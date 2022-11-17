‫تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي في إطار مفهوم “الإخلاص والنتائج الحقيقية والصداقة وحسن النية”

بكين، 16 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — عقد الاجتماع السنوي السادس لاتحاد الروابط الأفريقية ( ALU ) في بكين يوم الاثنين، حيث جمع 26 ممثلًا إعلاميًا من 19 دولة ومنطقة للمساعدة في تعزيز التعاون الإعلامي بين الصين وأفريقيا.

وشارك المشاركون الذين استضافتهم وكالة أنباء الفيديو CCTV (CCTV+) وجهات نظرهم حول كيفية تعميق التعاون تحت شعار “الإخلاص والنتائج الحقيقية والصداقة وحسن النية، وتعزيز التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي”.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد تينغ يون بينغ، رئيس CCTV+ ، ترحيبًا حارًا بالحضور من جميع أنحاء القارة الأفريقية، وقال إن التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي لعب دورًا أساسيًا في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال تينغ إن “آلية عمل الاتحاد جعلتنا أقرب وأقرب، كما بنت جسرًا للتواصل بين الشعبين من حيث الاتصالات الإعلامية بين الصين وأفريقيا”، مضيفًا أن الاتحاد قدم مساهمات إيجابية في التنمية الشاملة للعلاقات الصينية الأفريقية.

كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بشأن منصة الخدمات الإعلامية ( AMSP ) بين تينغ يونبينغ، رئيس CCTV+ ، وعثمان عبد المؤمن بشير، الرئيس التنفيذي لشركة تشاد 24.

وقالت السيدة سونغ جيانينغ، نائبة مدير شبكة التلفزيون العالمية الصينية: “من أجل تجميع المحتوى الإخباري لوسائل الإعلام الرئيسية في العالم بشكل أفضل وإنشاء وسائل إعلام تعاونية دولية متنوعة وفعالة ومتعمقة على المدى الطويل، فإن CGTN على استعداد لتزويد الشركاء الإعلاميين الأفارقة بمزيد من المنتجات الإعلامية العامة في المستقبل، وإجراء تبادلات وتعاون أوثق.”

“لقد أصبحت CCTV plus مصدرًا مهما للمحتوى الإخباري لمحطتنا”، هذا ما قالته السيدة سوزان نغونجا، الرئيس التنفيذي لشركة Switch TV الكينية.

وقالت: “تتطلع Switch Media إلى زيادة بناء التحالفات داخل اتحاد أفريكان لينك من خلال إنشاء منتج عالمي المستوى من المحتوى الإخباري الاحترافي وتعزيز الشراكة لسنوات قادمة”.

“شكرًا لمجموعة الصين الإعلامية CGTN و CCTV + على التعاون. لقد تعلمنا منكم، وتكيفنا مع أساليب العمل الجديدة مثل منصة AMSP على سبيل المثال”، هذا ما قاله السيد مارتن نغنينغاي، الرئيس التنفيذي لشركة أفريك ميديا من الكاميرون. وقال إن تبادل المحتوى السمعي البصري سمح للجماهير باكتشاف الحقيقة حول الصين ومعرفة المزيد عن الروعة والتنوع الثقافي والمواقع السياحية في البلدان المعنية، وخاصة لتحقيق الحياد والصرامة في معالجة المعلومات.

كما تبادل ممثلو وسائل الإعلام آراءهم حول تغطية الأحداث الدولية الهامة وخططهم المستقبلية للتعاون الإعلامي الصيني والأفريقي بعد المؤتمر الوطني ال20 للحزب الشيوعي الصيني، فضلًا عن مواصلة تطوير الاتحاد في الاجتماع.

كما شهد الحدث الإعلان عن الفائزين بجوائز ALU News Awards من 2021 إلى 2022، تكريمًا للأعضاء الذين قدموا مساهمات بارزة في تطوير منصة التعاون خلال العام الماضي.

تم إطلاق ALU من قبل CCTV + والمؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء أفريقيا في عام 2016، بهدف تعزيز التعاون الإعلامي والتبادلات بين الصين وأفريقيا.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1947569/Mr_Teng_Yunping_ signed_Cooperation_Agreement_ AMSP_CEO_Tchad_24.jpg