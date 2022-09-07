‫تم تكريم HONOR 70 باعتباره “أفضل ما في إيفا IFA” مع حصوله على العديد من الجوائز الإعلامية

برلين، 7 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — في معرض إيفا IFA للإلكترونيات الاستهلاكية الجاري، وقفت علامة HONOR العالمية للتكنولوجيا على منصة إيفا IFA الرئيسية للمرة الأولى، حيث قدمت رؤيتنا المتمثلة في احتضان المستقبل المتصل، وتقديم أحدث منتجات سلسلة HONOR N إلى الأسواق العالمية.

يتميز HONOR 70 النحيف والأنيق بمستشعر الصور IMX800 الجديد من سوني لأول مرة، ويتميز بأداء كاميرا استثنائي في هذه الفئة. وضع Solo Cut الجديد، الذي يوفر طريقة جديدة لتصوير مدونات الفيديو، يلبي تمامًا ما يتوق إليه منشئو الفيديو.

فاز HONOR بما مجموعه 35 جائزة من وسائل الإعلام العالمية هذا العام، حصل HONOR 70 على 21 جائزة منها في فئات مختلفة. صنف عدد كبير من وسائل الإعلام التقنية العالمية HONOR 70 على أنه “أفضل ما في إيفا IFA “. صرحت وسائل الإعلام العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا TechRadar أن HONOR 70 “أحد أفضل هواتف أندرويد Android لهذا العام”. فوربس Forbes قالت ، وهي إحدى وسائل الإعلام الدولية الرائدة في مجال الأعمال، إن HONOR 70 “مؤسس قوي شامل”.

كما تم الاعتراف بمنتجات HONOR الجديدة الأخرى في سلسلة N من قبل التكنولوجيا العالمية والوسائط الرأسية. في تقييم HONOR MagicBook 14 الذي أجرته Trusted Review ، قالوا إنه “كمبيوتر محمول إنتاجي رائع وبديل رائع لجهاز MacBook Air لمن يريدون الاستمرار في استخدام ويندووز Windows .” والجدير بالذكر أن HONOR Pad 8 ، بأدائه المتميز في مجال الترفيه الصوتي والمرئي، حصل أيضًا على جائزة أفضل ما في إيفا IFA من مجلة الموسيقى والترفيه المشهورة عالميًا Billboard .

سيتوفر HONOR 70 في أسواق أوروبية محددة اعتبارًا من اليوم بسعر يبدأ من 549 يورو. ومن المقرر أيضًا وصول HONOR MagicBook 14 و HONOR Pad 8 إلى أسواق أوروبية محددة مع فتح الطلبات المسبقة الآن.

نُبذة عن HONOR

HONOR هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وتلتزم، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكمبيوتر المحمول، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

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