‫توسع شينونستاك العالمي في الإمارات العربية والولايات المتحدة يستهدف أكثر من 1000 من مهنيي التكنولوجيا عبر العالم

شانديغاره، الهند، 12 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة شينونستاك، الشركة المتخصصة في تقنية السحاب واستخبارات البيانات، عن توسع عالمي لعملياتها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لدفع حلول 5 جي والحلول السحابية الأصلية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية. وتخطط شينونستاك أيضًا لتوظيف أكثر من 1000 شخص لبناء قدرات السحاب وهندسة موثوقية الموقع والتحليلات في مركز التسليم العالمي التابع لها في دبي و وشانديغاره موهالي ونقل بعض موظفيها على مستوى العالم. في الآونة الأخيرة، عرضت الشركة برنامج ESOP لتعزيز الحصريةوتحفيز الجميع على المساهمة في نموها.

وفقًا للتوقعات، تتوقع الشركة أن تواصل معدل نموها السنوي المركب بحوالي 50٪ وتحقيق هدف معدل إيرادات سنوية يبلغ 14 مليون دولار بحلول العام 2024. وتتعاون الشركة مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات عبر القطاعين الخاص والعام لمساعدتها على التحول الرقمي على مستوى المؤسسة. تعمل شينونستاك على توسيع نطاق أفكار عملائها، وبناء مجموعة تكنولوجية وتمكين تحليلات البيانات المعتمدة على القرار لتحقيق نتائج ذكية.

ضاعفت شينونستاك، في العامين الماضيين، قوتها العاملة في مجال الاستشارات التكنولوجية وهندسة المنصات من خلال مركز التميز في هندسة موثوقية الموقع وأتمتة عملية الروبوت والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شينونستاك على مكان عل ممتاز لهت في الهندوتهدف إلى أن تعمل مع أفضل 100 شركة متوسطة الحجم.

منظومة شريك التكنولوجيا

شريك الاستشارات المتقدمة أيه دبليو أس

مزود خدمات كوبرنيتس المرخص وحلول كوبرنيتس ذاتية الاستضافة

الشريك الفضي لمايكروسوفت آزور السحابية – الشريك الفضي لكفاءة منصة البيانات وتحليلات البيانات

أعضاء مجتمع المصدر المفتوح

مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية

مؤسسة لينكس

مؤسسة أل أف للبيانات ومؤسسة الذكاء الاصطناعي

حول شينونستاك

شينونستاك هي شركة استشارات تكنولوجية وهندسة الأنظمة الأساسية السحابية، تساعد شينونستاك الشركات على الاستفادة من السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تتمحور حول البيانات عبر قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع ومبيعات التجزئة.