‫تم الكشف عن الإصدار المحدود XTURISMO خلال Top Marques Monaco 2022

Posted on 55 mins ago by tngadmin

باريس، 26 ماي/أيار 2022 /PRNewswire/ —  يسر شركة A.L.I.Technologies أن تعلن أن الإصدار المحدود XTURISMO سيكون موجودا في عرض Top Marques Monaco من 8 إلى 12 يونيو/حزيران 2022 للإطلاق العالمي لأول دراجة هوفر في العالم.

XTURISMO LIMITED EDITION IN ACTION A.L.I Technologies Inc

 ولد الإصدار المحدود XTURISMO، الذي كان قيد التطوير منذ عام 2017 من طرف شركة A.L.I.Technologies، من الرغبة في تقديم تجربة جديدة وأحاسيس لا مثيل لها للتحرك في الهواء. مع نظام الدفع الهجين الذي يتكون من محرك احتراق وأربعة محركات كهربائية، فإن الإصدار المحدود XTURISMO قادر على الطيران لمدة 40 دقيقة، ويصل لِسرعة 100 كم/ساعة.

على الرغم من عدم اعتماده للاستخدام العام * وقصره على التدريب على الحلبة، فقد تم وضع الإصدار المحدود XTURISMO بالفعل باعتباره الرمز الجديد للجيل التالي من التنقل الجوي؛ من أجل “أولئك الذين يسعون إلى آفاق جديدة للسفر”.

السعر: 77700000 ين ياباني – 777000 دولار أمريكي

الأبعاد : 3.7 م (طول) × 2.4 م (عرض) × 1.5 م (ارتفاع)

XTURISMO LIMITED EDITION WHITE FOUND A.L.I. Technologies Inc

الوزن: 300 كغ

عدد الوحدات المتوفرة: 200

الموقع الإلكتروني: https://www.xturismo.com/ 

الفيديو:https://www.youtube.com/channel/UCPP6jQKTqCRXpAmyfZ-94VQ

* استثناء: يمكن أن تستخدمه فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها عند وقوع كوارث.

نبذة عن شركة A.L.I . Technologies Inc.

الإصدار المحدود XTURISMO  و Top Marques Monaco 2022

المواعيد: من 8 إلى 12 يونيو/حزيران 2022

الموقع: منتدى جريمالدي 10، شارع  برانسيس -غرايس، 98000، موناكو

A.L.I. Technologies Logo

الجناح: جناح F5 بحضور شوهي كوماتسو، ممثل رئيس مجلس الإدارة وكازو ميورا، المدير.

النقاط البارزة: التدشين وحفل الافتتاح في 9 يونيو/حزيران 2022 من الساعة 10صباحًا إلى 12 زوالا.

نحن في  A.L.I.Technologies نتصور مجتمعًا تستطيع فيه السيارات والدراجات النارية والطائرات بدون طيار عبور السماء بِحُرية. تعد دراجتنا المحدودة الإصدار XTURISMO رائدة في صناعة النقل الجوي، وستتيح لك تجربة العالم بطريقة لم تقم بها من قبل. هذه هي الخطوة الأولى لمجتمع التنقل الجوي في المستقبل.

الوقع الإلكتروني الرسمي:https://ali.jp/en/ 

المقابلات متاحة (تحت الطلب)

شوهي كوماتسو، نائب رئيس مجلس الإدارة

كازو ميورا، المدير.

