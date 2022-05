‫تواصل DiliTrust النمو باستثمار 130 مليون يورو من قبل كاثي كابيتال وأورازيو وساغارد

باريس, 20 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — تجمع DiliTrust، المزود الرائد لحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) للإدارات القانونية، مجموعة مرموقة من المستثمرين مع كاثي

كابيتال وأورازيو وساغارد. الصفقة هي عملية تجارية رئيسية في قطاع التكنولوجيا القانونية الأوروبية تهدف إلى تسريع غزوها لأسواق جديدة.

اكتسبت DiliTrust الخبرة من خلال العمل مع الإدارات القانونية للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. تبتكر الشركة باستمرار وتوفر مجموعة موحدة من الحلول الآمنة لمواجهة تحديات التحول الرقمي والتعاون والامتثال التي يواجهها المستشارون الداخليون.

سيمكن هذا الاستثمار DiliTrust من تسريع نموها، عضويا ومن خلال عمليات الاستحواذ، وكذلك دعم ابتكاراتها المستمرة وتوسعها الدولي. تخطط الشركة أيضا لتنفيذ مبادرة توظيف مهمة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

قصة نجاح لا مثيل لها في قطاع التكنولوجيا القانونية

من خلال هذه الاتفاقية، تدخل DiliTrust فصلاً جديدًا وتكتب قصة نجاح حقيقية. أقنعت رؤيتها وسحبها وإمكانات نموها ثلاثة مستثمرين دوليين، كاثي كابيتال وأورازيو وساغارد في صفقة تم الانتهاء منها في ماي/أيار 2022. سيوفر دعم مجموعة المستثمرين لـ DiliTrust حضورًا عالميًا ونظامًا بيئيًا واسعًا وموارد مالية كبيرة.

DiliTrust هي شركة رائدة في فرنسا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب وتتواجد في ما يقارب من 50 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. لمعالجة التعقيد المتزايد وعبء العمل في الإدارات القانونية، تقترح الشركة مجموعة DiliTrust Governance ، التي تبسط العمليات بشكل كبير. إنها تضمن الأمان وإمكانية التتبع من خلال مجموعة موحدة من الوحدات، سهلة الاستخدام وسهلة النشر.

قال إيف جارجنون، الرئيس التنفيذي لشركة DiliTrust : “يمثل هذا الاستثمار اعترافًا بأداء DiliTrust ويعزز طموحها في أن تكون الشركة الرائدة في مجال الحلول للإدارات القانونية بفضل موقعها الفريد. نحن نعمل مع محاميي الشركات بشكل وثيق لتوقع احتياجاتهم. نقدم لهم الوسائل لإحداث فرق وإدارة البيانات الأساسية المطلوبة بكفاءة لاتخاذ قرارات مستنيرة. نمنحهم الفرصة لخلق قيمة لمنظمتهم، مع المجموعة الأكثر شمولاً في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يحب عملاؤنا تجربة المستخدم”.

النمو المتواصل من رقمين لشركة DiliTrust يفوق السوق

يعمل بِـ DiliTrust حاليًا أكثر من 170 موظفًا حول العالم، مما يتيح حجم مبيعات يقارب 20 مليون يورو في عام 2021، تم توليد نصفها دوليًا. حققت الشركة نموًا سنويًا مسجلاً بأكثر من 30٪ في السنوات الأخيرة.

يوفر الحل للإدارات القانونية الفرصة لوضع نفسها كشريك تجاري لمجالس إداراتها. مع أكثر من 2000 عميل في أربع قارات، ومعدل توصية يزيد عن 97٪، تشتهر DiliTrust بخبرتها التجارية وكونها “أقرب إليك”، والتي يفرضونها على أنها مهمتهم. تركز حالات الاستخدام على اجتماعات مجلس الإدارة والكيانات القانونية والعقود وإدارة التقاضي بالإضافة إلى غرف البيانات.

تمكنت DiliTrust من توقع التغييرات الرئيسية في السوق من خلال تعزيز محفظة منتجاتها وجودة الخدمة. تطمح إلى جعل مجموعة DiliTrust Governance مرجعًا عالميًا. في سوق ينمو بنسبة 15٪ سنويًا، يتفوق أداء DiliTrust من خلال نمو أسرع بمرتين، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة.

نبذة عن DiliTrust

توفر DiliTrust مجموعة DiliTrust Governance لمواجهة تحديات التحول الرقمي للإدارات القانونية. تلبي منصة البرمجيات كخدمة ( SaaS ) الموحدة والبديهية وسهلة الاستخدام أعلى معايير الأمان الدولية. وهي تشتمل على وحدات تكميلية مختلفة لرقمنة الإجراءات وإدارة الكيانات القانونية والعقود والتقاضي والنزاعات. لدى DiliTrust أكثر من 2000 عميل في حوالي 50 دولة. وضعت المجموعات الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط ثقتها في DiliTrust ، بما في ذلك: المراعي Almarai و AccorHotels و Ecobank و Royal Bank of Canada و BNP Paribas و Bouygues وصندوق الإيداع والتدبير (المغرب) Caisse de Dépôt and the Gestion du Maroc و Campari و Capgemini و Carraro وبنك دبي التجاري Commercial Bank of Dubai و Desjardins Capital و EDF و Engie و Geox و Ingenico و Koç و Loto-Quebec LVMH و Luxempart و Renault و SNCF والشركة العامة Société Générale و Transports de Montréal و Tereos و UNICEF و Veolia and Vivendi .

