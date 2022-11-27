‫تمهد SpaceChain الطريق لمعالجة بلوك تشين عالية السرعة في الفضاء مع إطلاق الحمولة السابعة

تحقق البعثة من قابلية التخصيص العالية لعقد الفضاء المدعومة بسلسلة الكتل وجدوى تنفيذ المعالجة عالية السرعة في الفضاء

كيب كانفرال، فلوريدا، 26 نوفمبر 2022 / PRNewswire/ — SpaceChain أعلنت اليوم أنها أطلقت بنجاح حمولتها الثانية من الآلة الافتراضية Ethereum (EVM) في الفضاء على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 ، وهو في طريقه إلى محطة الفضاء الدولية ( ISS ) لتركيبها عبر المركبة الفضائية SpaceX Dragon 2 . تصادف البعثة إطلاق حمولة بلوك تشين السابعة الناجحة في الفضاء، والتكامل الثاني لحمولتها مع Velas ، أسرع blockchain EVM في العالم ومنصة مفتوحة المصدر للتطبيقات اللامركزية.

بمجرد تركيبها واختبارها على محطة الفضاء الدولية عبر نانوراكس ، ستكون عقدة الفضاء قادرة على معالجة blockchain Velas على محطة الفضاء الدولية وإرسال أصول Velas الرقمية من الفضاء، مثل VLX والرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال بالإضافة إلى أداء خدمات المعاملات عالية السرعة الكاملة عبر منصة VILAS ، بما في ذلك نشر العقود الذكية والتحصين بالعملات المعدنية.

لا تؤكد مهمة اليوم فقط على التزام SpaceChain بتمكين شركات ال blockchain من تسخير الفضاء كمنصة لابتكار الأعمال، وقابلية التخصيص العالية لعقد الفضاء المدعومة بتقنية blockchain في تلبية احتياجات الصناعة المتنوعة، بل إنها تؤكد أيضًا إمكانية وجدوى تنفيذ معالجة blockchain عالية السرعة في الفضاء، وتعمل كبيان علمي ناجح لحلول SpaceChain المتكاملة للغاية كمساحة كخدمة مع تقنية blockchain المتوافقة مع EVM .

وقال كليف بيك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceChain : “بينما تأخذ أكثر الشركات تقدمية في العالم أعمالها إلى الفضاء، فإنها ستحتاج إلى بنية تحتية لامركزية عالية السرعة لتلبية الطلبات والنمو الذي تغذيه البروتوكولات والتطبيقات المالية”. “سيساعد تعاوننا مع Velas على وضع الأساس لمعالجة blockchain عالية السرعة والأمان والمعاملات في الفضاء، والتي نعتقد أنها ستصبح حاسمة بشكل متزايد لأولئك الذين يتطلعون إلى تسخير تقنيات الفضاء للحصول على ميزة تنافسية في اقتصاد الفضاء مقابل الأرض المزدهر”.

قال فرخد شاجولياموف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Velas ، “من المعالم التاريخية لـ Velas أن يتم اختبار عقدة الفضاء المتكاملة الخاصة بنا على ISS من خلال SpaceChain . نحن سعداء لرؤية هذه الرؤية تتحقق، والتي استغرقت عدة أشهر من التخطيط والتنسيق مع أصحاب المصلحة في صناعة الفضاء”. “نتطلع إلى تعزيز جهودنا التعاونية مع SpaceChain لإنشاء حلول مبتكرة وحالات استخدام الأعمال على المدى القريب.”

فيلاس هي أسرع سلسلة كتل EVM قادرة على التعامل مع أكثر من 50000 معاملة في الثانية ( TPS ) مع إجماع هجين مبتكر من إثبات الأداء ( DPoS ) وإثبات التاريخ ( PoH ).

ويستعد التعاون بين SpaceChain و Velas لتحسين آليات توافق الآراء في ال blockchain ، والمساعدة في توليد حالات استخدام قواعد البيانات المتسلسلة الفضائية والبنية التحتية اللامركزية خارج الخدمات المالية والعملات المشفرة.