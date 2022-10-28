‫تهدف Hisense إلى أن تكون الرفيق المثالي لعملائها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفضل ابتكاراتها وتقنياتها المتميزة

تشينغداو، الصين، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — في العقود الماضية، نمت Hisense ، وهي شركة عالمية لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، لتصبح رائدة في سوق الأجهزة المنزلية في العالم. مدعومة بأحدث الابتكارات والتقنيات، سعت Hisense دائمًا لتزويد عملائها بمتعة الحياة من الدرجة الأولى ونمط حياة متميز.

أطلقت شركة Hisense هذا العام، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، سلسلة من المنتجات المخصصة استعدادًا لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لكأس العالم FIFA ولتصبح الرفيق المثالي للعملاء خلال حدث كرة القدم الأكثر انتظارا.

تلفزيون ULED TV وسلسلة تلفزيونات Laser TV : توفير متعة كالحضور في الملعب

مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 ، تعرض Hisense تشكيلة التلفزيون الجديدة الخاصة بها بأحدث التقنيات، بهدف تزويد العملاء العالميين بتجربة مشاهدة في الصف الأمامي.

يتيح تلفزيون ULED TV U7 من Hisense تجربة مشاهدة مثالية من خلال دمج وضع AI Sports و 120 هرتز Ultra Motion وتقنيات الصور الأكثر حداثة مثل Full Array Local Dimming و Quantum Dot Color . بالإضافة إلى بث الأحداث الرياضية، فإن ULED TV U7 هو أيضًا الخيار الثاني من نوعه بالنسبة لسيناريوهات الحياة المختلفة: تتيح الوظيفة التكيفية للضوء المحيط أن يكون الخيار الأمثل لإنشاء مساحة مسرح منزلي؛ توفر ميزة وضع الألعاب للمحترفين Game Mode PRO المعتمدة من AMD Freesync Premium كل الدعم اللازم للاعبين، مما يوفر للعملاء أفضل جودة لصورة الألعاب وانغمار محسّن في الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقدم جهاز تلفزيون L9H Laser TV من Hisense ، بقدرته على دعم دقة تصل إلى 4K Ultra HD ، المباريات بدقة عالية وأيضًا بطريقة جذابة، من حركة القدم المعقدة للاعبين إلى وجه من أوجه المشجعين. يمكن لتقنية الليزر Tri-Chroma التي تقلب قواعد اللعبة أن تصل إلى 107٪ من BT . مساحة ألوان 2020، مما يتيح أداء صورة أكثر حيوية وحقيقية.

قطاع الأجهزة المنزلية: ملبية احتياجات العملاء

بصرف النظر عن سلسلة التلفزيونات، حققت Hisense أيضًا أداءً متميزًا في قطاع الأجهزة المنزلية، بدءًا من الثلاجات ومكيفات الهواء الذكية إلى الغسالات. باستخدام التقنيات الذكية، تلتزم أجهزة Hisense المنزلية بالارتقاء بالتجربة المنزلية.

تتميز غسالة الجرعات الأوتوماتيكية من Hisense بأنها خالية من المتاعب وموفرة للطاقة، مع تعبئة واحدة للمنظف لغسيل الملابس 16 مرة. مكيف الهواء Energy Pro من Hisense ، الذي يتميز بالذكاء الاصطناعي، يحقق تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واتجاهه. يمكن أن توفر الثلاجة من سلسلة PureFlat الحائزة على جوائز تجربة تجميد أفضل أثناء حرارة المباريات مع موزع الثلج والماء المدمج. يمكن أن تكون هذه المنتجات بمثابة مكملات رائعة لمشاهدة الألعاب وأنماط الحياة المتميزة، مما يعيد التأكيد على تفاني Hisense في كونها علامة تجارية تركز على المستهلك.

من السلع البنية إلى السلع البيضاء، فإن الأجندة الأساسية لكل منتج من منتجات Hisense هي تحسين رضا العملاء وخبراتهم. في المستقبل، ستبقى Hisense وفية للرؤية الأصلية، وستطلق باستمرار المنتجات التي تلبي اهتمامات واحتياجات الجمهور.

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