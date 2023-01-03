‫تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): تزدهر الصين اليوم بقوة وحيوية ومرونة: شي 

بكين, 2 يناير 2023/PRNewswire/ — قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت إن الصين اليوم بلد مليء بالحيوية والحيوية والمرونة مع تحقق الأحلام بفضل الجهود الدؤوبة من جيل إلى جيل.

أدلى شي بالملاحظات أثناء إلقاء خطابه للتعبير عن أطيب تمنياته لجميع سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة في ليلة رأس السنة.

“إن الصين اليوم بلد تتحول فيه الأحلام إلى حقيقة واقعة. واختتمت الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية للمعوقين في بيجين بنجاح باهر. قدم الرياضيون الصينيون الشتويون كل ما لديهم وحققوا نتائج غير عادية. ارتفعت شنتشو 13 وشنتشو 14 وشنتشو 15 إلى السماء. اكتملت محطة الفضاء الصينية بالكامل، و “موطننا في الفضاء” يتجول في السماء الزرقاء العميقة. احتفلت القوات المسلحة الشعبية بعيد الميلاد الخامس والتسعين، وجميع أفراد الخدمة يسيرون بثقة في الرحلة العظيمة لبناء جيش قوي. تم إطلاق حاملة الطائرات الصينية الثالثة فوجيان. تم تسليم C919 ، أول طائرة ركاب كبيرة في الصين. ومحطة الطاقة الكهرومائية في بايهتان دخلت طور التشغيل الكامل… وما كان لأي من هذه الإنجازات أن يتحقق لولًا العرق والكدح اللذين أبداهما العديد من الصينيين. شرارات الموهبة تجتمع معًا، وهي قوة الصين!” هذا ما قاله.

وأكمل “إن الصين اليوم بلد مفعم بالنشاط والحيوية. وتزدهر مختلف مناطق التجارة الحرة التجريبية وميناء هاينان للتجارة الحرة، وتتدفق الابتكارات في المناطق الساحلية، وتتسارع وتيرة التنمية في المناطق الوسطى والغربية، ويتراكم زخم التنشيط في الشمال الشرقي، وهناك قدر أكبر من التنمية والوفرة في المناطق الحدودية. يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانات هائلة وحيوية كبيرة. وظلت الأساسيات التي تدعم نموها على المدى الطويل قوية. وطالما بقينا واثقين وسعينا جاهدين لإحراز التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، فإننا سنحقق الأهداف التي حددناها. وفي زيارتي لهونغ كونغ في وقت سابق من هذا العام، سرني بالغ السرور أن أرى أن هونغ كونغ قد استعادت النظام ومن المقرر أن تزدهر من جديد. وقال إن هونغ كونغ وماكاو ستتمتعان بالتأكيد بالازدهار والاستقرار على المدى الطويل مع التنفيذ الحازم لنظام “بلد واحد ونظامان”.

“إن الصين اليوم بلد يلتزم بطابعه الوطني. خلال عام 2022، واجهنا العديد من الكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وشهدنا بعض الحوادث في مكان العمل. وسط تلك المشاهد المقلقة والمفجعة، ظهرت العديد من القصص المؤثرة عن أشخاص يتكاتفون في مواجهة الشدائد أو حتى التضحية بحياتهم لمساعدة الآخرين في محنتهم. تلك الأعمال البطولية ستكون محفورة للأبد في ذكرياتنا في كل منعطف من العام، نفكر دائمًا في الصمود العظيم الذي حققته الأمة الصينية عبر آلاف السنين. واضاف “انه يمنحنا مزيدًا من الثقة ونحن نواصل طريقنا الى الامام”.

“إن الصين اليوم بلد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعالم. على مدار العام الماضي، استضفت عددًا كبيرًا من الأصدقاء، القدامى والجدد، في بكين؛ كما سافرت إلى الخارج لإبلاغ العالم باقتراحات الصين. والتغييرات التي لم تشاهد منذ قرن تتكشف بسرعة أكبر، والعالم لم يصبح بعد مكانًا هادئًا. إننا نعتز بالسلام والتنمية ونقدر الأصدقاء والشركاء كما فعلنا دائمًا. ونحن نقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى جانب التقدم البشري. كما نعمل بجد على أن تسهم حكمة الصين وحلولها في إرساء السلام وتحقيق التنمية للبشرية جمعاء”.

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فيديو: https://www.youtube.com/watch? v=UVo0FrBjJHM