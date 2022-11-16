‫‫تيا لي تعود في عام 2022 بالعرض الأول للحلقة الأولى “السقوط في الأعماق،” من سلسلة الرسوم المتحركة “Goodbye Princess”

هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة – 16 نوفمبر 2022 – أصدرت تيا لي، أيقونة الموضة الآسيوية ومغنية البوب ​​والممثلة السينمائية والتلفزيونية، باكورة إنتاج عرض تمهيد لمسلسل يعد الأول من نوعه ويمزج بين الرسوم المتحركة والموسيقى وتصوير الأزياء بالفيديو، إيذانًا بعودتها. وعقب صدور الإعلان التشويقي لمسلسل الرسوم المتحركة “Goodbye Princess” المكون من 6 أجزاء والحلقة الأولى منه، تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بأكثر من 13.65 مليون مشاهدة لهذا النوع الفريد من رواية القصص وإصدار الموسيقى في غضون 72 ساعة الأولى.

صورة ترويجية تبين محتوى الحلقة الأولى من المسلسل.

تنطلق حملة العرض التمهيدي لإصدار أغنية “Goodbye Princess” بمسلسل رسوم متحركة يتكون من 6 أجزاء. ومدة كل حلقة 30 ثانية وتتميز بروح “أميرة” خيالية كلاسيكية، تعيد تشكيل القصص القديمة لتروي حكاية غريبة مستوحاة من تجارب تيا الخاصة ورحلتها في صناعة الترفيه. يعرض مسلسل “Goodbye Princess” تصميم تيا على التحرر من الصور النمطية والتخلص من التحيزات التي فُرضت عليها، مما يمهد طريقها لتولي زمام مصيرها.

صدر اليوم أيضًا الغلاف الرقمي تحت عنوان “The Voice” ومقابلة تفصيلية مع تيا لي بواسطة فوغ هونغ كونغ، مما أتاح للمتابعين في جميع أنحاء العالم إلقاء نظرة على تيا في رحلتها الجديدة المنتعشة نحو تمكين المرأة.

شكر إلى فوغ هونغ كونغ:

المصور: Shin Sun Hye (@Studioioo)

مدير الأزياء: Sean K (@S.e.a.n.K)

أخصائي أزياء: Kim Sun Young & Kim Jee Soo (@ES.Consultancy)

الشعر: Jang Hye Yeon (@janghyeyeon_)

المكياج: Lee Suk Kyung (@OngiBeauty)

الأظافر: Eun Kyung Park (@Nail_Unistella)

المنتج التنفيذي: Lee Kyung Kim من BL Creative House (@BLcreativehouse)

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل الرسوم المتحركة بعنوان “Falling in the Deep“ (السقوط في الأعماق)، في 11 نوفمبر، حورية بحر هادئة البال تسبح بسعادة غامرة في محيط هادئ. وبالصدفة، يلفت نظرها جهاز تلفزيون قديم يقبع في قاع البحر، ليمثل مدخل إلى نفق يتعدى حدود الزمان والمكان. وتفتنها الأضواء لتسبح في كليدوسكوب النفق الحافل بالخيال والإغراء.

فجأة، أدركت حورية البحر أن ذيلها قد تحول إلى أرجل. وتجد نفسها عاجزة عن السباحة لتغوص أعمق في المحيط بينما يحيط بها شعاع من الضوء. هل سيأتي شعاع الضوء هذا لإنقاذ حورية البحر؟ أم أنه علامة على وجود مشاكل يجب اتباعها؟ ماذا ستواجه بعد ذلك؟ سيتم الكشف عن الإجابات في الحلقة 2، المقرر أن تصدر في 15 نوفمبر (غدًا).

ملصق مسلسل الرسوم المتحركة “Goodbye Princess” الحلقة 1.

رافق العرض الأول ملصق تم إصداره في 12 نوفمبر يوضح الرسائل الأساسية للمقطع القصير المتحرك:

يرمز جهاز التلفزيون إلى بداية رحلة تيا في عالم الترفيه والأزياء؛ يعكس الكليدوسكوب التخيلات والإغراءات. يُخفي الكليدوسكوب أيضًا بيض عيد الفصح المختلف عن مظاهر تيا الحقيقية ومظهرها عندما انضمت إلى هذه الصناعة للمرة الأولى؛ يستدعي فقد حورية البحر لذيلها عجزها عند إدراك الطبيعة الحقيقية للأعمال الاستعراضية.

تكمل السلسلة المذهلة مجموعة من الصور المتحركة والثابتة لـتيا تستند إلى نفس موضوع “السقوط في الأعماق،” برعاية توني سي ميلر، المدير الإبداعي الحائز على العديد من الجوائز. تصور الصور المتحركة الثابتة المذهلة تيا في فستان أخضر بديع تحت الماء. وبينما تم الإنتاج تحت الماء، فقد تغلب أيضًا على تحدٍ كبير – خوف تيا من الماء.

تمثل هذه السلسلة الأولى من الرسوم المتحركة وتصوير الأزياء طفرة في تنفيذ أفلام العروض التمهيدية وأيضًا نقلة نوعية شخصية لتيا. ترقبوا التطور الأكثر إثارة لـ “” GOODBYE PRINCESS الخاص برحلة تيا، والذي سيصدر قريبًا!

موعد إصدار الحلقة 2:

مسلسل الرسوم متحركة: 15 نوفمبر ملصق مسلسل الرسوم المتحركة: 16 نوفمبر الصور المتحركة والثابتة: 17 نوفمبر

المواد الصحفية الرسمية:

الحلقة 1 من مسلسل الرسوم المتحركة “GOODBYE PRINCESS”: https://youtu.be/w8nG_R7fm20 ملصق الحلقة الأولى “GOODBYE PRINCESS”: https://www.instagram.com/p/Ck2gvCOvfbA/ https://www.facebook.com/photo?fbid=679156036910954&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة ثابتة الحلقة 1 “GOODBYE PRINCESS” https://www.instagram.com/p/Ck7qmJFvrJ- https://www.facebook.com/photo?fbid=681898139970077&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة متحركة الحلقة 1 “GOODBYE PRINCESS” https://youtu.be/LNPmgPNA8aQ

قنوات تيا لي الرسمية:

إنستغرام leeyufen@: https://www.instagram.com/leeyufen/

يوتيوب: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

الفيسبوك: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

ويبو: https://weibo.com/u/1396928042/

نبذة عن تيا لي:

وُلدت تيا لي (李毓芬) مغنية البوب الآسيوية وممثلة السينما والتليفزيون وعارضة الأزياء والعضو السابق في فرقة الفتيات Dream Girls في تايبيه. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها أيقونة للموضة ومصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle وMarie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

global@redhill.asia

60777342 852+ | 93793045 852+