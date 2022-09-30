‫تم إطلاق Vuori في آسيا والمكسيك والشرق الأوسط مع استمرار التوسع الدولي

تواصل العلامة التجارية نموها المذهل بعد استثمار 400 مليون دولار من قبل صندوق رؤية 2 لمجموعة سوفت بنك

إنسينيتاس، كاليفورنيا، 29 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت Vuori ، ماركة الملابس الرياضية المستوحاة من جنوب كاليفورنيا اليوم، عن إطلاقها في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والشرق الأوسط والمكسيك، وتواصل طرحها العالمي الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام. يمكن للمستهلكين في هذه البلدان الآن الوصول إلى علامة الملابس الشهيرة من خلال متاجر التجارة الإلكترونية ذات العلامات التجارية في هونغ كونغ وسنغافورة والشرق الأوسط والمكسيك. في الوقت الحالي، تتوفر Vuori في الصين حصريًا عبر Tmall ، الموقع الإلكتروني للمستهلك الأكثر شعبية في الصين.

قال جو كودلا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vuori : “نحن فخورون بمواصلة توسع Vuori خارج الولايات المتحدة”. “نحن متحمسون لتقديم رؤيتنا وعلامتنا التجارية للمستهلكين في هذه الأسواق الرئيسية، والتواصل مع العملاء في جميع أنحاء العالم.”

سيتمكن المتسوقون في Tmall من الوصول إلى تشكيلة مستهدفة تلبي احتياجات المستهلك الصيني، ويمكن للمتسوقين في سنغافورة وهونغ كونغ والشرق الأوسط والمكسيك الآن تصفح مجموعة Vuori الكاملة لملابس الرجال والنساء على عناوين الويب الخاصة ببلدهم أدناه.

تأتي هذه الخطوة كجزء من طموحات Vuori الدولية الكبيرة. في وقت سابق من هذا العام، افتتح صانع ملابس الأداء والترفيه أول أسواقه الدولية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وأستراليا وكندا. تستمر العلامة التجارية في النمو في تلك البلدان، من خلال قنوات التجارة الإلكترونية والبيع بالجملة والتجزئة. افتتحت Vuori أول متجر لها خارج الولايات المتحدة في كوفنت غاردن بلندن في وقت سابق من هذا الشهر، وأضافت بعض شركاء البيع بالجملة الرئيسيين الجدد في الخريف، بما في ذلك Harrods و Equinox في المملكة المتحدة، و Breuninger في ألمانيا.

في العام المقبل، تعتزم العلامة التجارية انطلاقها في اليابان وكوريا (من خلال الشراكة)، مع فتح متاجر إضافية في المملكة المتحدة والبناء على الأسس عبر جميع القنوات في أسواقها الأولية.

تأسست Vuori في عام 2015 من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي جو كودلا، وقد نمت لتصبح يونيكورن بفضل منظورها المتميز والمتنوع على ملابس الأداء. يعد التوسع خارج الولايات المتحدة استراتيجية أساسية لتعزيز نمو العلامة التجارية وربحيتها. في العام الماضي، تلقت Vuori استثمارًا بقيمة 400 مليون دولار من قبل صندوق رؤية 2 لمجموعة سوفت بنك، والذي قيم العلامة التجارية بمبلغ 4 مليارات دولار.

تواصل Vuori ، مع وصولها إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، إثراء عروض منتجاتها، ودعم أهداف الاستدامة الخاصة بها والقيام باستثمارات رئيسية في البنية التحتية والأفراد. تخطط العلامة التجارية لتشغيل 100 متجر في الولايات المتحدة بحلول عام 2026 وستوظف 100 شخص إضافي للعمل في مقرها في كاليفورنيا بحلول نهاية عام 2022. هذا العام، حصل جو كودلا على جائزة رائد أعمال العام® 2022 جنوب غرب المحيط الهادئ من قبل Ernst & Young وأعلنت Vuori أيضًا أنها حاصلو على شهادة من كلايمين نيوترال Climate Neutral للعام الثالث على التوالي.

حول Vuori

منظور جديد لملابس الأداء.

تستمد Vuori الإلهام من أسلوب الحياة النشط في كاليفورنيا – دمج اللياقة واليوجا وركوب الأمواج والحياة. نصنع منتجات تصمد أمام اختبار الزمن ونأمل أن تلهم الآخرين ليعيشوا حياة صحية وغير عادية. تعد Vuori أكثر من مجرد علامة تجارية. إنها طريقة للحياة. تم إطلاق Vuori في عام 2015، وهي تقدم الضروريات اليومية المرتفعة التي تطمس الخطوط الفاصلة بين اللياقة البدنية والحياة. المؤسس جو كودلا راكب الأمواج وممارس لليوغا، كان متحمسًا لابتكار ملابس صُممت لتتحرك فيها ومصممة للحياة. إن Vuori متاحة اليوم، في تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، ولديها متاجر في ما يقرب من 30 مدينة، بما في ذلك ماليبو ونيويورك ولندن.

مع المنتجات المصممة لتدوم طويلاً، تلتزم العلامة التجارية المعتمدة من كلايمين نيوترال Climate Neutral بالاستدامة، من خلال نهج ثلاثي المستويات: يتضمن استخدام المواد المعاد تدويرها والمستدامة، وتقليل النفايات البلاستيكية، وتعويض 100٪ من انبعاثات الكربون. يقود استثمار Vuori في السعادة معنى لكل مجال من مجالات العمل، وفلسفة والتزام نشط بالسعادة المشتركة لفريقها وعملائها ومجتمعها والبيئة الطبيعية.

لمزيد من المعلومات، تواصل معنا على vuoriclothing.com .

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