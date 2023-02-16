‫تم اختيار الفنان الأول لهذا الشهر في مسابقة BE OPEN Art الفنية الإقليمية للفنانين الناشئين

لندن، 16 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — إلخص BE OPEN Art ، وهو معرض فني على الإنترنت أنشأه مركز أبحاث BE OPEN ، وهي مبادرة إنسانية أسستها المحسنة الدولية إيلينا باتورينا، الشهر الأول من مسابقة إقليمية جديدة للفنانين الناشئين.

مع بداية عام 2023، بدأ فريق خبراء BE OPEN في اختيار الفنانين الذين يمثلون الهويات الثقافية والفنية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل أفضل. المنطقة التي تضم قبرص وتركيا وجزر دوديكانيز اليونانية ودول لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والأردن ومصر هي المرحلة الأولى من المسابقة التي ستستمر للأشهر الثلاثة الأولى من العام.

بأغلبية الأصوات التي أدلى بها زوار معرض BE OPEN Art على الإنترنت في يناير/كانون الأول، ذهب لقب الفنان الإقليمي لهذا الشهر إلى كريستينا كيرياكو بقبرص. في عام 2019، تخرجت كريستينا من جامعة Aristotle ، كلية الفنون الجميلة في ثيسالونيكي؛ في عام 2022 تم اختيارها لتمثيل قبرص في المعسكر الدولي الرابع للفنون في مالطا “ألوان من أجل السلام” الذي نظمته اليونسكو.

سيتم اختيار فنانين آخرين هذا الشهر من قبل الجمهور في فبراير/شباط ومارس/آذار، في حين سيتم اختيار الفائز في مرحلة شرق البحر الأبيض المتوسط من بين الثلاثة من قبل لجنة تحكيم الخبراء في BE OPEN . سيحصل كل فائز إقليمي على جائزة مالية قدرها 500 يورو، بينما سيتم عرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التي تمثل أفضل منطقة للجمهور والاحتفال بالفنانين.

ستستمر كل مرحلة إقليمية لمدة 3 أشهر، وبالتالي سيتم تشغيل 4 مراحل في السنة، مع تسمية فائز لكل منها. بعد ذلك، سينتقل تركيز المسابقة إلى منطقة البحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا ووسط إفريقيا في نهاية العام.

ستقام المسابقة على طول العمل المعتاد لمعرض BE OPEN ، الذي يختار خبراؤه 20 فنانًا جديدًا للمعرض شهريًا، باستخدام التصويت عبر الإنترنت لتسمية فنان الشهر وفنان العام.

بهدف عرض ودعم المواهب الناشئة، تختار BE OPEN Art الفنانين في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية – يرى المشروع مهمته في البحث عن المؤثرين الجدد في المشهد الفني.

أن تكون مميزًا في BE OPEN Art هو فرصة للفنانين الناشئين في جميع أنحاء العالم لمشاهدتهم، ونقطة انطلاق للتواصل بين المبدعين والمقتنين الجدد اليوم.