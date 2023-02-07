‫توقّع على مدونة قواعد السلوك العالمية للصرف الأجنبيEquiti Capital

لندن, 7 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — وقَّعت Equiti Capital، أحد الكيانات التابعة لمجموعة Equiti، على بيان الاتفاق المتعلق بمدونة قواعد السلوك العالمية للصرف الأجنبي.

تحدد المدونة مبادئ الممارسة الجيدة في سوق الجملة للصرف الأجنبي. وتقدم مجموعة عامة من المبادئ التوجيهية لتعزيز نزاهة السوق وكفاءة أدائها.

بعد اعتماد مدونة قواعد السلوك من قِبل العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا، بالإضافة إلى العديد من الكيانات الرئيسية الأخرى في أسواق الصرف الأجنبي مثل البنوك والمشاركين في السوق من الشركات التي تصدر عنها أوامر الشراء وموفري السيولة من غير البنوك، اتخذت Equiti الخطوات المناسبة، استنادًا إلى حجم أنشطتها ومدى تعقيدها وطبيعة مشاركتها في سوق الصرف الأجنبي، لتنسيق أنشطتها للالتزام بمبادئ المدونة.

قال بنديكت سيرز، رئيس مكتب معاملات الصرف الأجنبي في Equiti ورئيس السيولة والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة في المجموعة: “إن توقيع مدونة قواعد السلوك العالمية للصرف الأجنبي يدعم نهج Equiti الذي يركز على العميل لتوفير السيولة في سوق الصرف الأجنبي. توفر المدونة إطارًا لتقييم خيارات التنفيذ وتساعد العملاء على معرفة ما يمكنهم توقعه من الأطراف المقابلة وموفري السيولة، وهو مبدأ تدعمه Equiti بشكل كامل.

“نحن نشجع المزيد من الأطراف المقابلة التجارية والمشاركين في السوق على اعتماد المدونة للإسهام في تأسيس سوق مالية عالمية قوية.

“لطالما كان العمل ضمن إطار حوكمة قوي، والعمل مع جهات تنظيمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية جزءًا أساسيًا من نموذج أعمال Equiti، وسيظل كذلك”.

كما ستتبنى كل الكيانات العالمية ضمن مجموعة Equiti مبادئ المدونة لترسيخ أفضل معايير الصناعة في جميع أنحاء المجموعة.

إن الغرض من مدونة قواعد السلوك العالمية للصرف الأجنبي هو تعزيز سوق قوية وعادلة تتميز بالسيولة والانفتاح والشفافية المناسبة حيث يمكن لمجموعة متنوعة من المشاركين في السوق ، المدعومين ببنية تحتية مرنة، عقد الصفقات بكل ثقة وكفاءة بأسعار تنافسية تعكس معلومات السوق المتاحة وبطريقة تتوافق مع معايير السلوك المقبولة.

نبذة عن المدونة العالمية للصرف الأجنبي

تضم المدونة العالمية للصرف الأجنبي الصادرة في يوليو 2021 (المدونة العالمية) مجموعة من المبادئ العالمية للممارسة الجيدة في سوق الصرف الأجنبي، وتم وضعها لتقديم مجموعة عامة من المبادئ التوجيهية لتعزيز نزاهة سوق الجملة للصرف الأجنبي وكفاءة أدائها. وتم وضعها من خلال شراكة بين البنوك المركزية والمشاركين في السوق من 20 ولاية قضائية من جميع أنحاء العالم

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1995656/Equiti_Capital.jpg