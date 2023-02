تونومس تطلق مسابقة ‘المليار التالي’ الجديدة مستهدفة الابتكارات لتمكين المجتمعات الإدراكية المستقبلية

· مؤسسة التقنيات الإدراكية تطلق مسابقة تهدف إلى تمكين المدن الإدراكية من خلال ذراعها الاستثمارية وبناء المشاريع عقب مسابقة الشهر الماضي التي ركزت على الميتافيرس

· يتم دعوة الفائزين لاحتضان أفكارهم من خلال تقديم المشورة والتوجيه من خبراء لدى فنتشر ستوديو، مما يعزز تقنيات تونومس المبتكرة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — أعلنت تونومس، مجموعة التقنيات الإدراكية الدولية وأولى الشركات التابعة لنيوم، اليوم عن إطلاق المسابقة الثانية من قبل تونومس فنتشر ستوديو خلال LEAP23.

وتدعو المبادرة الجديدة التي تحمل عنوان ‘المليار التالي’ المشاركين إلى التفكير في التقنيات الجديدة والابتكارات التي قد يحتاجها مليار شخص إضافي من سكان العالم من أجل تحفيز ومواصلة النمو عبر قطاعات رئيسة تشمل الطاقة والغذاء والتنقل.

تسعى المسابقة إلى الحصول على الأفكار والمشاريع من مجموعة من القطاعات التي سوف تساهم في تطوير المدن الإدراكية والتي تتوقع تحديات مستقبلية وتضع حلولًا متخصصة، تركز على الاستفادة القصوى من موارد كوكبنا المحدودة بناءً على جمع واستخدام البيانات المصرح بها من قبل السكان.

وتتركز مهمة تونومس للاستثمار وبناء المشاريع بتطوير حلول متطورة ومستدامة على غرار سيليكون فالي لدعم قطاعات نيوم والنظام البيئي للتقنيات الإدراكية.

تقود بفرلي رايدر التي تعد صانعة تغيير نتيجة خبرتها العميقة في القطاع تونومس فنتشر ستوديو ، التي تتألف من رواد الأعمال الخبراء والناشئين والمديرين التنفيذيين ومدراء صناديق رأس المال الجريء، وتركز على ترسيخ سمعة نيوم كمركز للابتكار، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمكان لألمع العقول والمواهب التقنية في العالم لتحويل أفكارهم إلى حقيقة ملموسة. ويمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات والمشاركة من خلال الرابط https://www.tonomuscompetitions.com

ومن خلال القدرة على توقع الاحتياجات المستقبلية ورسم خرائط لها، فإن النظام البيئي للتقنيات الإدراكية سوف يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس ويضيف قيمة كبيرة إلى تجاربهم، من خلال الإمكانات على نقل البيانات واتخاذ القرار الأقرب إلى المستخدم ويدمج بسلاسة الحلول التنبؤية والاستباقية في الحياة اليومية.

بيفرلي رايدر ، الرئيس التنفيذي لدى تونومس فنتشر ستوديو قالت: ”مع تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، أصبحت الحاجة ملحة للتفكير في كيفية مواجهة التحديات بشكل استباقي واغتنام الفرص لبناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية. وسواء كان

الأمر يتعلق بإعادة تصور التنقل والطاقة وإنتاج الغذاء، أو تسخير التقنيات الرقمية للبنية التحتية وتحسينها باستمرار لتعزيز التجربة البشرية، فإن الحلول الخاصة بالمدن المتنامية في العالم سوف تتطلب تضافر القوة الذهنية وجهود التعاون منّا جميعًا.”

يأتي هذا الإعلان في أعقاب مسابقة فنتشر التي أطلقت في شهر يناير، والتي ركزت على إطلاق العنان لأفكار مبتكرة باستخدام الميتافيرس من خلال الدمج السلس للعالمين الحقيقي والافتراضي في مجموعة واسعة من القطاعات سواء كانت السياحة، تدريب المؤسسات، التجارة والعقارات والبناء والفنون والثقافة والترفيه وغيرها.

تعد المسابقات عنصرًا هامًّا في استراتيجية تونومس الخاصة بمشروع فنتشر ستوديو، الذي يعزز ريادة الأعمال العالمية، ويطور المشاريع والاستثمارات التي من شأنها رعاية البيئة وصنع طرق جديدة للحياة المجتمعية.

وسوف يتلقّى ما يصل إلى 20 فريقًا في الجولة نصف النهائية تدريبًا فرديًا من قبل خبراء لدى تونومس فنتشر ستوديو. كما سوف تتم دعوة ما يصل إلى 4 فرق فائزة إلى برنامج مدته 12 أسبوعًا لاحتضان أفكارهم. سوف تفتح المسابقة دعوتها لتقديم الطلبات ابتداءً من 6 فبراير 2023 وتستمر حتى 12 أبريل 2023.

حول ‘تونومس’

‘تونومس’ هي شركة تقنية رائدة عالميًا تمكن تشغيل أول نظام بيئي إدراكي رقمي في العالم في نيوم. انطلاقًا من تركيزها على القطاع التكنولوجي والرقمي، فإن ‘تونومس’ هي أول شركة يتم تأسيسها كشركة تابعة لنيوم، وهي منطقة في المملكة العربية السعودية ترسم مسار مستقبل جديد يرتكز على التكنولوجيا. وسوف تمثل البنية التحتية الرقمية لشركة ‘تونومس’ نظام التشغيل الخاص في نيوم لتشكل عامل تمكين لمجتمعاتها وقطاعاتها. وبالشراكة مع قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، فإن ‘تونومس’ سوف تساهم في ابتكار مستقبل عيش متطور من خلال توظيف تقنيات إدراكية رائدة. سوف تستخدم ‘تونومس’ مجموعة من البيانات الدقيقة المحمية والموافق عليها لمعرفة التواتر اليومي للسكان المقيمين من أجل تقديم خدمات تنبؤية متخصصة ومستقلة. وسوف يتم دعم حلولها من خلال قدرات اتصال وحوسبة لا تضاهى، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الأجهزة البشرية، وكلها مدعومة بمعايير الأمان العالمية .

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة :

https://tonomus.neom.com/

حول تونومس فنتشر ستوديو

تبني تونومس فنتشر ستوديو مشاريع تركز على النظام البيئي الإدراكي، بما في ذلك الاتصال، وقدرات الحوسبة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية التي سوف تدعم النظام بشكل موسع. أطلقت تونومس فنتشر ستوديو سلسلة المسابقات. وتتركز جهودها على بناء محفظة مشاريع متطورة ومستدامة على غرار سيليكون فالي. كما سوف تعمل على تعزيز قدرات المواهب العالمية وإطلاق جيل جديد من رواد الأعمال .

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة : TONOMUScompetitions.com

إخلاء مسؤولية:

تونومس هو الاسم التجاري لشركة نيوم التقنية الرقمية، وهي شركة مساهمة فردية ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها وتسجيلها في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 3550134238 ورأس مال مدفوع بالكامل قدره 500,000 ريال سعودي ومكتب مسجل في المبنى 4758، الخريبة 49643، رقم إضافي 9163، المملكة العربية السعودية.

This material is distributed by DJE Edelman Inc on behalf of TONOMUS. Additional information is available at the Department of Justice, Washington DC.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1996392/TONOMUS_Venture_Studio_CEO.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1996393/TONOMUS_Logo.jpg