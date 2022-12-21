‫ تم الاعتراف بShipsy في عام 2022 دليل سوق Gartner® للحل الأخير لتقنية تسليم البريد

جوروجرام، الهند، 21 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — Shipsy هي شركة رائدة في مجال توفير إدارة الخدمات اللوجستية القائمة على SaaS، وقد تم الاعتراف بها كمورد تمثيلي في دليل سوق Gartner لشهر ديسمبر 2022 لحلول تقنية توصيل Last-Mile.

“إن تطلعات العديد من المنظمات لتوفير تجربة شبيهة بتجربة الأمازون إلى جانب التطور المستمر للعمليات التجارية الموحدة تدفع العديد من المنظمات إلى تعزيز قدراتها في الميل الأخير. في كثير من الأحيان، لم يتم دعم قدرات التسليم هذه بالحلول التكنولوجية الصحيحة، مما أدى إلى عمليات غير فعالة وتجربة أقل من مثالية للعملاء. يستجيب بائعو البرمجيات في سوق التسليم في الميل الأخير لمحركات الأعمال هذه من خلال إضافة قدرات جديدة وتعزيز القدرات الحالية لمنتجاتهم، وسد الثغرات في عملية الميل الأخير التي تحتوي عليها حلول برمجيات النقل الأكثر نضجًا،” يسلط الضوء على دليل سوق غارتنر لحلول تكنولوجيا التسليم في الميل الأخير.

“في Shipsy ، نسعى جاهدين لتمكين عملائنا من فتح الكفاءات التشغيلية في مشهد تسليم سريع التغير. نحن فخورون بتقديرنا في دليل سوق Gartner لحلول تكنولوجيا توصيل Last-Mile . من خلال الابتكار التكنولوجي السريع، تساعد Shipsy الشركات على الاستعداد للمستقبل عندما يتعلق الأمر بمعالجة تحديات التسليم الأخيرة المتطورة وطلبات العملاء المتزايدة بسرعة. تلعب منصتنا دورًا محوريًا في مساعدة الشركات على فتح مصادر إيرادات جديدة وتحديد جيوب تحسين التكلفة مع تقديم تجارب عملاء متميزة. وقال سهام شكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Shipsy : “هذا بدوره يساعد على تسريع نمو عملائنا”.

وتتطلب الزيادة في عمليات التجارة الإلكترونية أن تتكيف الأعمال التجارية مع وتيرة التغير السريع في طلبات العملاء لكي تظل قادرة على المنافسة. تمكّن حلول LMD المؤسسات من أتمتة عملية التسليم وإدارتها بشكل أفضل، وتوفير القدرات للاستفادة من أسطولها الخاص وتوسيع شبكات النقل الخاصة بها (بما في ذلك أساطيل البريد والأساطيل المحلية). ويسمح ذلك للشاحن بتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين النهائيين وخدمة أفضل وأسرع وأكثر استدامة، اعتمادا على الناقلين المتصلين بالتطبيق.

يعمل حل الميل الأخير من Shipsy على أتمتة تنسيق التسليم، ويدفع الكفاءات اللوجستية من خلال البيانات والتحليلات، ويجعل عمليات التسليم أكثر استدامة. إنه يتيح تجارب توصيل مبهجة مع التخصيص التلقائي للطلبات، وإدارة شريك التوصيل، والنوادي الديناميكية أثناء الطلب، وتتبع الطلبات الحية، وتطبيق الشريك السائق، والعديد من القدرات المحملة الأخرى التي تساعد على إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة بكفاءة.

إخلاء مسؤولية Gartner :

Gartner ، دليل السوق لحلول تكنولوجيا توصيل Last-Mile ، أوسكار سانشيز دوران، كارلي ويست، ناثان ليز، 13 ديسمبر 2022

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نُبذة عن شركة Shipsy :

تمكّن شركة Shipy الشركات في جميع أنحاء العالم من بناء سلسلة توريد وعمليات لوجستية مرنة ومتصلة ورشيقة ومستدامة ومستقلة. تعمل منصة إدارة اللوجستيات الذكية الخاصة بها على تمكين الشركات من تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز تجارب العملاء، وزيادة إنتاجية التسليم، ودفع حركة شحن سلسة عبر الحدود. يقع فريق Shipsy 350 + في الهند ودبي وإندونيسيا ويخدم أكثر من 200 عميلًا في جميع أنحاء العالم. تتعقب سفينة Shipy أكثر من 650 ألف حاوية شهريًا، وتشتري شحنًا بقيمة 150 مليون دولار + شهريًا، وتزود 60 مليون + طرد شهريًا. من منظور أوسع، تتكامل Shipy مع أكثر من 64 خط شحن رئيسي، وأكثر من 50 شركة لوجستية تابعة لجهات خارجية، وأكثر من 300 وكيل شحن، وأكثر من 50 وكيل جمارك، وشبكة تضم أكثر من 20000 شركة شحن عالمية. لمعرفة المزيد عنا، يرجى زيارة www.shipsy.io .

للتواصل الإعلامي:

أرجون ألفا

arjun.alva@shipsy.io

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