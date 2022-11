‫‫تيا لي تقود حملة ومعرض تمكين المرأة مع بدء عرض أول مسلسل رسوم متحركة لها على الإطلاق عالمياً   ست حلقات سينمائية مع مجموعة صور أفلام مبتكرة تمهيدًا لإطلاق أغنية “Goodbye Princess”  الجديدة 

هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة – Media OutReach – 11 نوفمبر 2022 – تيا لي أيقونة الموضة الآسيوية ومغنية البوب، وممثلة السنيما والتليفزيون تُصدر الحلقة الأولى من أول مسلسل رسوم متحركة لها يحكي مسيرتها وكفاحها في مجالي الترفيه والموضة.

يتمحور مسلسل الرسوم المتحركة حول الرسالة الضمنية لأغنية تيا ”GOODBYE PRINCESS” التي ستصدر قريباً وهي الأغنية التي صيغت كلماتها لكل النساء لكي يصبحن أقوى من خلال احتضان شخصياتهن الحقيقية.

يعتمد مسلسل الرسوم المتحركة المكون من ست حلقات على مسيرة تيا في مجال الترفيه. وكل حلقة مدتها 30 ثانية مستوحاة من قصة “أميرة” خيالية كلاسيكية، حيث يتم التلاعب بالرموز والصور فيها لصياغة قصة مليئة بالخيال ومشبعة بأفكار التحوُّل وتمكين الذات.

يهدف مسلسل الرسوم المتحركة إلى إظهار إصرار تيا على كسر الصور النمطية والقضاء على الانحياز وتجنب السلبية وعرض نموذج يحتذى به لتمكين المرأة.

فريق الرسوم المتحركة الحائز على جوائز المسؤول عن فيلم الرسوم المتحركة

يعكف على صناعة مسلسل الرسوم المتحركة المستوحى من أغنية ” GOODBYE PRINCESS” وكتابة السيناريو والرسوم المتحركة فريق من هونج كونج حائز على جوائز أظهر مدى الحماس والإبداع والروعة والإتقان التي يتمتع بها

المخرج واستشاري المشروع : ساني تانغ – مخرج أفلام رسوم متحركة حائز على جوائز لديه خبرة أكثر من 20 عام. وقد حاز على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة وجائزة أفضل صياغة في مهرجان هونج كونج لأفلام الجوال، والجائزة الذهبية لأفضل فيلم ترفيهي رقمي في مهرجان جوائز Hong Kong ICT Awards. ومن بين الجوائز الدولية التي حصل عليها جائزة الاستحقاق في مهرجان Japan TBS DigiCon6 السادس عشر – وهي جائزةً إقليمية تقديراً لجهوده في هونج كونج. تتضمن قائمة أعماله الحائزة على جوائز The Great Detective Sherlock Holmes – The Greatest Jail-Breaker و Teenage Mutant Ninja Turtles و Kung Fu Hustle و The Promise و Gatchman و Astro Boy.

كاتب السيناريو ألكس لي – هو كاتب سيناريو فيلم In Broad Daylight ومسلسل ‘In Geek We Trust’ المثير الذي يُذاع على قناة ViuTV. كما قام أيضاً بإخراج مسلسل Ritalin الذي جرى الاحتفال به كجزء من الدعاية لمشروع 2021 Golden Horse Film قسم المسلسلات.

المصورة : ماندي ماكينزي – وهي موهبة صاعدة وواعدة في هونج كونج في مجال الرسم الرقمي. تحفتها الرائعة هي الفيديو الموسيقي “of Moment” لمغني من هونج كونج هو تيرينس لام.

من ألحان: وان بين تشو – وهو فنان من هونج كونج مسؤول عن التوزيع الموسيقي لموسيقى الأفلام و urhuist. ومن المعروف أنه هو من قام بالتوزيع لموسيقى أعلى أفلام الرسوم المتحركة تحقيقاً للإيرادات وهو فيلم China Nezha: مولد الطفل الملعون (Birth of the Demon Child). بالإضافة إلى قيامه بتوزيع موسيقى أفلام ناجحة أخرى مثل فيلم Overheard الجزء الثالث وفيلم Wu Kong وفيلم Godzilla الجزء الثاني: ملك الوحوش (King of the Monsters) وفيلم In Geek We Trust.

