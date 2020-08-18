توري هاريس تعاود الفوز بجائزة ديجيتال إكسبرينس

بريستول، إنجلترا، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، وبنغالور، الهند، 18 أغسطس/ آب 2020، /PRNewswire/ — للعام الثاني على التوالي، حازت توني هاريس إنتغريشن سوليوشنز “Torry Harris Integration Solutions (THIS)” على جائزتين مهمتين على هامش جوائز ديجيتال إكسبرينس المملكة المتحدة “UK Digital Experience Awards (UKDXA)“. وتعني جوائز ديجيتال إكسبرينس بتكريم التميز والابتكار الرقمي. وتكرم المؤسسات والفرق التي توفر خبرات استثنائية للعملاء من خلال استخدام التقنيات الرقمية.

حازت توري هاريس على الجائزة الفضية في فئتين:

1- التغير والتحول الرقمي (الاتصالات) – بالاشتراك مع شركة ثري “Three“، إيرلندا

2- أفضل مبادرة لخبرات المستخدم الإلكترونية – عن مبادرة توري هاريس للتعلم، وهي منصة تعليمية بين مؤسسات الأعمال خاصة بالمهارات الرقمية

وتعد شركة ثري أحد أكبر شركات خدمات الجوال في إيرلندا حيث تستحوذ على 35% من حصة السوق وتضم 2,2 مليون عميل (حتى مارس/ آذار 2019). وحازت مبادرة ثري فيجن “3Vision” – مبادرة ثري للتحول الرقمي في إيرلندا – على جائزة ديجيتال إكسبرينس بالاشتراك مع توري هاريس، التي أعدت أساسًا للتكامل يتيح التحول السلس. وتتخصص شركة توري هاريس في المنظومات الرقمية المهمة من خلال حلول التكامل التي تقوم على واجهة برمجة التطبيقات.

أما منصة توري هاريس للتعلم “Torry Harris Learning (THL)” فهي منصة لتعلم المهارات الرقمية خطوة بخطوة صممت خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات. وتعرض منصة توري هاريس للتعلم مزيجًا فريدًا من التدريب بالإضافة إلى خبرة إلكترونية عالمية متميزة وإرشادات في مجموعات أصغر لتيسير التطبيق العملي للمهارات الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرح شوبا سريدار “Shuba Sridhar“، نائب رئيس قسم المبادرات الاستراتيجية، في توري هاريس، قائلاً: “يسعدنا تكريم جهودنا في إضفاء الطابع الديمقراطي على الأنشطة الرقمية من خلال خدماتنا ومنتجاتنا. ونحن نعمل اليوم مع أكبر المؤسسات لإعدادها مع “مجموعة تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، تعاني من القيود الفعلية في الوقت الحالي، وتحتاج بشدة إلى الاتصال الرقمي وتحفيزها في سبيل تحديد فرص المبيعات والخدمات. ونشكر الجائزة الدولية على تنظيم عملية تسجيل عادلة وشفافة وضمها لهيئة تحكيم مستقلة تضم الأفضل!”.

نبذة عن توري هاريس

تعد توري هاريس بمثابة مزود متعدد الجنسيات لخدمات الأعمال والتقنية واستشارات تقنية المعلومات. وعلى مدار أكثر من عقدين، ركزت الشركة على تقديم حلول في مجالات تكامل التمكين الرقمي، وخدمات المنصات، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات والتحول الرقمي. ويقع مقر الشركة في نيوجيرسي (الولايات المتحدة الأمريكية)، بينما مراكز التطوير في بنغالور.

وللشركة مكاتب في بريستول (المملكة المتحدة)، وسلاو (المملكة المتحدة)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ودبلن (إيرلندا)، وميونخ (ألمانيا)، وباريس (فرنسا). وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.torryharris.com/ .

اتصالات وسائل الإعلام:

ديغانتا كومار بارواه “Diganta Kumar Barooah“

marketing@thbs.com

توري هاريس إنتغريشن سوليوشنز “Torry Harris Integration Solutions (THIS)“