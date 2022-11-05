‫تنمية PowerChina المستدامة في إفريقيا

بكين، 5 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تشارك شركة Power Construction Corporation الصينية (المعروفة والمشار إليها أسفله بِـ “ PowerChina “) بنشاط في مبادرة “الحزام والطريق” في إفريقيا، استجابةً لتخطيط ومطالب الدول الأفريقية.

تعزيز التوطين

في PowerChina ، يلعب الموظفون الأفارقة دورًا مهمًا. تشكل العمالة هي قضية رئيسية في البلدان الأفريقية، وخاصة حق المرأة في العمل. تستطيع سائقتان من Caterpillar كسب عيش كريم منذ تعاونهما مع PowerChina في موقع إعادة التأهيل للمجموعة 2 من الطريق الوطني 4 في الكاميرون. مثل هذه الأمثلة ليست نادرة. بعد إنهاء دراستها في الصين في عام 2014، تمكنت كيلنجا نيللي من أن يتم توظيفها من خلال مشروع محطة الطاقة الكهرومائية Zongo II بمجرد عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ( DRC) ، مما سمح لها بالمساهمة في تنمية بلدها.

في أبريل/نيسان، نظمت الشركة معرض التوظيف الأول في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في جامعة كينشاسا، حيث قدم أكثر من 90 طالبًا سيرهم الذاتية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الموظفين المحليين يشغلون الآن مناصب إدارية. بدأ الشاب الكاميروني نجانغوا سيرج في PowerChina كمتدرب في عام 2008. بعد حصوله على الدكتوراه في الصين عام 2010، ساعد في إنشاء مكتب في بلاده وبعد خمس سنوات، تم تعيينه ممثلاً لشركة PowerChina في الكاميرون.

خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

خططت الكاميرون لتحقيق رؤيتها 2035 لتصبح دولة ناشئة، لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية في عام 2009 لمعالجة نقص الكهرباء. نجحت شركة PowerChina في تولي مسؤولية بناء محطة Memve’ele للطاقة الكهرومائية. قامت PowerChina أيضًا ببناء الطرق هنا. غيّر قسم Mintom-Lélé الحياة اليومية للسكان المحليين، وسهّل النقل المحلي للأشخاص والبضائع، وحفز النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

“سد الممرات الثلاثة غرب إفريقيا”، محطة Soubré لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي تمثل قدرتها السنوية لتوليد الطاقة 43٪ من البلاد. فهي تساعد في تلبية الطلب الهائل على الكهرباء وزيادة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة، لتصبح محركًا جديدًا للتنمية الاقتصادية في غرب إفريقيا. في عام 2021، بدأ بناء محطة Gribo Popoli للطاقة الكهرومائية.

تحمل المسؤولية الاجتماعية

لدى PowerChina تقليد التطوع في المدارس ودور الأيتام ومستشفيات الأحياء بالقرب من مواقع البناء. في 22 دجنبر/كانون الاول 2018 ، قدم متطوعو الشركة في ساحل العاج هدايا عيد الميلاد لحوالي 100 طفل بقيمة مليون فرنك أفريقي (1557 دولارًا). إلى جانب ذلك، انضمت PowerChina إلى المعركة ضد كوفيد-19 مع المجتمع المحلي. عقد متطوعون من مشروع Zongo II للطاقة الكهرومائية حدثًا تقديميًا للوقاية من الأوبئة في مدرسة في قرية زونكو Zongo في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ماي/أيار 2020. كما استخدم المتطوعون المركبات لنشر الرسائل للوقاية من الوباء. قاموا بالقيادة عبر أكثر من 10 قرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقدموا أكثر من 30 عرضًا، غطوا أكثر من 30 ألف شخص.