تلقى معرض هان يوشن في متحف الفن الوطني الصيني في الصين استجابة وتعليقات رائعة

بكين، 1 فبراير 2023 / PRNewswire / — من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 9 نونبر/تشرين الثاني 2022، تم افتتاح “السعي وراء الأحلام بقلب نقي – المجموعة الزيتية على القماش هان يوشن” للجمهور في متحف الفن الوطني الصيني.

من خلال 83 لوحة زيتية، قدم هان 50 عامًا من رحلته في الرسم. وقد تمت الإشادة بالمعرض بشدة. استقبل المعرض منذ انطلاقه العديد من مشاهير الفنانين ونقاد الفن ومحبي الفن للاستمتاع بأعمال هان. أشادوا بفلسفة هان في الخلق بأن الفن يجب أن ينشأ من الحياة. وأعربوا عن أملهم في أن يبني هان على هذا الإنجاز ويقدم مساهمة أكبر في تطوير الفن الصيني.

عندما كشف هان عن معرضه في متحف الفن الوطني الصيني في عام 2017، هنأه وو زينكي، مدير جمعية الخطاطين الصينيين، بشكل شخصي. بعد أربع سنوات، جاء وو إلى هذا المعرض مرة أخرى. وأعرب عن إعجابه العميق بسعي هان الدؤوب للفن والتعبيرات الفنية.

لدى لي نايتشو، وهو فنان مشهور من هاندان، شعور خاص بأعمال هان. يعتقد لي أن هان يصور بشكل أساسي حياة الناس على مستوى القاعدة وكذلك الطبيعة في أعماله الأكثر حيوية. ووفقًا له، فإن أعمال هان تستحق المشاهدة نظرًا لتميزها.

كان تشانغ جيانبين، المحرر السابق لدار خبى Hebei للفنون الجميلة للنشر، صديقًا لهان لأكثر من عشر سنوات وهو على دراية بأعمال هان المبكرة. أعجب بلوحات هان الزيتية في السنوات الأخيرة، وعلق قائلاً “من الصعب جدًا رسم الناس في فضاء خارجي. يمكننا أن نرى التزامه المستمر بالفن وتقنياته الفنية المتزايدة النضج”.

كان الزوار يبقون ويلتقطون الصور ويتأملون عندما يرون أعمال هان في المتحف. حضر المعرض العديد من الطلاب، وتوقفوا أمام اللوحات التي كان البعض منهم جالسًا على الأرض ويحاولون نسخ الروائع.

هاو هوانجيان متقاعد محب للفن في بكين. لاحظت أن أعمال هان هي عكس النفعية والشكلية، لأنها تأتي من الحياة، مليئة بالمشاعر القوية للناس العاديين وتظهر أيضًا مهارات الرسم العميقة.

في الخمسين عامًا الماضية، من خلال الصعوبات والعقبات، اكتشف هان مشاعره وواصل تحسين نفسه وحقق إنجازات عظيمة. إنه مدفوع بحماسه وحبه اللامحدود للفن للتقدم نحو المزيد من الإنجازات والمزيد من الأهداف وحتى التسامي الروحي.