‫توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وتنفيذ “واجهة مسار” بين كادن ووجهة مسار

مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية, 22 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة «مسار» في مكة المكرمة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كادن للاستثمار ؛ لتطوير وتنفيذ “واجهة مسار” ، والتي تعد جزء من أهم وجهة استثمارية وحضرية ملهمة للـ100 عام القادمة.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل التوقيع الذي شهد حضور قيادات ومنسوبين من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحضور عدد من الإعلاميين حيث كان في استقبالهم عدد من منسوبي شركة أم القرى، مراسم التوقيع تمت بين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق و الرئيس التنفيذي لشركة كادن للاستثمار المهندس عبدالله الفصام، يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته شركة كادن للاستثمار في مشروع واجهة الرياض من حيث تقديم معايير عالمية وتجربة استثنائية من الخدمات المتكاملة والمتطورة لرواد واجهة الرياض ، إذ سيتم بدأ العمل على “واجهة مسار ” على طول وجهة مسار البالغة 3.6 كيلو متر لينعم مرتادوها بتجارب متنوعة على كامل مساحة ممر المشاة البالغة أكثر من 158 ألف متر مربع.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة كادن المهندس عبدالله الفصام عن اعتزازهم بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وجهة مسار لإثراء تجربة الزوار وضيوف الرحمن مشيرا إلى أن لكادن تجارب ناجحة في تطوير وتشغيل الوجهات التجارية والمكتبية في “واجهة الرياض” من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق عن سعادته بهذه المناسبة وصرح «نعمل اليوم سوياً لإطلاق “واجهة مسار” لخلق تجربة ثقافية وترفيهية متجددة ومتميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها والاستمتاع بتجربة جديدة تتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة». مشيرا إلى أن هناك أبعاد اقتصادية ستنعكس على الفرد والمجتمع في مكة المكرمة من حيث خلق فرص وظيفية، وفرص لرواد الأعمال.

يشار إلى أنه جرى تصميم “واجهة مسار” بعناية فائقة لتثري تجربة الزوار من ضيوف الرحمن و تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة على حد سواء، حيث تقدم لهم خدمات متنوعة تشمل التسوق والترفيه والمطاعم التي تلائم مختلف الأذواق موزعة على مساحات تجارية ذات تصميم عصري

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