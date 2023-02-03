‫تم الاعتراف SmartX مرة أخرى كمحرك سريع في التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) من قبل GigaOm 

بكين، 3 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — تعترف GigaOm ، وهي شركة محللة رائدة، بأن SmartX هي شركة سريعة النمو في رادار التفاعل بين الإنسان والحاسوب ( HCI ) لسنة 2022 لكل من عمليات النشر على مستوى المؤسسات و الشركات الصغيرة والمتوسطة. تقوم التقارير بتقييم البائعين في جميع أنحاء العالم باستخدام 5 معايير رئيسية و4 مقاييس للتقييم، مما يوفر رؤية شاملة لمشهد التفاعل بين الإنسان والحاسوب ( HCI ).

يركز التفاعل بين الإنسان والحاسوب ( HCI ) على النظام الإيكولوجي للمنصة وعلى التكامل

نظرًا لأن التفاعل بين الإنسان والحاسوب ( HCI ) قد بات أكثر نضجا وأصبح تقنية سائدة شاملة الاستخدام، فمن الأهمية توفير تجربة متسقة عبر البيئات مع تمكين التطبيقات وتنقل البيانات للمؤسسات الكبيرة. كما أن تكامل الإمكانات المختلفة مثل حماية البيانات، والتعافي من الكوارث، ودعم Kubernetes ، والأتمتة والتنسيق، وغيرها من الميزات ذات قيمة عالية أيضًا. بشكل عام، يساعد التفاعل بين الإنسان والحاسوب ( HCI ) العملاء من خلال إستراتيجيات البنية التحتية السحابية المختلطة والبنية التحتية السحابية المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، يعد النشر على نطاق صغير مهمًا للشركات الصغيرة إلى المتوسطة ( SMBs) ، بالإضافة إلى التوافر والأداء وتكامل القدرات المختلفة.

SmartX هو محرك سريع لعمليات النشر الخاصة بالمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة

أصبحت SmartX منذ ظهورها لأول مرة في رادار التفاعل بين الإنسان والحاسوب ( HCI ) بواسطة GigaOm (عملية النشر على مستوى المؤسسة) بصفتها الوافد الجديد الوحيد، الآن منافسًا على شاشة الرادار، مع التركيز على الابتكار التقني والوظائف المتطورة. تظهر SmartX أيضًا في شاشة رادار عملية النشر على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة ( SMB ) هذه المرة، مما يوفر نشرًا على نطاق صغير وفعال من حيث التكلفة يمكنه دعم التطبيقات المختلفة. فيما يلي ملخص للفوائد الرئيسية لـ SmartX HCI .

المرونة وقابلية التوسع. يمكن لـ SmartX HCI التوسع من مجموعة مكونة من 3 عقد كحد أدنى إلى 255 عقدة في مجموعة واحدة. وهو يدعم VMware vSphere و Citrix XenServer و Hypervisor ELF القائم على KVM . يوفر SmartX HCI خيار نشر البرمجيات فقط وخيار نشر الأجهزة المتكاملة.

الأداء والتوافر. يستهدف SmartX HCI أعباء العمل الافتراضية الأكثر أهمية في المؤسسات المالية وقد ثبت أنه قادر على دعم التطبيقات المختلفة في الإنتاج عبر الصناعات. إنه يوفر أداءً فائقًا مع تحسين البرامج كاملة . يوفر مجموعة قوية من خيارات التوفر بما في ذلك مجموعة مترو متزامنة والنسخ المتماثل غير المتزامن و النسخ الاحتياطي والاسترداد بدون وكيل .

إدارة موحدة ومؤتمتة. يمكن لـ SmartX HCI إدارة مجموعات متعددة عبر العديد من مراكز البيانات المحلية باستخدام CloudTower ، مع رؤية الموارد، وتحسين VM ، والمزيد من إمكانيات الإدارة مثل آلية التشغيل “بنقرة واحدة”.

دعم Kubernetes . يمكن لـ Everoute ، وهي SmartX SDN ، استبدال الشبكات القائمة على شبكة VLAN الحالية بهندسة التجزئة الدقيقة. يمكن لـ SmartX HCI توفير تخزين الكتلة إلى كبسولات من خلال ملحق CSI الإضافي.

الموارد الإضافية

الموقع الإلكتروني: SmartX HCI

النشرة: موجز المنتج SmartX HCI