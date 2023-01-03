‫تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): يهنئ رئيس مجموعة China Media Group الجماهير العالمية بحلول السنة الجديدة

بكين, 2 يناير 2023/PRNewswire/ — قدّم رئيس مجموعة China Media Group شين هايشيونغ تهاني العام الجديد إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم مع حلول عام 2023.

قال شين في خطابه إن الحزب الشيوعي الصيني عقد بنجاح مؤتمره الوطني العشرين في عام 2022، وحدد مهمة ومسارات دفع إحياء الأمة الصينية.

وقال إن مجموعة China Media Group كانت بمثابة مشارك وشاهد ومسجل للعصر الجديد.

وحسي تعبيره “قامت مجموعة China Media Group بعمل رائع في بث الكونجرس الكبير والرائع للعالم”.

وأشار شين أيضًا إلى الجهود المبتكرة التي تبذلتها مجموعة China Media Group في دمج الفنون والتكنولوجيا لتقديم منتجات عالية الجودة.

وأضاف “أثنى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على فريق China Media Group على النطاق والنجاح غير المسبوقين في تغطية الألعاب. إن البرامج التي أنتجتها China Media Group مثل “الصين في الكلاسيكيات” و”الصين في الشعر والرسم” ليست فقط تفسيرًا فنيًا للحضارة الصينية الدائمة، ولكن أيضًا سعيًا مستمرًا للمساهمة في تنوع الحضارات البشرية”.

استضافت مجموعة China Media Group عددًا من الاحتفالات، للاحتفال بمناسبات مثل عيد الربيع التقليدي ومهرجان منتصف الخريف وعيد رأس السنة الجديدة.

قال شين إن مجموعة China Media Group عملت أيضًا كمنصة لسد الفجوات مع البرامج والمنتديات الإعلامية.

وقال إنه كما أكد الرئيس شي جين بينغ في العديد من المناسبات، فإن الصين تقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ وبجانب التقدم البشري، وقد سعت مجموعة China Media Group لإظهار الحكمة والحلول الصينية من خلال تحسين شبكة جمع الأخبار العالمية ومن خلال التفاني من أجل شحذ قدرتها على إيذاع أهم الأحداث الإخبارية العالمية.

وحسب قوله “نبث الآن بـ 68 لغة، بعد أن كنا نبث بـ 44 لغة، وأصبحنا نغطي 233 بلدًا ومنطقة. أثناء إيذاع الأخبار عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووباء كوفيد 19، تخلينا عن الأحكام المسبقة وظلنا صادقين مع الحقيقة وجعلنا المجتمع الدولي يسمع موقف الصين الموضوعي والحيادي وحلولها”.

وأشار شين إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق. ستواصل مجموعة China Media Group تعزيز التعاون الإعلامي، وتعزيز التبادلات وتحمُل واجبها كمنظمة إعلامية مسؤولة.

في ختام الخطاب، تمنى رئيس مجموعة China Media Group للجميع سنة جديدة سعيدة مليئة بالصحة والسلام والسعادة.

الرابط: https://www.youtube.com/watch? v=_yiZRDVJdRQ

فيديو: https://www.youtube.com/watch? v=_yiZRDVJdRQ