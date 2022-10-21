‫ تمكن Centurion Invest الاعتماد الشامل الأفريقي لمدفوعات الأصول الرقمية إلى Mpesa و Airtel و Orange من خلال شراكتها مع ImpalaPay

دبي, 21 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — تتوقع الأمم المتحدة أنه من الآن وحتى عام 2050، سيأتي ما لا يقل عن نصف النمو السكاني في العالم من أفريقيا، التي لديها حاليًا أسرع نمو سكاني. يتزايد استخدام العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، ويزدهر بهدوء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

بعد خارطة طريق التوسع، عقدت Centurion Invest شراكة مع ImpalaPay ، وهي شركة تكنولوجيا مالية قائمة على البلوك تشين مع عمليات في 134 دولة في جميع أنحاء العالم و 42 دولة أفريقية. وستجري العملية في إطار كيان Centurion Invest الكيني . وستنشئ الشراكة منصة للدفع والتبادل تسمح لمجتمعات عموم أفريقيا والشتات بممارسة الأعمال التجارية من خلال المعاملات بين الأقران ومعاملات الشركات باستخدام منصات متعددة قابلة للتشغيل البيني، بما في ذلك الأموال المتنقلة والبطاقات والحسابات المصرفية، للحصول على العملة المشفرة والمحافظ الرقمية، والتي يستخدمها اليوم أكثر من 500 مليون شخص.

Centurioninvest.co.ke تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات الرقمية المتاحة لكينيا وأوغندا وساحل العاج وملاوي وغانا في البداية، ثم ستتبع جنوب إفريقيا وشبكة Impalapay بأكملها. سيتم تعميم الوصول إلى نظام Centurion البيئي بفضل هذا المشروع المشترك الذي يفتح الأبواب ليس فقط لمدفوعات بطاقات الخصم المباشر ولكن سيتمكن عملاء Mpesa و Orange و Airtel من الدفع على المنصة.

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة، قامت Impalapay ببناء أول منصة نقود نقالة متعددة العملات عبر الحدود مع شركة Bharti Airtel في عام 2014. والحقيقة هي أن أكثر من 200 مليون محفظة وأكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي في المعاملات كانت مدعومة بقابلية التشغيل البيني لشركة Impalapay بين Airtel و Mpesa و UBA و Africash بين عامي 2018 و2021.

يوفر حل Centurion Invest المعولم، والحاجة الحقيقية إلى العملات الرقمية المشفرة في أفريقيا، فرصًا مثالية لمنهجيات مبتكرة ومخربة للتبني الجماعي. المؤسسات التقليدية تركت الأغلبية التي لا تتعامل مع البنوك في حالة التخلي، مع النظام البيئي Centurion ، سيتمكن الناس من الاستفادة من قوة التمويل اللامركزي. أعلن فريق CI الذي لا هوادة فيه مؤخرًا عن بطاقة الخصم CIX Crypto Visa الحصرية العالمية . يتم قبول البطاقة في أكثر من 200 دولة ويمكن استخدامها عبر شبكة هائلة تضم أكثر من 70 مليون تاجر. متوفر في كل من الإصدار الافتراضي أو كبطاقة بلاستيكية مادية عالية الجودة، ويمكن للمستخدمين تحميل أصولهم الرقمية وشحنها مباشرة من بوابة إدارة البطاقات، وتحويل العملات المشفرة إلى نقد والإنفاق في أي مكان يرون فيه علامة “يتم قبول Visa “. وستؤدي هذه المنتجات إلى إحداث ثورة في المنطقة وتمكين جميع مستخدميها، والقضاء على أي نوع من الحدود.

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للتواصل الإعلامي:- محمد شوكة، Contact@centurioninvest.com, +33 1 76 43 03 65