على الإطلاق لفنان البوب.

ويمكن مشاهدة المسلسل الكامل والتصوير الفوتوغرافي المكمّل للأزياء على قنوات تيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواد صحفية رسمية:

#EmpowerHer فيديو تصور الحملة: https://youtu.be/gK7ldOO1wAM فيديو موسيقي “GOODBYE PRINCESS”: https://youtu.be/VwxtUuZYsuY https://weibo.com/1396928042/MiMX0oPdI غلاف فردي “GOODBYE PRINCESS” https://www.instagram.com/p/Clxu8nWNdOE/ https://www.facebook.com/photo?fbid=696972191796005&set=a.231904644969431 (للتنزيل) الحملة الدعائية لحلقات الرسوم المتحركة والصور المتحركة لمسلسل: “GOODBYE PRINCESS” https://www.youtube.com/playlist?list=PLMEhj-AvvXvBIjICUGgQQPYXfJNnbV-VG غلاف مجلة رولكوستر البريطانية: https://www.instagram.com/p/ClUA1Swtnyk/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=688854202607804&set=a.231904644969431 (للتنزيل) غلاف فوغ هونج كونج ذا فويس 」: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (للتنزيل)

قنوات تيا لي الرسمية:

إنستغرام leeyufen@: https://www.instagram.com/leeyufen/

يوتيوب: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

الفيس بوك: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

ويبو: https://weibo.com/u/1396928042/

نبذة عن تيا لي | لي يو فين:

تيا لي يو فين (李毓芬) هي ولدت في تايبيه وهي هي مغنية البوب العالمية وممثلة السينما والتليفزيون، وعارضة الأزياء. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها مصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle وMarie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

global@redhill.asia

60777342 852+ | 93793045 852+