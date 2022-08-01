‫تم الإعلان عن TUMI كشريك رسمي للأمتعة في الجولة التحضيرية لتوتنهام هوتسبير للسيدات

نيويورك، 11 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — يسر توتنهام هوتسبير أن تعلن عن TUMI كشريك رسمي للأمتعة في الجولة التحضيرية لفريقه النسائي للموسم الجديد إلى الولايات المتحدة هذا الشهر.

تتخصص TUMI ، العلامة التجارية الدولية للسفر ونمط الحياة، في المنتجات التي تتميز بالحرفية العالية والمتانة والمرونة.

ومن خلال هذه الشراكة الحصرية، ستوفر TUMI للمدرب الرئيسي ريهان سكينر واللاعبين والموظفين أمتعة سفر شخصية وإكسسوارات نمط الحياة لجولتهم القادمة إلى لويزفيل بولاية كنتاكي.

ستحصل كل عضوة في فريق جولة توتنهام هوتسبير للسيدات على منتجات TUMI الشخصية للمساعدة في تعزيز رحلتهن إلى النسخة الثانية من كأس السيدات. ستتميز مجموعات السفر بمجموعة متنوعة من المعدات، بما في ذلك حقيبة ظهر Alpha Bravo للملاحة المميزة للعلامة التجارية وحقيبة تعبئة بأربع عجلات قابلة للتوسيع ذات 19 درجة، وكلاهما مصنوع من مواد معاد تدويرها.

وهذه هي الشراكة الثانية بين TUMI ونادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم، بعد أن دعموا سابقًا الفريق الأول للرجال خلال رحلتهم إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الصيف.

“إن فرصة توسيع شراكة TUMI مع توتنهام هوتسبير للسيدات هي امتداد طبيعي بالنسبة لنا وتتماشى بشكل جيد مع التزامنا بإتقان رحلات النساء والرجال سعيًا وراء شغفهم. منتجات TUMI متجذرة في التميز والقدرة على التحمل. إن دعم اللاعبين في الأداء على أعلى مستوى لهم وتزويدهم بمعدات السفر الشخصية هو شرف عظيم”، هذا ما قاله جيل كريزلمان، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في TUMI .

ولتسليط الضوء على هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان في المحتوى الرقمي، ومشاركة قصص سفر توتنهام هوتسبير للسيدات حول البطولة، فضلًا عن وجود العلامة التجارية داخل الاستاد خلال المباريات الثلاث.

وقال تود كلاين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في توتنهام هوتسبر: “تعد هذه الزيارة التحضيرية للموسم الجديد إلى الولايات المتحدة أول جولة عابرة للقارات على الإطلاق لفريقنا النسائي، وقد ساعدت TUMI في تزويدنا بمنتجات عالية الجودة وأنيقة للاحتفال بهذه المناسبة المثيرة. إن التزامنا بالاستعداد داخل وخارج الملعب هو أمر أساسي قبل الموسم الجديد، ويمثل التآزر مع TUMI في سعينا لتحقيق التميز ما يتطلع فريقنا النسائي إلى تحقيقه في هذه الجولة وما بعدها”.

تماشيًا مع المبادرات الرياضية الأخيرة للشركة، فإن شراكة توتنهام هوتسبير هي الثانية من نوعها حيث ستعمل TUMI كشريك رسمي. في عام 2019، أعلنت TUMI عن شراكة متعددة السنوات مع فريق سباقات ماكلارين من F 1 ، كشريك رسمي للفريق في الأمتعة.

نبذة عن TUMI

q منذ عام 1975، ابتكرت TUMI ضروريات أساسية فاخرة للأعمال والسفر والأداء من الطراز العالمي صممت للارتقاء بجميع جوانب الحياة التي تسير للأمام وتبسيطها وتجميلها. ونلتزم، من خلال المزج بين تصميمنا العملي الخالي من العيوب وروح البراعة، بمساعدة المسافرين والقائمين على الرحلات بوصفنا شريكًا مدى الحياة للمحركين والصناع سعيًا لتلبية اهتماماتهم. تُباع العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة مع ما يقرب من 2000 نقطة بيع و TUMI.COM

لللمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضلوا بزيارة www.TUMI.com

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