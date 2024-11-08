‫توقيع شراكات بين مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس (HKSTP) وسبعة مشاريع تقنية في هونغ كونغ خلال النسخة الثامنة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة –Media OutReach Newswire– 8 نوفمبر 2024 – في النسخة الثامنة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII8)، الذي عقد في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في الرياض، المملكة العربية السعودية، حققت مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس (HKSTP) خطوات كبيرة في ربط أنظمة الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار الرأسمالي في هونج كونج والشرق الأوسط.

بحضور بول تشانظ، أمين الشؤون المالية في HKSTP (الأول من اليمين)، وريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (الأول من اليسار)، وقع ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لـ HKSTP (الثاني من اليمين)، شراكة استراتيجية مع راكان تارابزوني، مدير العمليات في معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (الثاني من اليسار).

بحضور بول تشان أمين الشؤون المالية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (HKSAR) وريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وقع ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لـ HKSTP، شراكة استراتيجية مع راكان تارابزوني، مدير العمليات في معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، مما يجعل معهد مبادرة مستقبل الاستثمار شريكًا استراتيجيًا عالميًا لبرنامج جلوبال كونكت التابع لـ HKSTP، والذي سيربط 20 شركة من الشرق الأوسط ذات إمكانات عالية سنويًا بهونج كونج والعكس صحيح. كما تم الاعتراف بـ HKSTP كجزء من النظام الاستثماري لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار.

وعن ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، فقد أشاد بهذه الشراكة قائلاً: “اليوم، نرحب بفخر بانضمام HKSTP إلى منظومة الاستثمار التابعة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار. وسنعمل معًا على تعزيز بيئة تزدهر فيها الأفكار، وتنمو الاستثمارات، ويتحقق عصر جديد من النمو، مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام”.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت HKSTP أيضًا اتفاقية شراكة مع بيتا لاب (Beta Lab)، حيث ستقدم HKSTP شركات بارك الخاصة بها إلى شركة رأس المال الاستثماري، مما يوفر لها فرصة الوصول إلى صندوق الاستثمار الجديد التابع لـ Beta Lab بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

بقيادة ألبرت وونغ الرئيس التنفيذي، استكشف الوفد غير المسبوق من قبل HKSTP والمكون من 25 مشروعًا تقنيًا فرصًا جديدة للأعمال والاستثمار في النسخة الثامنة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو جزء من مبادرة ” Innovation Mixer ” الخاصة بـ HKSTP. ونجحت سبعة من هذه المشاريع في إبرام شراكات مع شركاء من الشرق الأوسط لدفع التأثير الهادف على الإنسانية والنمو الاقتصادي. كما استضافت HKSTP حفل استقبال “Hong Kong Tech Disrupt” على هامش النسخة الثامنة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار لتقديم قدرات النظام القوي للابتكار والتكنولوجيا في HKSTP وعرض الابتكارات ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها شركات بارك للمجتمع الأوسع من المستثمرين وشركاء الأعمال في الشرق الأوسط.

تمثل اتفاقيات الشراكة التسع علامة فارقة في المبادرة الأوسع التي أطلقتها حكومة هونج كونج لتعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط في مجال التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار بين المنطقتين ــ وهي الأولويات التي حددتها هونج كونج في خطابها السياسي الأخير في منتصف أكتوبر. كما يتماشى هذا مع الرؤية العالمية لدى HKSTP والتزامها بتطوير هونج كونج لتصبح مركزًا دوليًا للابتكار والتكنولوجيا.

قال ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة HKSTP: “تعكس أشكال التعاون الرائدة هذه التزامًا مشتركًا بتعزيز تعاوننا المشترك في خلق الفرص للمشاريع التكنولوجية من كلا المنطقتين للوصول إلى أقصى إمكاناتها. كما تبين رؤيتنا الواضحة لدفع التقدم في التنمية العلمية والاقتصادية والتكنولوجية من أجل مستقبل أفضل. وباعتبارها مهدًا ونقطة انطلاق للابتكار العالمي، ستواصل HKSTP دعم شركات بارك لإطلاق العنان للإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا من خلال التعاون عبر الحدود مع شركائنا في الشرق الأوسط”.

وقعت سبع شركات بارك تابعة لـ HKSTP مذكرات تفاهم مع منظمات من الشرق الأوسط تحت إشراف بول تشان، أمين الشؤون المالية في HKSAR (منتصف الصف الخلفي)، وألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لــ HKSAR (على يسار الصف الخلفي)، ونيكولاس هو، مفوض من HKSAR لمبادرة الحزام والطريق (على يمين الصف الخلفي).

