‫توسع Sojern فريق القيادة مع التعيينات الإستراتيجية الجديدة

سان فرانسيسكو, 3 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — أعلنت Sojern اليوم، وهي منصة التسويق الرقمي الرائدة التي تم تصميمها للسفر، عن توسيع فريق قيادتها بتعيين موظفين استراتيجيين جدد. تأتي التعيينات الجديدة في وقت تواجه فيه العديد من شركات التكنولوجيا تحديات السوق. مع تعافي صناعة السفر الجارية، تدعم أعمال Sojern العلامات التجارية للسفر التي تتوافق مع طلب السوق – مع التركيز على قطاعات محددة مثل الفنادق والوجهات مع الاستثمار في التكنولوجيا والأشخاص. تشمل التعيينات الجديدة ما يلي: برييا باتيل ، نائبة الرئيس، People و ستيفن فيتزجيرالد ، نائب الرئيس، فنادق أمريكا الشمالية Hotels North America.

قال مارك رابي، الرئيس التنفيذي: “في Sojern ، نواصل الاستثمار في أعظم أصولنا، ألا وهم موظفينا، ويسعدني أن أرحب بالتعيينات الجديدة لدينا والخبرة التي يجلبونها”. “لدينا موظفون ظلوا معنا منذ اليوم الأول وهو ما يشهد على ثقافة شركتنا. مع استمرارنا في النمو، نحن فخورون بالاستثمار في نمو فريقنا. تعكس هذه التعيينات بعض المجالات التي نستثمر فيها في عام 2023 وما بعده – الأشخاص والتكنولوجيا والفنادق والوجهات.”

خلفية تعيين كبار الموظفين الجدد:

برييا باتيل ، نائبة الرئيس، People – ستقود باتيل وظيفة الأشخاص العالميين بما في ذلك اكتساب المواهب وتطويرها، واستراتيجية وعمليات الأفراد، والمكافآت والتقدير، والثقافة والشمول، والخبرة الشاملة في مكان العمل. قبل انضمامها إلى Sojern ، شغلت مناصب قيادية في الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا العالمية والخاصة، بما في ذلك Confluent و Quotient Technology و Honeywell . في Confluent ، كانت جزءًا من فريق القيادة الذي طور نطاق الأعمال من خلال الاكتتاب العام الأولي، ونما من 480 إلى أكثر من 2500 موظف. برييا حاصلة على شهادة ستة سيجما وهي خريجة جامعة ولاية أريزونا دبليو بي كاري مدرسة الأعمال

ستيفن فيتزجيرالد ، نائب الرئيس، الفنادق Hotels – سيقود فيتزجيرالد قطاع الفنادق لأعمال Sojern في أمريكا وأمريكا اللاتينية. تمتد خبرته إلى جميع جوانب توزيع الفنادق من وجهة نظر مباشرة وأطراف ثالثة، مع أدوار رفيعة المستوى في العلامات التجارية والمالك/المشغل والتسويق الرقمي وشركات تكنولوجيا السفر. وقبل انضمامه إلى Sojern ، شغل مناصب قيادية في Sabre و Travelocity و Hilton و G6 Hospitality . كما شغل منصب مدير العمليات المؤسس لإطلاق Sabre Hospitality Solutions . يعمل ستيفن حاليًا في مجلس إدارة HSMAI America وخدم سابقًا في مجلس إدارة HEDNA . تخرج من جامعة تكساس في دالاس.

في العام الماضي، احتفلت Sojern بمرور 15 عامًا على صناعة السفر. استجابةً للمشهد الرقمي المتغير باستمرار، طور Sojern منصة تسويق السفر Sojern . مع عقلية نمو Sojern ، سيستمر الموظفون الجدد في دعم فريق عالمي متنامٍ باعتباره المنصة الأولى لتسويق السفر.

تفخر الشركة أيضًا بالارتقاء إلى قيمها الأساسية الخمس والتي تشمل Embrace Inclusion و Win-as-a-Team . يواصل مجلس DEI التركيز على تحقيق هدفه المتمثل في بناء Sojern أكثر تنوعًا وإنصافًا وشمولية. لمزيد من المعلومات حول Sojern وكيف يمكنك الانضمام إلى فريقنا العالمي، تفضل بزيارة https://www.sojern.com/careers .

نبذة عن Sojern

Sojern هي منصة التسويق الرقمي الرائدة المصممة لمسوقي السفر. تقوم Sojern بتنشيط حلول التسويق متعدد القنوات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبيانات نوايا المسافر، من أجل جذب الطلب المباشر. ويعتمد أكثر من 10000 فندق وموقع سياحي ومجلس سياحة ومُسوِّق للسفر على Sojern لإشراك وتحويل المسافرين حول العالم.