‫توقع معادن وGlassPoint مذكرة تفاهم لتطوير أكبر محطة بخار للمعالجة الشمسية في العالم

توقع شركة التعدين الرائدة في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتسهيل الدراسة لتطوير أول مشروع بخار شمسي في المملكة لإزالة الكربون من مصفاة الألومينا في معادن

الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 يونيو 2022 / PRNewswire / — دخلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بطلة التعدين الوطني في المملكة العربية السعودية وإحدى شركات التعدين الأسرع نموًا في العالم، وشركة GlassPoint ، الرائدة في مجال البخار الشمسي الصناعي، في مذكرة تفاهم لتطوير أكبر محطة حرارية للمعالجة الشمسية في العالم في مصفاة معادن للألومينا. عند اكتمالها، سيساعد مرفق البخار الشمسي بقوة 1500 ميجاوات معادن على تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 600000 طن سنويًا. ويمثل هذا أكثر من 50% من انخفاض بصمة الكربون في مصفاة معادن للألومينا و 4% من إجمالي بصمة الكربون في معادن.

تم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لشركة معادن في الرياض، المملكة العربية السعودية من قبل الرياض النصار، نائب الرئيس الأول لشركة معادن للألومنيوم ورود ماكجريجور، الرئيس التنفيذي ومؤسس GlassPoint ، وشهد على ذلك روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن وجاكوب دريجير، الرئيس التنفيذي لشركة GlassPoint ،

وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن : “بصفتنا الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، فإننا نطمح إلى أن نكون قدوة في ESG في المملكة. وهذا التطور الهام سيقلل بشكل كبير من بصمتنا الكربونية ويقربنا من ولايتنا المتمثلة في تحييد الكربون بحلول عام 2050. بينما يتحرك العالم نحو الألومنيوم الأخضر، تعتزم معادن المساعدة في قيادة الطريق في هذا التحول”.

وذكر رياض النصار، نائب رئيس وحدة الأعمال الاستراتيجية للألمنيوم في معادن : “يقع المرفق الجديد المقترح، وهو محطة حرارية شمسية تعرف باسم معادن للطاقة الشمسية 1، في رأس الخير، المملكة العربية السعودية، وسيسخر طاقة الشمس لإنتاج البخار. سيتم استخدام البخار لتنقية خام البوكسيت إلى ألومينا. الألومينا هي مادة وسيطة بالغة الأهمية للألومنيوم، وهو أحد المعادن الأكثر أهمية في العالم للعديد من الصناعات العالمية التي تذهب إلى مستقبل يركز على البيئة والاستدامة”.

“تقود معادن الطريق للحد من انبعاثات الكربون الصناعية على نطاق واسع من خلال استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة الشمسية لخلق الحرارة. هذا المرفق عند بنائه سيكون أكبر محطة بخار شمسية صناعية في العالم وأول منشور في كل من المملكة العربية السعودية وفي سلسلة توريد الألومنيوم”، هذا ما قاله رود ماكجريجور، الرئيس التنفيذي ومؤسس GlassPoint . “مع مذكرة التفاهم هذه، تدخل GlassPoint مرحلة جديدة من النمو للمساعدة في إزالة الكربون من مجموعة من الصناعات التي تسعى إلى تقليل بصمتها الكربونية.”

في إطار هذا الترتيب، ستعمل شركة معادن وشركة GlassPoint معًا على تطوير طريقة أكثر استدامة لإنتاج الألومنيوم، وهو معدن بالغ الأهمية للعديد من الصناعات العالمية والتحول في مجال الطاقة. تمثل مذكرة التفاهم هذه أيضًا عودة GlassPoint إلى الظهور كرائد في حرارة المعالجة الشمسية.

والمملكة العربية السعودية، بوصفها منتجًا عالميًا للطاقة، ملتزمة بالمضي قدمًا في مكافحة تغير المناخ. كشفت المملكة النقاب عن المبادرة الخضراء السعودية ( SGI ) لمساعدة البلاد على أن تصبح رائدة دولية في مجال الاستدامة. في العام الماضي، كشفت SGI عن موجة أولى من أكثر من 60 مبادرة، تصل إلى 700 مليار ريال سعودي (186 مليار دولار أمريكي) لتسريع الاقتصاد الأخضر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها.

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نبذة عن GlassPoint

تقوم GlassPoint بإزالة الكربون من إنتاج المواد الأساسية لتحول الطاقة وتحدث تأثيرًا كبيرًا في مكافحة تغير المناخ. تقوم الشركة ببناء وامتلاك وتشغيل مرافق بخار شمسية واسعة النطاق لتقليل انبعاثات الكربون في الصناعات التي يصعب هبوطها مثل التعدين والمعادن والمواد الكيميائية ومواد البناء وتحلية المياه وغيرها. GlassPoint هو الحل الوحيد الذي أثبت أنه على نطاق واسع لتقليل انبعاثات الكربون من حرارة العمليات الصناعية وقد بنى أكثر من نصف سعة البخار الشمسي في العالم. اعرف المزيد من خلال glasspoint.com .

نبذة عن معادن

تدير شركة معادن أكبر مجمع ألومنيوم متكامل رأسيًا وأكثر كفاءة في العالم في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. تشمل أعمال شركة معادن للألمنيوم المنجمي إلى السوق منجم البعيثة ومرافق التكرير والصهر والدرفلة والتصدير المدمجة بالكامل في رأس الخير. توفر معادن بيليتات عالية الجودة، سبائك، ألواح ومنتجات ألومنيوم مسطحة للعملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات السيارات متعددة الجنسيات والعلامات التجارية الاستهلاكية.