أبرز النقاط الرئيسية للشراكات السبع الموقعة بين HKSTP ومؤسسات أو منظمات في الشرق الأوسط:

في مجال الخدمات اللوجستية والاتصال: تتعاون شركة ويستويل (Westwell) مع شركة بورتس للخدمات والمخازن (Ports Services & Storages) لدمج التكنولوجيا الذكية في أنشطة الخدمات اللوجستية وساحات الحاويات وسلسلة التوريد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلاوة على ذلك، فإن إدخال شركة كيان الرقمية (Kian Alraqmiah) لحلول الواي فاي الصناعية لدى شركة التاي (Altai) في محطات الحاويات والمناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يوفر الأتمتة والاتصال المتطورين لتبسيط التجارة الإقليمية.

تتعاون شركة ويستويل (Westwell) مع شركة بورتس للخدمات والمخازن (Ports Services & Storages) لدمج التكنولوجيا الذكية في أنشطة الخدمات اللوجستية وساحات الحاويات وسلسلة التوريد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلاوة على ذلك، فإن إدخال شركة كيان الرقمية (Kian Alraqmiah) لحلول الواي فاي الصناعية لدى شركة التاي (Altai) في محطات الحاويات والمناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يوفر الأتمتة والاتصال المتطورين لتبسيط التجارة الإقليمية. في الذكاء الاصطناعي والروبوت: تتعاون شركة اف جيه ديناميكس (FJ Dynamics)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الروبوتات والأتمتة للصناعات مثل الزراعة والبناء وتنسيق الحدائق، مع شركة سينتيك (Sintechs) التي تتخذ من السعودية مقرًا لها لتعزيز تكنولوجيا الروبوتات وآفاق التسويق عبر الصناعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية منطقة الخليج المتقدمة في مجال التكنولوجيا. سيعمل حل الذكاء المكاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ماني فولد تك (Manifold Tech) على تمكين جيو تك (Geo Tech) من جمع كمية كبيرة من البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي بكفاءة أكبر، مما يرفع معايير الصناعة. ستقوم نسلة للسياحة بنشر حلول إدارة البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من XKool في أحدث شركة من شركات بارك في مجال الرياضة.

تتعاون شركة اف جيه ديناميكس (FJ Dynamics)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الروبوتات والأتمتة للصناعات مثل الزراعة والبناء وتنسيق الحدائق، مع شركة سينتيك (Sintechs) التي تتخذ من السعودية مقرًا لها لتعزيز تكنولوجيا الروبوتات وآفاق التسويق عبر الصناعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية منطقة الخليج المتقدمة في مجال التكنولوجيا. سيعمل حل الذكاء المكاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ماني فولد تك (Manifold Tech) على تمكين جيو تك (Geo Tech) من جمع كمية كبيرة من البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي بكفاءة أكبر، مما يرفع معايير الصناعة. ستقوم نسلة للسياحة بنشر حلول إدارة البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من XKool في أحدث شركة من شركات بارك في مجال الرياضة. في الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء: تهدف مذكرة التفاهم بين شركة فولر أير موبليتي (Volar Air Mobility) وشركة ايرونوتيكا للطيران (Aeronautica Aviation) إلى تبادل المعرفة وتحسين خبراتهما لتطوير تشغيل الطائرات الكهربائية في الشرق الأوسط.

تهدف مذكرة التفاهم بين شركة فولر أير موبليتي (Volar Air Mobility) وشركة ايرونوتيكا للطيران (Aeronautica Aviation) إلى تبادل المعرفة وتحسين خبراتهما لتطوير تشغيل الطائرات الكهربائية في الشرق الأوسط. في تكنولوجيا الصحة والعافية: ستستفيد شركة نايننوفو ( Ninenovo)، الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الصحية القابلة للارتداء، من شبكة توزيع (Techmart Corporate) للتوسع في الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر والكويت، مما يثري خيارات المستهلكين في سوق الشرق الأوسط سريع النمو الذي يركز على العافية.

إحدى شركات بارك تدعى آركيريف (Archireef)، الرائدة عالميًا في مجال تصنيع بلاط الشعاب المرجانية المصنوعة من الطين المطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد لاستعادة المحيطات، حصلت على جائزة “اختيار الجمهور” في مسابقة عرض الأفكار للمبتكرين خلال النسخة الثامنة من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار Competition، حيث تنافست مع خمس شركات ناشئة واعدة من جميع أنحاء العالم.