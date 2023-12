‫تنزانيا ومجموعة شرق إفريقيا (EAC) محورًا للتوسع الإقليمي في النقل: قمة تنزانيا للتعاون في مجال الطاقة 2024

تجري تنزانيا استعداداتها لاستضافة قمة تنزانيا الخامسة السنوية للتعاون في مجال الطاقة(TECS) في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2024 في أروشا، وهي مقر مجموعة شرق إفريقيا، وتُعد تنزانيا من الوجهات الاستثمارية الأكثر استقرارًا وأهمية في القارة.

لندن- المملكة المتحدة – 8 ديسمبر 2023- يجتمع المستثمرون من قطاعات الصناعة، والتمويل، والحكومة لعرض إمكانات تنزانيا. وتتجسد هذه الإمكانات في شغل دولة تنزانيا الآن للمرتبة الثالثة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الاستحواذ على الاستثمارات المستقبلية، حيث من المتوقع أن تحقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول 2025. كما شهدت استثمارات تُقدر بمئات الملايين –إن لم يكن بمليارات- الدولارات موجهة في مشاريع البنية الأساسية، والطاقة الكهرومائية، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة.

وقد تأكدت أهمية تنزانيا في مجالي التجارة والاستثمار من خلال تصنيف شركة كيه بي إم جي (KPMG) الذي وضعها في المركز الثالث بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا مباشرة.

تحظى البلد بالإشادة بسبب موقعها الاستراتيجي في شرق القارة، ووفرة الموارد الطبيعية بها، والارتفاع الكبير في الاستثمارات مؤخرًا وخصوصًا في مجال الطاقة. من أمثلة المشاريع، مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات المقام على الشبكة، والاستثمارات في مجال الطاقة الكهرومائية بقيمة 300 مليون دولار، ومشروع الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 42 مليار دولار الذي أنشأته شركات شل وإكوينور وإكسون موبيل؛ فضلاً عن ضخ 7 مليار دولار تقريبًا في قطاع البنية الأساسية؛ مما يؤكد على جاذبيتها إفريقيًا وعالميًا.

لن تقتصر قمة تنزانيا للتعاون في مجال الطاقة 24 –التي تنظمها مؤسسة إنرجي نت (EnergyNet)- على إبراز قصص النجاح السابقة فحسب، بل أيضًا ستلقي الضوء على مشاريع التجارة والتوليد المستقبلية التي تهدف إلى مزيد من التحول في الدولة والمنطقة. سيتم أيضًا تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالتمويل والضمانات، لضمان عدم فقدان الزخم واستمرار نمو قطاع الطاقة في الدولة نحو الأفضل.

بجانب المستثمرين الرئيسيين، تحضر القمة أطراف معنية أخرى من بينها وزراء محليين من تنزانيا ومالاوي وإثيوبيا، بالإضافة إلى رؤساء المرافق الوطنية بمن فيهم المدير الإداري والعضو المنتدب لشركة تنزانيا للإمدادات الكهربائية المحدودة (TANESCO)؛ جيسيما نيامو هانجا (Gissima Nyamo-Hanga). كما سيحضر أيضًا متحدثون من شركة الكهرباء في موزمبيق (EDM)، وشركة زامبيا لإمدادات الكهرباء (ZESCO). سيتجمع المذكورون بالإضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التمويل التنموي (DFIs)، بما فيهم البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني (BII)، ومجموعة البنك الدولي، وشركة تنمية التجارة والاستثمار الإفريقي للتأمين (ATIDI)، وأطراف متعددة أخرى- في أروشا التي تحتضن قمة الأعمال عالية المستوى التي لا مثيل لها.

ستركز القمة على وضع تنزانيا بوصفها موفر إقليمي للطاقة، ويتم أيضًا طرح موضوعات مثل التوقعات الاقتصادية لتنزانيا وإمكانات تطوير الطاقة، بالإضافة إلى صياغة الطريقة المثلى لبناء سوق إقليمية للطاقة. يتناول جدول الأعمال أيضًا الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال مشروعات نقل الطاقة، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل التنموي، والحوكمة واللوائح، والدور بالغ الأهمية لمصادر الطاقة المتجددة. كذلك سيتم دعوة الحضور لطرح أفكارهم حول بناء ترابط إقليمي أفضل، ووضع أطر أكثر قوة للتجارة والاستثمار، وأخيرًا وضع خارطة طريق للمضي قدمًا في الحصول على الطاقة على الصعيد الإقليمي.

قال سيمون جوسلينج (Simon Gosling)، المدير الإداري لمؤسسة إنرجي نت: “بفضل موقعها في القارة، أصبحت تنزانيا دولة محورية للتجارة. وبفضل روابطها بين الجنوب والشرق وباقي دول العالم، تحظى تنزانيا دائمًا بإمكانية أن تتحول إلى قاطرة للنمو الصناعي، والآن نشهد كيف تتحول هذه الإمكانية إلى واقع. لذا يثير حماسنا كثيرًا عرض النمو في تنزانيا والحرص على استمرار الفرصة والزخم.”