ضم أعضاء الفريق الآخرين المخرج المنفذ ليو تشيونغ ومخرجة الرسوم المتحركة جلوريا تشان ومديرة المشروع جيجي ليونغ والمنتج المنفذ سام كونج.

دمج الرسوم المتحركة العادية ثنائية الأبعاد مع أفلام تيا وصورها الثابتة

سيتم توضيح المغزى من كل حلقة وشرحها باستخدام بوستر محوري يجمع بين موضوع الحلقة والرسالة التي ترغب تيا في توصيلها من خلال كل حلقة من حلقات مسلسل الرسوم المتحركة. وسوف يحاكي التصميم السنيمائي للبوسترات الست بعضها البعض وسيتم نشرها على حسابات تيا على منصات التواصل الاجتماعي في اليوم التالي لإذاعة كل حلقة رسوم متحركة.

سيذاع عقب كل حلقة فيلماً عن تيا وصورةً فوتوغرافية لها لتعزيز القصة التي ترغب تيا في سردها. وتهدف الصورة المجازية لصور وأفلام تيا إلى خلق تناقض قوي بين الرسوم المتحركة والواقع.

تأتي الحلقة الأولى من الفيلم والصور بعنوان “Falling in the Deep” وتُظهر تيا غارقةً تمامًا تحت الماء.

الفريق المبدع الحائز على جوائز المسؤول عن الأفلام ومجموعة الصور

يأتي خلف هذا الإنتاج الهائل لمجموعة الأفلام والصور الفوتوغرافية اثنان من رواد الإبداع العالميين المحرفين وهما – المخرج المبدع توني سي ميلر والمنتجة كيت وينبورن (الشهيرة في مجال الدعاية الدولية وصناعة الأفلام).

توني سي ميلر لديه خبرة عالمية على مدار عشرين عامًا في إخراج الإعلانات التجارية، والفيديوهات الموسيقية، والوثائقيات، والأفلام. وقد عمل في حملات إعلانية لعلامات تجارية شهيرة مثل فيرساتشي، وديور، وشوبارد، و Issey Miyake، ورولز رويس. وقد رُشح أيضاً لجائزة أفضل فيديو (Best Video Q Award) وجائزة أفضل فيديو في مهرجان جوائز Music Video Awards (MVA’s))، كما حصل على شهادات تقدير في مهرجان الجوائز الدولية للأفلام المستقلة (Global Independent Film Awards) ومهرجان نيويورك الدولي للأفلام القصيرة (New York Shorts International Film Festival) عام 2020.

كيت وين منتجة متمرسة لديها خبرة أكثر من عشرين عاماً في مجال الأفلام الموسيقية، والإعلانات التجارية، وإنتاج حفلات عروض الأزياء في جميع أنحاء العالم. وتعيش في جنوب شرق آسيا وقد أدارت عمليات إنتاج في العديد من الدول، وقد عملت كيت في حملات ضخمة الميزانية مع شركات أبل، وفيرساتشي، ونايكي، وفيسبوك. كما عملت مع عدد كبير من مشاهير المخرجين مثل توم هوبر (المعروف بإخراجه للفيلم البريطاني الشهير King’s Speech) بالإضافة إلى قائمة من صفوة الفنانين.

مواعيد الإطلاق الرسمية:

الحلقة الأولى من مسلسل الرسوم المتحركة: 11 نوفمبر 2022

بوستر الحلقة الأولى: 12 نوفمبر 2022

صور الحلقة الأولى واللقطات المتحركة بها: 14 نوفمبر 2022

#سوف تصدر الحلقة الثانية من مسلسل الرسوم المتحركة يوم 15 نوفمبر 2022.

نبذة عن تيا لي:

وُلدت تيا لي (李毓芬) مغنية البوب الآسيوية ووممثلة السينما والتليفزيون وعارضة الأزياء والعضو السابق في فرقة الفتيات Dream Girls في تايبيه. وقد ظهرت تيا مراراً في عروض أزياء كبرى بالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية. ونظرًا لأنها أيقونة للموضة ومصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) و Elle و Marie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

