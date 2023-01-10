‫تنشئ Cloud4C مركزًا جديدًا للبيانات السحابية داخل الدولة في مصر لتلبية احتياجات المؤسسات من توطين البيانات

يهدف مركز البيانات السحابية داخل البلد ( DC ) إلى حل احتياجات استضافة البيانات المحلية ودفع التحول السحابي المهم للمهام من خلال تقدم مع RISE with SAP .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يناير 2023 / PRNewswire / — كشفت Cloud4C ، مقدمة الخدمات المُدارة ( MSP ) السحابية الرائدة في العالم، التي تركز على التطبيقات وأحد شركاء خدمات SAP ، عن مركز بيانات سحابي جديد داخل البلد في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المصرية للاتصالات، مزود الاتصالات الرئيسي في البلاد.

تم التوقيع على الاتفاقية في 23 نونبر/تشرين الثاني من قبل راكيش ريدي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لِـ Cloud4C والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بحضور سعادة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد التوقيع أيضًا إيمانويل راابتوبولوس، رئيس شركة SAP بمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومحمد سامي، العضو المنتدب لشركة SAP مصر.

يؤدي الاعتماد المتزايد للحوسبة السحابية إلى جانب الطلب المتزايد على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتحسين الأمن السيبراني إلى دفع التحول السحابي في مصر من السحابة المحلية إلى السحابة الهجينة. تلعب SAP ، الشركة الرائدة عالميًا في برمجيات المؤسسات، دورًا رئيسيًا في دعم أهداف التحول الرقمي للبلاد من خلال مجموعة واسعة من المرافق والخدمات.

بدعم من تجربة خدمة شركات Fortune 500 من خلال تحديث وإدارة بيئات المهام الحرجة في 26 دولة حول العالم، أنشأت Cloud4C ، بمساعدة المصرية للاتصالات، مركز بيانات سحابي داخليًا في مصر لتلبية متطلبات استضافة البيانات داخل الدولة.

المصرية للاتصالات هي أول شركة اتصالات متكاملة في البلاد وواحدة من أكبر مشغلي الكابلات في المنطقة العربية.

وأشار المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية “يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشركة المصرية للاتصالات كأول مزود متكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ للحفاظ على تزويد عملائنا بخدمات تكنولوجية من الدرجة الأولى”. وأضاف أن هذه الخطوة “ستعزز عملية التحول الرقمي من خلال دعم مختلف الشركات والمؤسسات في رحلتها لتقديم الخدمات الرقمية من خلال البنية التحتية القوية للشركة المصرية للاتصالات”.

قال سريدهار بينابورديدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cloud4C : “مصر مستعدة لأن تصبح المركز الرقمي الكبير التالي في العالم، وسيضيف مركز البيانات السحابية الداخلي هذا إلى الطلب المتزايد على خدمات SAP في المنطقة. ستحتاج القطاعات عالية التنظيم مثل الحكومة والخدمات المالية والرعاية الصحية إلى استضافة البيانات داخل البلد والخدمات المدارة عبر السحابة الهجينة لتحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بها مع الامتثال للوائح المحلية والصناعية. هدفنا الرئيسي هو دعم هذه المؤسسات في رحلتها مع تقدم مع RISE with SAP بالإضافة إلى التحولات البيئية الأخرى ذات المهام الحرجة، من البداية إلى النهاية. “

وعلق محمد سامي، العضو المنتدب لشركة SAP مصر، قائلاً: “سيمكن مركز البيانات داخل الدولة مؤسسات القطاعين العام والخاص للاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية ويصبح ما تشير إليه SAP باسم ‘الشركات الذكية’. بعبارة أخرى، المؤسسات المستدامة التي تطبق باستمرار التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات ضمن عمليات الأعمال الرشيقة والمتكاملة. مع تقدم مع RISE with SAP والحلول المستندة إلى السحابة مثل S/4HANA ، ستستفيد الشركات في مصر من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي المدمج والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية والتحليلات ومقاييس الاستدامة. يمكن للشركات تسريع رحلتها إلى السحابة مع تقدم مع RISE with SAP باستخدام مراكز بيانات Cloud4C مع تقليل مخاطر الإنترنت والنفقات، علما أن بياناتهم مخزنة بشكل آمن.”

توفر تقدم مع RISE with SAP مسارًا إلى السحابة لأي عميل، بغض النظر عن نقطة البداية أو التعقيد. يتجاوز العرض الهجرة التقنية إلى السحابة، بدلاً من تمكين التحول القابل للتكيف والمستدام للشركة مع تحقيق وقت أسرع في السوق لإمكانيات وتطبيقات جديدة. من ناحية أخرى، فإن S/4HANA هو نظام تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) القائم على السحابة الكاملة مع تقنيات ذكية مدمجة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات المتقدمة. إنه يتيح رؤية بزاوية 360 درجة لجميع العمليات، ويساعد على أتمتة العمليات التجارية، ويدعم اعتماد نماذج أعمال جديدة، ويبسط الكفاءات، ويقلل التكلفة الإجمالية للملكية، ويتيح الإدارة السريعة لتغيير الأعمال.

حول المصرية للاتصالات

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حول Cloud4C

للمزيد من المعلومات عن شركة Cloud4C ، المرجو زيارة: https://www.cloud4c.com/