وأردف قائلاً: “كما يسعدنا أيضًا أن نستضيف القمة في أروشا، مما يمنح الوقت والمساحة للجميع لتناول المواضيع الأكثر إلحاحًا في هذا القطاع على نحو أكثر تفصيلاً.”

كما علق أوبي باندا (Obbie Banda)، المكتتب والقائم بأعمال منسق مرفق دعم السيولة الإقليمي لدى شركة تنمية التجارة والاستثمار الإفريقي للتأمين قائلًا: “نحن حريصون على تقديم المزيد من الدعم لأهداف قطاع الطاقة في تنزانيا بوصفها واحدة من الأعضاء المؤسسين لمؤسستنا. كما نأمل – بناء على التقدم المحرز في فاعلية العام الماضي في دار السلام- أن تقدم قمة تنزانيا للتعاون في مجال الطاقة 24 المزيد من الوضوح للدور المقترح للقطاع الخاص في مجال قطاع الطاقة، وكيف يمكن لمؤسسات التمويل التنموي –وخصوصًا شركات التأمين والجهات الضامنة متعددة الأطراف مثل ATIDI – أن تدعم تلك الجهود وكذلك توسيع نقل الطاقة.”

أختتم أليم ثاراني (Aleem Tharani)، الرئيس المشارك لمجموعة قطاع البنية الأساسية (إفريقيا) بومانز (Bowmans) ورئيس المشروعات والطاقة والبنية الأساسية (إفريقيا) قائلًا: ” تمثل قمة تنزانيا الخامسة للتعاون في مجال الطاقة لحظة محورية لقطاع الطاقة في إفريقيا. فمن خلال جمع المستثمرين، والهيئات الحكومية، والمتخصصين في الصناعة معًا، نحن نعمل على تعزيز الحوارات بالغة الأهمية لتعزيز خارطة طريق الطاقة في تنزانيا، وإعطاء الأولوية للغاز والطاقة المتجددة، وتعزيز نقل الطاقة إقليميًا. تتشرف بومانز برعاية هذه القمة، حيث تدرك أهميتها في تشكيل مستقبل الطاقة في إفريقيا وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.”

انظر جدول الأعمال وترتيب المتحدثين من هنا https://www.Tanzania-ECS.com/

تنزيل الصورة (1): https://apo-opa.co/4a66SnK

تنزيل الصورة (2): https://apo-opa.co/418pH5A

عن إنرجي نت (EnergyNet)

تسهيل الاستثمار في الطاقة في الاقتصادات سريعة النمو – أقامت مؤسسة إنرجي نت منتديات استثمارية وحوارات تنفيذية لقطاعات الطاقة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية – في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وفي جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

نعمل مع الحكومات والمرافق الوطنية لتيسير إقامة القمم الاستثمارية حيث يمكن للمستثمرين الدوليين ذوي المصداقية بناء علاقات مع الأطراف المعنية من القطاع العام لتحسين الوصول إلى الطاقة.

نشتهر بمنتدى إفريقيا للطاقة، وهو يُعد مكان اجتماع تطوير الأعمال الأقدم لكبار صناع القرار في قطاع الطاقة في أفريقيا. ومن بين قمم الاستثمار الرائدة الأخرى أيضًا التي نقدم فيها وجهات نظر استراتيجية حول المشهد الاستثماري وإعداد المشاريع هي قمة التعاون في مجال الطاقة في تنزانيا (Tanzania Energy Cooperation Summit)، وقمة إتش 2 إفريقيا (H2 Africa)، وقمة التكنولوجيا البحرية في أفريقيا (Offshore Technology Africa)، وقمة باورينج إفريقيا (Powering Africa)، ومنتدى الطاقة في أمريكا اللاتينية (Latin American Energy Forum)، ومؤتمر ومعرض الغاز في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (Latin American & Caribbean Gas Conference and Exhibition). تضم محفظة الفعاليات أيضًا قمة ياس! يوث للطاقة (YES! Youth Energy Summit) ويوم ياس! يوث للطاقة (YES! Youth Energy Day) بهدف إنشاء منصة وشبكة لتعزيز المهارات والاتصالات والجاهزية للأعمال لدى الجيل الجديد من رواد الطاقة في إفريقيا.

إن التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص يوفر لنا صورة واضحة وذات قيمة يمكننا من خلالها تقديم وجهات نظر مستقلة ودعم أنشطة تطوير الأعمال للشركات من جميع أنحاء العالم التي تعمل في هذه الأسواق سريعة النمو. يتحدث فريقنا يوميًا مع الأطراف المعنية في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدعم هذه الرؤى، لذا فإن العلاقات ورؤى المستثمرين هي عملنا وشغلنا الشاغل.

المقر الرئيسي: لندن، المملكة المتحدة

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا

/https://EnergyNet.co.uk