توافر تجربة مقعد الطيار

للتواصل الإعلامي – الإصدار المحدود XTURISMO  :

info@ali.jp

مصدر الصورة –https://mma.prnewswire.com/media/1825779/XTURISMO_ALI_Technologies.jpg

مصدر الصورة –https://mma.prnewswire.com/media/1825780/XTURISMO_White_ALI_Technologies.jpg

رابط الشعار –https://mma.prnewswire.com/media/1825778/ALI_Technologies_Logo.jpg

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‫تم الكشف عن الإصدار المحدود XTURISMO خلال Top Marques Monaco 2022

Posted on 55 mins ago by tngadmin

باريس، 26 ماي/أيار 2022 /PRNewswire/ —  يسر شركة A.L.I.Technologies أن تعلن أن الإصدار المحدود XTURISMO سيكون موجودا في عرض Top Marques Monaco من 8 إلى 12 يونيو/حزيران 2022 للإطلاق العالمي لأول دراجة هوفر في العالم.

XTURISMO LIMITED EDITION IN ACTION A.L.I Technologies Inc

 ولد الإصدار المحدود XTURISMO، الذي كان قيد التطوير منذ عام 2017 من طرف شركة A.L.I.Technologies، من الرغبة في تقديم تجربة جديدة وأحاسيس لا مثيل لها للتحرك في الهواء. مع نظام الدفع الهجين الذي يتكون من محرك احتراق وأربعة محركات كهربائية، فإن الإصدار المحدود XTURISMO قادر على الطيران لمدة 40 دقيقة، ويصل لِسرعة 100 كم/ساعة.

على الرغم من عدم اعتماده للاستخدام العام * وقصره على التدريب على الحلبة، فقد تم وضع الإصدار المحدود XTURISMO بالفعل باعتباره الرمز الجديد للجيل التالي من التنقل الجوي؛ من أجل “أولئك الذين يسعون إلى آفاق جديدة للسفر”.

السعر: 77700000 ين ياباني – 777000 دولار أمريكي

الأبعاد : 3.7 م (طول) × 2.4 م (عرض) × 1.5 م (ارتفاع)

XTURISMO LIMITED EDITION WHITE FOUND A.L.I. Technologies Inc

الوزن: 300 كغ

عدد الوحدات المتوفرة: 200

الموقع الإلكتروني: https://www.xturismo.com/ 

الفيديو:https://www.youtube.com/channel/UCPP6jQKTqCRXpAmyfZ-94VQ

* استثناء: يمكن أن تستخدمه فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها عند وقوع كوارث.

نبذة عن شركة A.L.I . Technologies Inc.

الإصدار المحدود XTURISMO  و Top Marques Monaco 2022

المواعيد: من 8 إلى 12 يونيو/حزيران 2022

الموقع: منتدى جريمالدي 10، شارع  برانسيس -غرايس، 98000، موناكو

A.L.I. Technologies Logo

الجناح: جناح F5 بحضور شوهي كوماتسو، ممثل رئيس مجلس الإدارة وكازو ميورا، المدير.

النقاط البارزة: التدشين وحفل الافتتاح في 9 يونيو/حزيران 2022 من الساعة 10صباحًا إلى 12 زوالا.

نحن في  A.L.I.Technologies نتصور مجتمعًا تستطيع فيه السيارات والدراجات النارية والطائرات بدون طيار عبور السماء بِحُرية. تعد دراجتنا المحدودة الإصدار XTURISMO رائدة في صناعة النقل الجوي، وستتيح لك تجربة العالم بطريقة لم تقم بها من قبل. هذه هي الخطوة الأولى لمجتمع التنقل الجوي في المستقبل.

الوقع الإلكتروني الرسمي:https://ali.jp/en/ 

المقابلات متاحة (تحت الطلب)

شوهي كوماتسو، نائب رئيس مجلس الإدارة

كازو ميورا، المدير.

توافر تجربة مقعد الطيار

للتواصل الإعلامي – الإصدار المحدود XTURISMO  :

info@ali.jp

مصدر الصورة –https://mma.prnewswire.com/media/1825779/XTURISMO_ALI_Technologies.jpg

مصدر الصورة –https://mma.prnewswire.com/media/1825780/XTURISMO_White_ALI_Technologies.jpg

رابط الشعار –https://mma.prnewswire.com/media/1825778/ALI_Technologies_Logo.jpg

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